Idee franchising 2020: i settori su cui puntare per avviare la propria attività

Le idee franchising di successo per il 2020. Ecco come avviare nel migliore dei modi una propria attività professionale senza correre troppi rischi

Negli ultimi anni, il franchising ha letteralmente spopolato, attirando tanti aspiranti imprenditori. Si tratta di una formula commerciale che ha dato e continua a dare i suoi frutti, soprattutto in determinati settori ed aree geografiche. Ecco alcune idee di successo per avviare la propria attività imprenditoriale nel 2020.

Il franchising e l’opportunità di mettersi in proprio

La formula del franchising, nel corso del tempo ha riscosso un notevole successo, tanto da attirare l’attenzione dei tanti che vogliono mettersi in proprio e diventare imprenditori. Non a caso, nel corso del tempo, le nostre città si sono popolate sempre di più di questi punti vendita, dando la possibilità anche a chi non ha molta esperienza nel settore, di realizzare i propri sogni imprenditoriali. Cosa si intende per franchising? Per chi non lo sapesse, con questo termine si indica una collaborazione tra una azienda (anche detta casa madre) ed un aspirante imprenditore. I due attori di questo rapporto di collaborazione, sono identificati con i nomi di franchisor e franchisee, reciprocamente legati da un contratto in cui si elencano tutti i diritti e doveri delle parti.

Si tratta di una strada, che può davvero portare al successo ed affermazione professionale, grazie a tutta una serie di vantaggi da non sottovalutare.

I vantaggi connessi al franchising

Avviare un’attività di franchising garantisce agli aspiranti imprenditori tutta una serie di vantaggi, che possono portare al successo dell’attività professionale. In particolare, i principali privilegi su cui il franchisee può contare sono i seguenti:

la possibilità di beneficiare della formazione e della continua assistenza da parte della casa madre, che si preoccupa di aiutare il nuovo imprenditore ad aprire ed avviare l’attività in questione;

e della continua che si preoccupa di aiutare il nuovo imprenditore ad aprire ed avviare l’attività in questione; la possibilità di beneficiare e godere della reputazione di un brand già famoso , affermato e conosciuto sul mercato;

, affermato e conosciuto sul mercato; la riduzione dei rischi connessi alla nascita di una nuova attività, il tutto nella completa consapevolezza delle eventuali difficoltà in cui ci si potrebbe imbattere.

Dunque, si tratta di una strada davvero vantaggiosa per chi pur non avendo alle spalle una consolidata esperienza, ha comunque voglia di entrare a far parte di una rete già avviata, investendo in un settore che fa tendenza, imbarcandosi in una nuova e stimolante avventura professionale.

L’importanza di scegliere il settore giusto

Avviare un’attività di franchising significa anche svolgere delle accurate ed attente indagini di mercato. Infatti, scegliere il settore giusto, quello di tendenza, con buone possibilità di crescita è essenziale per il successo professionale. Bisogna anche guardare con particolare attenzione al luogo geografico in cui si intende aprire il punto vendita, rispondendo alle esigenze ed ai bisogni della popolazione locale. Non dimenticatevi di seguire anche la vostra passione e di optare per dei settori che davvero siano di vostro gradimento. La passione per quel che si fa è uno degli ingredienti fondamentali per avere un florido futuro professionale e non solo. Di seguito vi proponiamo alcune idee vincenti per il franchising 2020.

Il settore del cibo e dell’alimentazione

Un settore che non passa mai di moda è quello del cibo e dell’alimentazione. Anche nel 2020 avviare un’attività collegata al cibo si conferma un’idea vincente. Non dovete necessariamente aprire un ristorante, in quanto ci sono tante altre interessanti alternative, come ad esempio gestire una paninoteca, una gelateria, un bar, una birreria e tanto altro ancora. Inoltre potete puntare anche sui servizi di consegna a domicilio, in grado di far arrivare il tutto direttamente a casa, senza alcun problema e sforzo alcuno. Sono sempre di più le persone che preferiscono ordinare online e ricevere bevande ed alimenti direttamente a casa.

Il settore del biologico

Il biologico è un altro settore che anche quest’anno riscuoterà tantissimo successo. Sono in aumento i soggetti alla ricerca di uno stile di vita più sano, nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. Si tratta di una particolare realtà che vi permetterà di spaziare dagli alimenti alla cosmetica, dalla pulizia di ambienti a quella personale e tanto altro. Inoltre, trovare un buon marchio e casa madre che vi copra le spalle non sarà assolutamente difficile.

Il settore della formazione

Per tutti coloro che uniscono alla passione imprenditoriale anche quella per l’insegnamento, il settore della formazione è sicuramente quello più consigliato. Nel 2020 saranno tanti gli italiani e non solo, ad essere attirati verso questa interessante formula professionale. Anche in questo caso le idee non mancano. Potrete decidere di puntare a corsi post-laurea, a quelli connessi all’arte, alla giurisprudenza, alla musica oppure alle lingue straniere, ormai sempre più importanti ed essenziali nelle società moderne. Non è tutto, in quanto potrete anche scegliere di puntare a dei corsi di formazione professionale oppure su specifici corsi rivolti a bambini o anziani.

I servizi per gli animali

Gli amici a 4 zampe sono sempre più amati e coccolati. Nel corso degli ultimi anni è aumentato il numero delle famiglie che hanno accolto un’animale domestico, garantendogli cure, protezione ed affetto. In idea franchising che anche nel 2020 riscuoterà tanto successo è quella collegata ai servizi dedicati agli animali. Potrete optare per la classica toelettatura, oppure decidere di puntare alla pet sitting, all’addestramento di animali. Non mancano però anche idee del tutto innovative, come ad esempio quella di aprire dei pet store che vendono cibo biologico per gli animali, considerando il fatto che l’alimentazione dei nostri amici, diventa sempre più controllata ed attenta. Le idee non mancano, basta solo seguire la propria passione, puntando ad un settore che piace e di tendenza.