I corsi di Laurea nel settore ambientale per trovare lavoro

In aumento i corsi di laurea nella Green Economy, che permettono di trovare lavoro subito dopo la fine del percorso formativo. Scopriamoli

Nel corso degli anni arriveranno tante ed interessanti opportunità di lavoro nel settore della Green Economy. Si parla di circa 800 mila posti entro il 2025. In aumento anche i corsi di laurea nel settore ambientale, utili per trovare lavoro a termine del percorso formativo.

Lo sviluppo della Green Economy e la creazione di lavoro

Il rispetto per l’ambiente in cui viviamo sta diventando sempre più importante e sentito da tanti. Non solo i cittadini si impegnano ad abbracciare nuovi stili di vita, ma anche le imprese lavorano ogni giorno per produrre rispettando la salute ambientale. Il fenomeno della Green Economy in pochi anni ha raggiunto risultati strabilianti. Questo anche dal punto di vista della creazione di lavoro. Infatti, sono nate nuove figure professionali operanti nel settore ambientale, che fino a poco tempo fa non esistevano. Inoltre, stando alle previsioni, entro il 2025 la Green Economy sarà in grado di creare 800 mila nuovi posti di lavoro. Sono i dati forniti da Unioncamere, riguardo al ruolo dell’economia verde nella creazione di opportunità lavorative.

Nello specifico, saranno ricercati sempre più ingegneri energetici, operai e consulenti nel riciclo dei rifiuti, agricoltori aperti alle nuove tecnologie di produzione e tanto altro ancora. Una realtà che offrirà lavoro a tante figure professionali, le quali devono iniziare ad investire subito nella formazione.

Più iscritti ai corsi green

Sono in aumento i corsi di laurea green, che preparano e formano le nuove figure professionali del futuro, pronte ad operare a favore dell’ambiente. Tutta l’attenzione mediatica sul rispetto ambientale, ha fatto aumentare nel corso di pochi anni, l’interesse dei giovani verso questa importante e delicata realtà. Ad esempio, presso il Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali, dell’Università degli Sudi di Milano, quest’anno il numero di iscritti è aumentato del 50%. Dimostrazione evidente di quanto la Green Economy abbia catturato il cuore e l’interesse delle nuove generazioni.

Alcuni corsi di laurea nella Green Economy

In vista delle nuove opportunità di lavoro che si avranno nel settore, diventa indispensabile offrire una giusta ed efficace formazione accademica, in grado di fornire tutte le conoscenze e competenze necessarie per operare e lavorare nel migliore dei modi. Gli interessati al settore potranno studiare, tanto per fare un’esempio: Scienze e Tecnologie per l’ambiente, Ingegneria energetica, corsi per l’Ambiente ed il Territorio, Ambiente e Materiali, ed ancora Sostenibilità, Management e tecnologie, Agraria e tanto altro. Si tratta di nuovi corsi di laurea nati un po’ in tutt’Italia, in particolare a Milano, Bologna e Parma.

Sempre più donne nella Green Economy

Altro dato particolarmente interessante è quello che ci conferma la consistente presenza di donne nella Green Economy a livello di formazione universitaria. Questo significa che sono in aumento le donne che decidono di intraprendere dei percorsi di formazione nel settore ambientale. Sono soprattutto le aree biologiche in cui la presenza femminile supera quella maschile. Dall’altra parte, nel settore della fisica, sono ancora gli uomini a detenere il vantaggio. Inoltre, anche i corsi di laurea tradizionali, hanno integrato esami connessi al green. Ad esempio, non è strano se all’interno di percorsi tradizionali come Giurisprudenza, sono spuntati nuovi corsi ed esami per le figure professionali, che dovranno operare giuridicamente in problematiche di carattere legale-ambientale.

Più studenti provenienti dall’estero

In aumento anche gli studenti provenienti dall’estero. Nello specifico parliamo di giovani provenienti dalla Svezia, Germania, Olanda, Canada, Regno Unito, Usa, Russia Iran, Africa. Il rispetto ambientale è una questione che interessa il mondo intero, ed è proprio per questo motivo che bisogna investire nella formazione e nello studio, non solo a livello nazionale ma internazionale. Il mondo del lavoro richiederà sempre più esperti nel settore ambientale, con la sostenibilità economica, sociale ed ambientale che si integreranno sempre di più le une con le altre, diventando realtà indivisibili.

