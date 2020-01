Gruppo Lactalis lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Il Gruppo Lactalis ricerca personale con esperienza in ambito commerciale, marketing, logistica e ricerca e sviluppo, ma anche giovani laureandi / neolaureati in varie discipline per stage in azienda. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Il Gruppo Lactalis è una società leader nell’ambito lattiero-casearia, che annovera tra i suoi marchi quelli più prestigiosi della tradizione italiana: Invernizzi, Parmalat, Cademartori, Locatelli e Galbani. Se cerchi un lavoro nel settore alimentare, Lactalis offre opportunità di lavoro stabile e stage nei propri uffici e stabilimenti produttivi in varie zone d’Italia. Andiamo a conoscere meglio l’azienda, le opportunità di inserimento e come candidarsi ad una delle offerte di lavoro Gruppo Lactalis attualmente disponibili.

Gruppo Lactalis profilo aziendale

Groupe Lactalis è una azienda francese fondata nel 1933 da André Besnier a Laval e da allora opera con successo nell’ambito dei servizi di trasformazione lattiero-casearia in tutto il mondo. Oggi è infatti leader mondiale dei prodotti lattiero-caseari e opera in tutte le categorie di questo mercato. È infatti il primo produttore di formaggi al mondo, leader europeo del mercato del latte da consumo, del burro e della panna; è uno dei principali attori del mercato degli ultra-freschi, degli ingredienti caseari e di quelli relativi all’industria Food Service, oltre che uno dei principali operatori nel mercato della nutrizione infantile e clinica.

Il gruppo Lactalis è caratterizzato da una forte presenza sul mercato italiano ed è operativo con i più prestigiosi marchi della tradizione casearia italiana: Invernizzi, Cademartori, Locatelli, già parte di Groupe Lactalis, Parmalat e Galbani, leader di mercato e dei formaggi italiani nel mondo. Gruppo Lactalis Italia è leader nel mercato dei prodotti lattiero-caseari in Italia e tra i principali attori nel mercato dei salumi. Commercializza oltre 500 prodotti ed è presente in oltre 140 Paesi grazie a Galbani, prima marca di formaggi italiani nel mondo.

Lavorare nel Gruppo Lactalis, opportunitàà di inserimento

Queste le diverse funzioni aziendali in cui è possibile trovare una posizione aperta:

Marketing

Sistemi informatici

Acquisti

Industriale

Ricerca & sviluppo

Legale

Logistica

Comunicazione

Controllo di gestione

Raccolta latte

Risorse umane

Qualità

Vendite food service

Vendite traditional trade

Vendite modern trade

Finance

L’inserimento in azienda dei neoassunti segue un programma strutturato di Induction che consente in modo rapido ed efficace di conoscere il business e il network organizzativo.

Il percorso prevede 3 importanti momenti:

primo giorno: dedicato al benvenuto da parte della Direzione Risorse Umane, che fornisce tutte le informazioni riguardanti la contrattualistica, le policy, le procedute e l’organizzazione aziendale. A seguire il Line Manager si occuperà dell’inserimento della risorsa all’ interno del team di riferimento. primo mese: incontro con i referenti delle diverse aree aziendali al fine di avere una visione d’insieme e cominciare a costruire un network professionale. conclusione programma: possibilità di visitare uno degli stabilimenti produttivi e affiancamento a bordo di un furgoncino Galbani durante l’attività di tentata vendita sul territorio; in questo modo si crea un legame può stretto con il cuore del nostro business.

Processo di selezione

Il nostro processo di selezione varia a seconda dei profili e dei ruoli ricercati. In generale, dopo la prima fase di screening dei CV, il team HR dedicato contatterà i candidati selezionati per approfondire le informazioni riportate nel Curriculum. La fase finale prevede dei colloqui con l’HR Manager e il Line Manager finalizzati ad individuare i candidati in linea con i valori dell’azienda – Ambizione, Coinvolgimento, Semplicità – e che possiedono le competenze tecniche e trasversali necessarie per ricoprire la posizione ricercata.

Gruppo Lactalis posizioni aperte

Il Gruppo Lactalis offre opportunità di lavoro stabile per profili junior, professionisti e personale con esperienza, ma anche tante opportunità di stage per giovani laureati / diplomati. Ecco tutte le posizioni aperte al momento.

