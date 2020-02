HSE24 lavora con noi, posizioni aperte e come inviare il curriculum

HSE24, famoso canale di TV shopping, offre la possibilità di partecipare a casting e cerca personale per lavorare in TV e negli uffici

Ti piacerebbe lavorare in TV nel mondo del TV Shopping? HSE24 SpA, società multinazionale operante nel settore del Retail Multimediale, è alla ricerca di personale per i propri studi televisivi e uffici a Roma. Ma offre anche l’opportunità di candidarsi ai casting tv. Ecco tutte le informazioni per candidaryi ai casting HSE24 o ad una delle offerte di lavoro in azienda.

Profilo aziendale di HSE24

HSE24 S.p.A. è una moderna azienda multicanale che nasce nel 2010 per portare anche in Italia l’esperienza di successo di Home Shopping Europe GmbH, da sempre all’avanguardia nell’Home Shopping in Germania. Propone le ultime tendenze sia in televisione che online, ed è presente su tutte le piattaforme multimediali, con contenuti fruibili anche da smartphone e tablet. Il canale televisivo è attivo 24 ore al giorno sul canale 37 del Digitale Terrestre e di TivùSat e su Sky al canale 870. Propone show di vendita 17 ore al giorno di cui fino a 15 in diretta. Il prodotto viene presentato in studio da esperti che ne illustrano le caratteristiche e ne dimostrano le potenzialità. Allo shopping si affiancano rubriche e news d’informazione e show di intrattenimento, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. Tutti i prodotti sono disponibili anche sul sito hse24.it, dov’è possibile approfondire le caratteristiche del prodotto, vedere le foto in alta definizione e acquistare online.

L’azienda è parte di HSE24 Group, società che vanta ormai vent’anni di esperienza nel mondo del TV Shopping. Il gruppo internazionale si avvale della solida esperienza dell’azionista tedesco Home Shopping Europe GmbH, che dal 1995 opera con grande successo nel mercato tedesco dov’è leader del TV Shopping in Germania, Austria e Svizzera.

Posizioni aperte

In HSE24 sono 4 le ricerche in corso, una offerta di lavoro e tre di stage, rivolte a risorse con varie competenze da inserire negli studi televisivi o negli uffici aziendali. Gli stage hanno una durata di 6 mesi e prevedono rimborso spese mensile + ticket lunch. La sede di lavoro è a Fiumicino, in Provincia di Roma.

Ecco le offerte di lavoro e stage in HSE24:

Stage Planning

Lo/a stagista fornirà supporto alla pianificazione del palinsesto TV con l’obiettivo di massimizzare le performance dei prodotti, garantendo la giusta varietà di programmazione al fine di raggiungere gli obiettivi di fatturato fissati dal Business Plan e supporto nell’analisi ed identificazione dei prodotti/brand/categorie/fasce orarie più produttivi in cui incentrare maggiore rotazione al fine di ottimizzare i risultati di vendita. Richiesta una Laurea Specialistica in Economia, Ingegneria Gestionale o altro indirizzo affine.

Stage Merchandising – Settore Home

La risorsa selezionata collaborerà nella creazione del piano operativo (Merchandising Product Plan), nella preparazione della presentazione dei “Sales Drivers”, identifica e trasferisce le Unique Selling Propositions (USP) per i prodotti/brand selezionati su cui sarà incentrata la comunicazione televisiva. Per candidarsi al ruolo è richiesta una Laurea in Economia / Commercio, conoscenza base dei database relazionali, conoscenza delle tecniche di analisi di mercato e della lingua inglese.

Stage Floor Manager

La risorsa sarà inserita all’interno del dipartimento Studio Coordination e supporterà il team nel garantire lo svolgimento regolare delle attività di studio, sia durante la fase di preparazione sia durante il Live, dando supporto alle Risorse artistiche (Presentatori, Expert, Modelle). Per candidarsi è richiesto aver seguito un percorso di studi tecnici e/o universitari nel settore della tv/produzione televisiva e aver maturato una minima esperienza nel settore.

Merchandise & Sales Planner

La risorsa si occupa di massimizzare le vendite, sia on air che on line, associate a ciascuno prodotto presente nell’assortimento, di definire e attuare strategie di breve e lungo periodo per la propria categoria di riferimento e di elaborare le analisi periodiche. Per ricoprire questo ruolo è richiesta una Laurea in Economia, Marketing e Comunicazione, Ingegneria Gestionale; 1- 3 anni di esperienza nella gestione dello stock preferibilmente in ambito merchandise/merchandising/marketing, buona conoscenza della lingua inglese e della suite Office.

Casting HSE24 TV Show

Un’altra opportunità per lavorare in Tv e nel mondo del TV Shopping è quella di partecipare ai casting HSE24. L’azienda cerca continuamente persone competenti con doti comunicative e un solido background professionale e tanta passione per questo settore. In particolare, desidera incontrare esperti di Moda, Cucina, Gioielli, Bellezza, Benessere, Fitness, Multimedia, Casa o Fai da te.

Opinioni sul lavoro in HSE24

Alcuni dipendenti o ex dipendenti di HSE24 ci hanno raccontato la loro esperienza di lavoro in azienda. Ecco le loro testimonianze, utili per farti un’idea di cosa significa lavorare in HSE24:

Federico E. parla di un “lavoro dinamico e stimolante”, quello in HSE24. Come impiegato in ambito e-commerce, il suo è un lavoro “molto dinamico, perché scandito dal ritmo delle vendite che devo monitorare ed analizzare per massimizzare i risultati. Questo porta dinamicità nella mia giornata e nel mio lavoro in generale, sempre orientato a fare meglio”.

Gabriele D., lavora da diversi anni in ambito merchandising e ci dice: “Quello di HSE24 è un business molto stimolante e particolare, un ambito molto diverso da quello in cui lavoravo prima. Ho imparato quindi le logiche della vendita televisiva e le tecniche di merchandising che, qui, seguono regole ben precise. E’ un ambiente che mi piace e mi stimola ogni giorno”.

Gaia F., analista, parla di un “ambiente giovane che offre interessanti opportunità di crescita professionale. Grande collaborazione e dialogo tra i vari reparti aziendali, si lavora molto bene in team e c’è un buon rapporto tra i colleghi. E’ un lavoro che mi piace e la trovo un’azienda ben organizzata e seria”.

Come inviare il CV in HSE24

Alla pagina aziendale HSE24 sezione “lavora con noi” è possibile consultare in dettaglio tutte le offerte di lavoro e stage disponibili. Per candidarti e unirti al tema HSE24 è sufficiente inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail recruiting@hse24.it, indicando nell’oggetto la posizione ricercata (così come viene indicata direttamente per ogni annuncio). Puoi anche inviare una candidatura spontanea, se al momento non non ci sono annunci di tuo interesse. Per candidarti ai casting Tv, invece, devi inviare il tuo CV con una breve presentazione che specifichi la categoria di interesse e 3 foto (a modalità intera, mezzo busto e primo piano) all’indirizzo e-mail casting@hse24.it. Anche in questo caso è necessario specificare nell’oggetto della e-mail la categoria per cui ci si candida. Hai mai partecipato ad un casting TV? Raccontaci la tua esperienza!

