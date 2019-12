Impiegati amministrativi: le ricerche in corso di La Risorsa Umana

Vediamo tutte le offerte di lavoro del settore amministrativo nel Nord e Centro Italia pubblicate da La Risorsa Umana sul portale Euspert e come candidarsi.

La Risorsa Umana è attualmente alla ricerca di figure professionali del settore impiegatizio da inserire in aziende del Nord e Centro Italia. Vediamo di seguito le ricerche in corso, i requisiti e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro impiegati amministrativi direttamente sul portale Euspert.

La Risorsa Umana

La Risorsa Umana è una Società di consulenza aziendale specializzata nella ricerca e selezione del personale che opera principalmente nel Nord e Centro Italia che, da oltre un decennio, offre a candidati e aziende un servizio di consulenza e inserimento rivolto a professionisti di diversi settori. Indipendentemente dalle ricerche in corso, questa società di consulenza, incrementa la propria banca dati di profili Talent attraverso colloqui certificati e propone un servizio di orientamento di bilancio delle competenze individuali.

Posizioni aperte

Di seguito alcune delle ricerche attualmente in corso di La Risorsa Umana suddivise per Regione.

Emilia Romagna

Impiegato/a amministrativa – Modena

Si ricerca per azienda questa figura professionale con esperienza nella mansione e con ottime capacità di effettuare contabilità ordinaria e gestione clienti e fornitori. La Risorsa si occuperà di:

Gestire sia il ciclo attivo che quello passivo dell’azienda.

Relazione con clienti e fornitori.

Effettuare gestione della contabilità ordinaria

Requisiti:

Esperienza nella mansione.

Disponibilità ad iniziale contratto di somministrazione.

Automunito/a

Addetto amministrativo – Campogalliano (MO)

Per azienda leader nella tintura e finissaggio di tessuti a maglia si ricerca un/una impiegata/o amministrativo con conoscenza sistemi informatici per inserimento iniziale con contratto in Somministrazione. La persona inserita si occuperà:

Tenuta contabilità, prima nota, registrazione fatture, pagamenti anche tramite home banking, rapporti con le banche

Inserimento ordini, gestione con corrieri per trasferimento merce, rapporti con Clienti e Fornitori

Attività segreteria generale

Requisiti Figura Ricercata:

Esperienza in attività di contabilità

Buona dimestichezza con software informatici

Flessibilità e buone capacità organizzative

Disponibilità full time

Disponibilità a inserimento iniziale in somministrazione

Addetto buste paga – Bologna

Per studio professionale specializzato in consulenza del lavoro si ricerca questa figura professionale per ampliamento organico. La figura ricercata dovrà occuparsi di:

elaborazione buste paga

gestione e amministrazione del personale

Il candidato prescelto:

ha conseguito diploma/laurea in ambito economico/fiscale

ha maturato pregressa esperienza nel ruolo

conosce il gestionale Zucchetti.

Toscana

Neolaureati in economia ed ingegneria gestionale – Pontedera (PI)

Si ricerca per studio commerciale questa risorsa. Le figure ricercate dovranno apprendere e collaborare nella gestione ordinaria dei clienti e nella pianificazione delle attività del gruppo di lavoro. Tra i requisiti richiesti:

serietà, riservatezza;

laurea specialistica in ingegneria gestionale, in economia e in giurisprudenza;

propensione al lavoro;

attitudine al problem solving;

capacità di relazionarsi con la clientela;

buona proprietà di linguaggio.

Addetto amministrativo contabile – Buti (PI)

Per studio commerciale si ricerca questa risorsa. La figura ricercata si occuperà di

Contabilità ordinaria e straordinaria

Gestione e archiviazione dei dati anagrafici del cliente

Gestione e archiviazione dei documenti dei clienti.

Tra i requisiti richiesti:

Esperienza pregressa in ruolo analogo, in studi professionali

Diploma in Ragioneria, buona conoscenza dei principi contabili

Conoscenza del software Zucchetti

Forte capacità di organizzazione

Automunito con patente B

Disponibilità a un contratto full time

Disponibilità a contratto per inserimento in somministrazione.

Addetto Back Office estero – Prato (PO)

Si ricerca per azienda cliente operante nel settore tessile questa risorsa da inserire con contratto iniziale di somministrazione. La figura ricercata si occuperà di attività di attività di back office, inserimento dati e relazioni con i clienti italiani e esteri. Tra i requisiti richiesti:

Buona conoscenza degli strumenti informatici di base

Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese

Valutata positivamente anche la conoscenza di ulteriori lingue straniere

Esperienza pregressa nella mansione

Lombardia

Addetto amministrativo – Grumello Del Monte (BG)

Si ricerca per azienda del settore elettrico questa risorsa per inserimento iniziale in somministrazione scopo assunzione diretta da parte dell’azienda. La figura ricercata dovrà:

Occuparsi della fatturazione attiva e passiva;

Occuparsi dei rapporti con banche e commercialista;

Gestire la documentazione dei dipendenti.

Il candidato prescelto:

Ha diploma in ambito economia o cultura equivalente;

ha residenza in zona.

Impiegata Amministrativa – Cantù (CO)

Si ricerca per azienda operante nell’ambito degli accumulatori industriali la figura di un/una impiegata amministrativa Junior. La risorsa, inserita a supporto delle attività segretariali e di amministrazione si occuperà nel dettaglio di:

Attività di front office e accoglienza/registrazione clienti e personale

Gestione del centralino

Smistamento posta, telefonate e pacchi

Registrazione fatture clienti/fornitori

Monitoraggio della posta elettronica

Requisiti richiesti:

Diploma

Utilizzo pacchetto Office, posta elettronica e Web

Conoscenza dei principi della contabilità di base

Esperienza anche breve nella contabilità

Addetto/a Amministrativo/a – Carate Brianza (MB)

Si ricerca per azienda operante nell’ambio delle macchine utensili, questa figura professionale la quale si dovrà occupare di registrazione fatture, stesure offerte, adempimenti burocratici. La figura ricercata possiede un’esperienza di almeno un paio d’anni, buon uso pc, conoscenza anche minima degli adempimenti amministrativi, disponibilità ad un inserimento iniziale in somministrazione, scopo assunzione.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte di lavoro impiegati amministrativi direttamente su Euspert alla pagina dedicata a La Risorsa Umana. Per candidarsi, effettuare la registrazione al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione (consigliata).