Offerte di lavoro

PLANT CONTROLLING MANAGER – Casale Cremasco (CR)

PRODUCTION PLANNER – Milano

INDIRECT MATERIALS & SERVICES MANAGER – Milano

TOTAL QUALITY MANAGER – Collecchio (PR)

JR TERRITORY ACCOUNT SARDEGNA – Cagliari

JR VAN SELLING & LOGISTIC CONTROLLER – Collecchio (PR)

COMMERCIAL CONTROLLER – Melzo (MI)

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – Melzo (MI)

JUNIOR PROJECT MANAGER & DISTRIBUTION – Ospedaletto Lodigiano (LO)

R&D PACKAGING SPECIALIST – Collecchio (PR)

R&D SPECIALIST Corteolona (PV) R&D MANAGER – Melzo (MI)

Offerte di Stage

Sono disponibili anche offerte di stage per brillanti laureandi / neolaureati in diverse discipline. Gli stage nel Gruppo Lactalis hanno una durata media di 6 mesi e prevedono per i partecipanti un’indennità di partecipazione mensile e l’accesso gratuito alla mensa aziendale. A tutti i candidati è richiesta padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel) e della lingua inglese. Ecco le ricerche in corso:

STAGE PRODUCTION PLANNING JR SPECIALIST – Collecchio (PR)

STAGE INTERNAL & EXTERNAL COMMUNICATION ASSISTANT – Milano

STAGE SUPPORTO AREA TECNICA MANUTENZIONE E SICUREZZA – Albano S. Alessandro (BG)

STAGE JUNIOR TRAINING SPECIALIST – Milano

STAGE MIGLIORAMENTO CONTINUO PRODUZIONE – Savigliano (CN)

STAGE ASSISTANT PLANT CONTROLLING MANAGER – Corteolona (PV)

STAGE JUNIOR SALES ANALYST – Milano

STAGE MIGLIORAMENTO CONTINUO AREA SICUREZZA – Bozzolo (MN) e S. Polo di Torrile (PR)

Lavoro Gruppo Lactalis opinioni

Com’è lavorare nel Gruppo Lactalis? Abbiamo raccolto alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti dell’azienda che raccontano la loro esperienza:

“Stabilità lavorativa, stimoli e benefit“. Marco C., Impiegato in ambito Qualità, sintetizza con queste tre parole cosa vuol dire lavorare nel Gruppo Lactalis. E aggiunge: “È una società che offre molta stabilità lavorativa e un ottimo ambiente di lavoro, una varietà di attività da svolgere insieme e un pacchetto di grandi benefit una volta che hai un contratto a tempo indeterminato”.

“Ambiente piacevole, buona struttura commerciale“. Queste invece sono state le parole di Cristina R., Impiegata in ambito Commerciale: “Ambiente di lavoro piacevole, struttura commerciale ben gestita da Manager esperti, livello di comunicazione bidirezionale, facile arrivo ai massimi dirigenti. Lavoro di squadra, livello di gestione con molta sinergia tra colleghi”.

“Formativo e stimolante“. Giacomo G., ex stagista in ambito Acquisti, ci parla così della sua esperienza in azienda: “Lo stage che ho svolto era curriculare, frequentavo la laurea triennale, ed è durato sei mesi. Ho avuto la possibilità, in affiancamento con un tutor Manager Senior, di apprendere le logiche e i processi di acquisto di una grande azienda come Lactalis. Ho seguito spesso anche i contatti con i fornitori, e devo dire che questa è stata l’attività che più mi ha offerto stimoli, anche se complessa da gestire. Nel complesso, quindi, uno stage molto formativo”.

Gruppo Lactalis lavora con noi, come candidarsi

Puoi consultare tutte le offerte di lavoro Gruppo Lactalis direttamente alla pagina aziendale “Lavora con noi”. Per candidarti, è sufficiente compilare il form online dove ti è richiesto l’inserimento di informazioni in merito a: Dati anagrafici e domicilio; Educazione; Lingue; Società, settore e ultimo ruolo ricoperto; Sedi e funzioni aziendali nelle quali il candidato è interessato a lavorare; Opportunità lavorative. In ultimo, compilato il tutto, puoi allegare il Curriculum Vitae aggiornato e una eventuale lettera di presentazione, che consigliamo di inviare sempre.

