GM Consulting cerca personale tecnico ingegneristico: posizioni aperte e come candidarsi

Vediamo tutte le offerte di lavoro per personale tecnico e ingegneristico nel Nord e Centro Italia pubblicate da GM Consulting sul portale Euspert e come candidarsi.

GM Consulting, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca diverse figure professionali nel Nord e Centro Italia. Vediamo quindi le offerte di lavoro pubblicate da GM Consulting sul sito Euspert.

Profilo aziendale

GM Consulting è una società di ricerca e selezione di figure professionali specializzate che opera dal 1996 attraverso un team di consulenti altamente qualificati e complementari in quanto provenienti da esperienze professionali in diversi settori. Questa società, grazie ad una fornita banca dati, è in grado di fare ricerche mirate adottando severi criteri di valutazione in riferimento alle richieste di lavoro delle aziende che si affidano loro. Grazie all’utilizzo di un metodo scientifico sperimentale studiato e certificato dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Padova sono in grado di garantire sia alle aziende clienti che ai candidati delle valutazioni non condizionate da criteri di tipo personale.

Posizioni aperte in Emilia Romagna

Impiegata Contabile e Amministrativa con Esperienza – Reggio Emilia

Azienda di produzione del settore elettronico, ricerca una impiegata/o contabile e amministrativa con esperienza. La/Il candidata/o ideale è in possesso di diploma/laurea ad indirizzo amministrativo, ha una conoscenza almeno sufficiente della lingua Inglese ed ha maturato una significativa esperienza in ambito amministrativo, preferibilmente in contesti organizzati. Sono richieste competenze specifiche in contabilità, sia attiva che passiva e gradita conoscenza di SAP. Completano il profilo capacità relazionali, doti organizzative e dinamicità.

Impiegata Contabile – Piacenza

Per avviato studio di commercialisti, si ricerca un/a impiegato/a contabile con esperienza. Il profilo ideale è in possesso di diploma/laurea ad indirizzo amministrativo/economico; ha già maturato alcuni anni di esperienza presso studi ed è in grado di gestire in autonomia il pacchetto clienti. Possiede conoscenze contabili e fiscali ed ha confidenza con l’utilizzo di gestionali informatici e dei siti istituzionali. Elemento preferenziale sarà il possesso dell’abilitazione alla professione. Gradita residenza in zone limitrofe. Completano il profilo precisione, flessibilità, capacità organizzativa e doti relazionali.

Junior Buyer – Provincia di Modena

Azienda strutturata, operante nel settore alimentare, ricerca per potenziamento organico, un junior buyer. La risorsa ideale è un laureato anche solo triennale, alla prima esperienza, in possesso di una conoscenza almeno discreta (B2) della lingua Inglese, interessato ad acquisire esperienza nell’area acquisti per azienda di produzione del settore alimentare. Completano il profilo disponibilità a trasferte in Italia ed all’estero, flessibilità, apertura all’apprendimento, capacità relazionali ed organizzative. La risorsa sarà inserita in contesto strutturato ed in crescita, affiancato ad un senior per acquisire conoscenza del mercato e del prodotto di riferimento.

Posizioni aperte in Lombardia

Commerciale Italia Settore Alimentare – Provincia Cremona

Per azienda di produzione del settore alimentare, in forte crescita, ricerchiamo un commerciale Italia, per gestire il mercato al dettaglio e HoReCa. La risorsa ideale è in possesso di diploma/laurea, anche alla prima esperienza, ma con un forte interesse per il settore alimentare, dotato di buone capacità relazionali, dinamicità ed orientamento al risultato. La risorsa sarà inserita in giovane e dinamica azienda, in forte crescita, per sviluppare il mercato Italia, inizialmente sulla regione Lombardia. Si occuperà inoltre della gestione dei clienti già consolidati e si muoverà nel canale al dettaglio e HoReCa.

Assistente di Direzione Junior – Milano

Società di consulenza aziendale operante nel settore alimentare, ricerca un assistente di direzione junior. Il candidato ideale è in possesso di una laurea di primo e/o secondo livello, possiede una conoscenza di base della lingua Inglese ed una buona conoscenza ed uso di pc. Si valutano candidati anche alla prima esperienza, in possesso di spiccate capacità relazionali, forte orientamento al team ed agli obiettivi. Completano il profilo capacità organizzative, precisione e flessibilità. La risorsa dovrà svolgere attività di segreteria generale, affiancare uno o più senior nella gestione di clienti e fornitori, preparare ed archiviare documenti, occuparsi dell’accoglienza di clienti, collaborare nelle attività di marketing e comunicazione del gruppo, collaborare alla organizzazione di eventi.

