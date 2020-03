Idee per aprire un franchising economico (meno di 10.000 euro)

Idee per aprire la tua nuova attività in franchising con un investimento minimo: cifra da investire, vantaggi, caratteristiche del punto vendita/spazio e tutti gli aspetti a cui prestare attenzione.

In questo contenuto abbiamo selezionato e raggruppato per te diverse idee per aprire la tua nuova attività in franchising, con un investimento minimo. Tutte le proposte richiedono infatti un investimento iniziale inferiore ai 10.000 euro!

Le abbiamo raggruppate per settori, per ognuna ti indicheremo la cifra da investire, i maggiori vantaggi, eventuali richieste per le caratteristiche del punto vendita/spazio, dove previsto, e alcuni aspetti a cui prestare attenzione. Prima di passare però alle varie idee di franchising, facciamo alcune considerazioni sul budget necessario per l’apertura di una nuova attività.

Aprire in franchising in maniera economica

La somma di denaro da investire per una nuova attività in franchising dipende da molti fattori; è un’esperienza abbastanza comune aver richiesto informazioni in merito ad un’attività interessante sulla carta, ma i cui costi si sono poi rivelati proibitivi.

Nelle proposte che abbiamo selezionato per te il budget è molto variabile e parte da e poco più di 1.000 euro fino ad arrivare a poco meno di 10.000 euro. Nel prendere in considerazione queste ed altre proposte, ti consigliamo di verificare quali siano i costi inclusi e quali invece quelli esclusi dalla cifra indicata come investimento iniziale.

In particolare tieni conto anche di eventuali spese aggiuntive, come potrebbero essere quelle dell’affitto del locale o dello spazio commerciale, eventuali lavori di adattamento di questo spazio alle necessità della tua attività in franchising, i costi relativi all’apertura dell’attività oltre a ulteriori voci di spesa che possono variare per ogni settore.

Spesso i franchisor sono in grado di offrire un supporto specifico in merito ai costi aggiuntivi e compresi nell’offerta di investimento. Prima della scelta di un franchisor assicurati che tutte le eventuali voci di costo siano specificate molto chiaramente nel contratto e non esitare a chiedere delucidazioni qualora qualcosa non ti risultasse perfettamente chiaro.

I costi degli spazi commerciali

Un aspetto che merita una trattazione a parte e di cui dovrai tener necessariamente costo, soprattutto se hai un budget ridotto è quello del costo dello spazio commerciale. Sia che tu decida di acquistare sia che tu preferisca invece prendere in affitto il tuo futuro negozio, considera che dovrai sostenere dei costi che sono variabili in base a diversi aspetti primo fra tutti le dimensioni del negozio.

Anche la posizione è un aspetto determinante nel costo di uno spazio commerciale con prezzi che solitamente aumentano all’aumentare della vicinanza con il centro o con le zone commerciali e di maggiore passaggio.

Anche se la scelta più ovvia per il tuo spazio sarebbe quella di un’area cittadina con un’ampia presenza di negozi o con un fortissimo passaggio, cerca di bilanciare tutti gli aspetti indispensabili con le tue possibilità di spesa, tenendo anche presente che molto spesso il franchisor dà indicazioni specifiche in merito alle caratteristiche minime del negozio.

Considera infine che alcuni franchisor tra quelli che abbiamo incluso nella nostra selezione consentono di affiancare la nuova attività ad un’attività già esistente. È la formula che solitamente viene definita come corner ed indica cioè uno spazio relativo alla nuova attività in franchising all’interno di un negozio o di un servizio già aperto al pubblico.

L’utilizzo di questa modalità di affiliazione dovrebbe essere preso in considerazione soprattutto da chi desidera ampliare la propria attività o offrire un servizio in più ai clienti acquisiti o potenziali.

Dedichiamoci ora alla spiegazione di alcune delle attività in franchising che abbiamo scelto per voi tra quelle che in questo momento sono alla ricerca di nuovi partner commerciali.

Tabella riassuntiva migliori franchisor economici, con meno di 10.000 euro

Marchio Investimento Vantaggi e Caratteristiche Il Fornaio Bakery 8.680 euro fornitura attrezzatura e prodotti BadaBoom Drink Shot & Show 9.900 euro aiuto nelle pratiche amministrative e burocratiche Food Senza Glutine 5.900 euro più formule tra le quali scegliere AssistiAmo 4.800 euro diverse opzioni di affiliazione PrivatAssistenza 9.000 euro possibilità di finanziamenti Cosette da 3.450 euro arredamento incluso Sposa Modamilano da 8.000 euro possibilità di apertura non continuativa del punto vendita Coverway da 3.350 euro finanziamento delle somme investite La Posta Privata Nazionale da 4.500 euro diversi programmi di affiliazione Poste Nazionali da 2.900 euro nessuna percentuale sul fatturato Privarent da 3.700 euro software e sito dedicato GoinRent da 6.900 euro area in esclusiva

Bar e alimentari

Pur all’interno di uno scenario dove l’offerta non manca, l’idea di aprire una nuova attività di bar o che tratti prodotti alimentari potrebbe essere un ottimo e settore per quanto riguarda un investimento a basso budget in franchising.

Il Fornaio Bakery

Il Fornaio Bakery è una proposta pensata per ampliare l’offerta delle attività alimentari, con uno spazio dedicato esclusivamente ai prodotti da forno senza glutine.

Investimento: 8.680 euro

Dimensioni punto vendita: 9 metri quadri in un negozio di almeno 25 mq

Vantaggi: fornitura dell’attrezzatura e dei prodotti, possibilità di ampliare l’offerta commerciale, formazione inclusa

Attenzione: richiede un punto vendita già avvitato

BadaBoom Drink Shot & Show

Badaboom è un locale che unisce la formula classica del bar all’intrattenimento, con nuovi cocktail e divertimento, in un’atmosfera molto scenografica.

Investimento: 9.900 euro.

Dimensioni locale: qualsiasi, anche inferiore ai 30 mq

Vantaggi: supporto continuativo, aiuto nelle pratiche amministrative e burocratiche, selezione e formazione del personale campagne di comunicazione

Attenzione: scelta del locale, che deve rispondere ai requisiti fissati dall’ASL locale per i servizi di somministrazione

Food Senza Glutine

Food Senza Glutine distribuisce prodotti senza glutine, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. L’affiliazione in franchising è possibile con diverse formule.

Investimento: da 5.900 euro

Dimensioni punto vendita: a partire da 40 mq

Vantaggi: più formule tra le quali scegliere, esclusiva di zona, formazione, allestimento negozio e prima fornitura inclusa

Attenzione: requisiti sanitari del locale scelto

Servizi alla persona

Il settore dei servizi alla persona delle sue più diverse accezioni è uno di quelli che sicuramente presenta delle buone potenzialità anche per chi si affaccia per la prima volta ad un’attività imprenditoriale in questo ambito. Ecco quindi alcune idee che potresti prendere in considerazione.

AssistiAmo

AssistiAmo è un servizio di assistenza alla persona domiciliare, privata o ospedaliera sia continuativa sia ad ore. L’affiliazione in franchising permette di scegliere tra diverse formule, inclusa la modalità corner, con uno spazio limitato all’interno di un’attività commerciale.

Investimento: a partire da 4.800 euro

Dimensioni locale: nessuna richiesta, anche minime

Vantaggi: diverse opzioni di affiliazione, formazione specifica

PrivatAssistenza

PrivatAssistenza è tra i marchi più noti per l’assistenza alla persona. L’apertura di un franchising può essere richiesta secondo diverse formule, con spazi dedicati all’attività anche minimi.

Investimento: a partire da 9.000 euro

Dimensioni locale: nessuna richiesta specifica

Vantaggi: diverse formule di affiliazione, esclusiva di zona, possibilità di finanziamenti

Abbigliamento e accessori

E nonostante la sempre maggiore diffusione delle vendite online i negozi di abbigliamento e accessori continuano a rappresentare un ambito tutti e sicuro interesse per un nuovo investimento e anche se a budget contenuto. Ecco alcune idee che ti permetteranno di lavorare in questo settore con un investimento ridotto.

Cosette

Cosette è un marchio di accessori, gioielli e abbigliamento femminile per tutte le fasce di età. Prevede l’affiliazione in franchising con la formula del negozio monomarca o con un corner dedicato all’interno di attività già avviate.

Investimento: da 3.450 euro (per la formula corner)

Dimensioni punto vendita: a partire da 20 mq

Vantaggi: arredamento incluso, prodotti in conto vendita

Sposa Modamilano

Sposa Modamilano è un outlet dedicato ad abiti da sposa e da cerimonia, con l’aggiunta di calzature ed accessori. Ad esclusione dell’arredamento, la scelta dei prodotti e di tutto ciò che riguarda le vendite è a discrezione di chi gestisce il punto vendita.

Investimento iniziale: da 8.000 a 10.000 euro

Dimensioni punto vendita: da 50 mq

Vantaggi: assistenza e consulenza continua, formazione, possibilità di apertura non continuativa del punto vendita

Servizi

Il settore dei servizi è un altro degli ambienti imprenditoriali che potresti prendere in considerazione per la tua nuova attività in franchising. Abbiamo raggruppato per te alcune idee pure molto diverse tra loro per servizi e tipologia di prodotti trattati.

Coverway

Coverway è uno dei marchi più conosciuti per la personalizzazione di cover, che viene realizzata sul momento, oltre ad una selezione di altri prodotti. Offre due possibilità di affiliazione, con negozio monomarca o con un corner dedicato all’interno di un punto vendita già esistente.

Investimento iniziale: 3.350 o 6.900 euro

Dimensioni punto vendita: a partire da 25 mq

Vantaggi: due opzioni entrambe al di sotto dei 10.000 euro, finanziamento delle somme investite ed esclusiva di zona.

La Posta Privata Nazionale

Posta Privata Nazionale è un servizio postale privato, che si caratterizza per l’ampia autonomia data ai punti vendita della rete in franchising, garantendo al tempo stesso un’assistenza completa e costante agli affiliati. L’investimento necessario dipende dalla tipologia dell’affiliazione.

Investimento iniziale: a partire da 4.500 euro

Dimensioni punto vendita: nessun requisito specifico, ma funzionale alla tipologia scelta

Vantaggi: diversi programmi di affiliazione e possibilità di esclusiva di zona.

Poste Nazionali

Poste Nazionali è un marchio che si occupa di prodotti postali e di altre tipologie di servizi, come tipografia, pagamenti e prenotazione biglietti. Offre la possibilità di scegliere tra diverse modalità di affiliazione, con investimenti diversi a seconda delle tipologia scelta.

Investimento iniziale: a partire da 2.900 euro

Dimensioni punto vendita: nessun requisito, spazi proporzionali ai servi offerti

Vantaggi: offre non solo prodotti postali ma una gamma di servizi, in grado di attirare maggiore clientela, diverse formule di affiliazione, nessuna percentuale sul fatturato.

Privarent

Privarent è un marchio che offre auto e altri veicoli con la formula del noleggio a lungo termine. Il franchisor lavora come broker, facendo da tramite tra il cliente e le società di noleggio a lungo termine.

Investimento iniziale: a partire da 3.700 euro

Dimensioni punto vendita: nessuna dimensione minima, purché adeguato ad accoglienza della potenziale clientela

Vantaggi: investimento contenuto, formazione, software dedicato e sito accessibile ai franchisor

GoinRent

GoinRent è un marchio che si occupa di flotte per le imprese medio-piccole. Permette di scegliere tra l’apertura di un punto dedicato esclusivamente al noleggio o di inserire un corner in un’attività già esistente.

Investimento iniziale: da 6.900 euro

Dimensioni punto vendita: nessuna dimensione minima richiesta

Vantaggi: area in esclusiva, comunicazione gestita centralmente, formazione

Queste sono alcune delle idee che potresti considerare per la tua prossima attività in franchising; cerchi altre ispirazioni? Dai un’occhiata anche agli altri suggerimenti presenti sul sito, troverai sicuramente quello che fa per te!