Addetto Ricerca e Sviluppo Settore Alimentare – Provincia Cremona

Per azienda di produzione del settore alimentare, ricerchiamo un addetto alla ricerca e sviluppo. La risorsa ideale è in possesso di diploma e/o laurea, possibilmente ad indirizzo alimentare, ha maturato anche solo una breve esperienza in analoga mansione, preferibilmente in aziende operanti nel settore pane e derivati, possiede una buona conoscenza delle farine, è fortemente interessato allo sviluppo di prodotti nuovi, svolgendo attività di testing ma anche produzione. La risorsa sarà inserita in azienda in crescita, fortemente orientata alla ricerca e sviluppo di prodotti nuovi; affiancherà la produzione e potrà essere proattivo nel proporre soluzioni nuove.

Sofwarista Plc – Rovato (BS)

Per azienda in forte crescita, operante nel settore impiantistico, ricerchiamo un sofwarista plc con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di diploma e/o laurea ad indirizzo tecnico, ha maturato esperienza di qualche anno almeno nella programmazione di PLC Siemens e B&R oltre ad altri produttori di PLC. Ha acquisito esperienza sul campo, nella installazione in cantiere e nell’avviamento con relativo debug. Completano il profilo la conoscenza e gestione di reti LAN e WAN, oltre a firewall. Si richiede disponibilità a trasferte, presumibilmente solo Italia.

Posizioni aperte in Trentino Alto Adige

Segreteria Commerciale Estero – Provincia Trento

Per azienda di produzione del settore metalmeccanico, ricerchiamo una/o addetta/o alla segreteria commerciale estero. Il candidato ideale è in possesso di diploma e/o laurea, ha una buona conoscenza della lingua Inglese e preferibilmente anche del Tedesco, ha maturato anche solo una breve esperienza in analoga mansione. Completano il profilo doti relazionali, capacità organizzative e forte orientamento al risultato. La risorsa sarà inserita nell’ufficio commerciale ed avrà il compito di gestire gli ordini ed i clienti per un’area specifica di mercato.

Responsabile Di Produzione – Trento Nord

Azienda di produzione metalmeccanica, ricerca un responsabile di produzione con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di un diploma/laurea ad indirizzo tecnico, ha maturato una significativa esperienza nella gestione e programmazione della produzione, in contesti preferibilmente industrializzati, operanti nel settore meccanico. E’ abituato a lavorare su processi produttivi ed a gestire personale operativo, organizzato anche su turni. Completano il profilo ottime doti di leadership, spiccate capacità organizzative, orientamento al problem solving e al raggiungimento di obiettivi. La risorsa avrà la responsabilità di 2 stabilimenti produttivi, situati nella medesima provincia, dovrà supervisionare ed organizzare tutti i reparti produttivi e la manutenzione, garantire il mantenimento dei piani di produzione e degli standard qualitativi. Dovrà inoltre organizzare e motivare il personale operativo, promuovere azioni di miglioramento, controllare i costi e la produttività attraverso la gestione ed implementazione di KPI. Elemento preferenziale saranno conoscenze di lean manufacturing.

Segreteria Commerciale – Val di Non (Trento)

Per azienda di produzione metalmeccanica, si ricerca per potenziamento proprio organico, un/a addetto/a segreteria commerciale. La risorsa ideale è dotato di motivazione, orientamento al risultato e capacità relazionali; è stimolato dal lavoro in team ed è interessato a valutare opportunità di crescita professionale. Non è richiesta necessariamente pregressa esperienza in analoga mansione. Elementi preferenziali saranno la conoscenza della lingua Inglese e la residenza in Val di Non. La risorsa sarà inserita nel team commerciale, si occuperà di inserimento ordini e gestione clienti, inizialmente Italia.

Come candidarsi

Potete consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro GM Consulting che troverete costantemente aggiornata. Per candidarsi, occorre registrarsi al portale inserendo i propri dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione.