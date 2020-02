Gli esperti del largo consumo e le figure più ricercate nel settore GDO

Le figure professionali maggiorente ricercate dalle aziende che operano nel settore del largo consumo e le loro competenze al lavoro

Il mondo del lavoro si compone di tanti e differenti settori professionali, ognuno con figure e competenze ben specifiche. In particolare il settore del largo consumo si è sviluppato conquistando maggior peso nel corso degli anni, grazie anche ai professionisti sempre più ricercati dalle aziende.

Il settore del largo consumo nel mondo del lavoro

Il settore della Grande Distribuzione Organizzata è molto significativo e di vitale importanza per la nostra economia. Nel corso degli anni questa particolare realtà si è trasformata, evolvendosi in qualcosa di più digitale e tecnologico. Il commercio di oggi sicuramente si discosta da quello di un tempo per metodologie e filosofie adoperate. L’agenzia per il lavoro Page Personal, ha condotto uno studio con lo scopo di far luce su questa particolare realtà e sulle figure professionali che operano in essa. Si tratta di esperti, con particolare riferimento a quelli nel marketing e trade marketing, che contribuiscono alla crescita del settore, ponendo la loro attenzione non solo sul prodotto ma anche sul cliente e le sue esigenze. Vediamo alcuni dei professionisti più ricercati dalle aziende.

Il trade marketing specialist/manager nel mondo del lavoro

Una delle figure chiave del largo consumo è quella del trade marketing specialist/manager. Si tratta di uno specialista che si occupa di pianificare e controllare la distribuzione dei vari prodotti aziendali, adoperando tutti i canali a disposizione. Ci riferiamo ad un vero e proprio esperto a cui sono necessariamente richieste determinate conoscenze e competenze. In particolare deve possedere spiccate capacità di analisi con una vasta conoscenza del territorio di riferimento per quel che riguarda il raggio d’azione della propria attività aziendale. Richieste anche buone capacità di negoziazione per garantire un migliore confronto con terzi. Proprio perché si tratta di una figura di particolare importanza, diventa necessaria la pregressa esperienza nel settore sia a livello nazionale che internazionale.

Nam, Kam e regional account: figure professionali alla ricerca di nuovi stimoli

La ricerca condotta ha sottolineato come le figure professionali Nam, Kam e regional account, hanno maturato la tendenza a cambiare spesso azienda, alla ricerca di nuovi stimoli. In particolare, in Italia quasi il 7% di questi ha cambiato azienda nel corso dell’ultimo anno. Si è calcolato che in media, ogni 3,5 anni, questi esperti tendono a guardarsi attorno, alla ricerca di nuove aziende, anche competitor e di nuovi stimoli professionali oltre che retributivi. Qual è la motivazione che spinge questi professionisti a cambiare azienda? Il lavoro è fatto di stimoli nuovi e di responsabilità attinenti alle proprie competenze. Cambiare lavoro e professione, nella maggior parte dei casi è dovuto all’esigenza di ricercare maggiori e migliori responsabilità, con la possibilità di accedere a stipendi più alti.

Il Brand manager/product manager

Il brand manager è il responsabile del marchio. In particolare il suo compito è quello di ideare, sviluppare ed implementare i vari progetti di marketing con la finalità di far crescere il brand di cui si occupa. Dunque, ha il delicato compito di valorizzare l’immagine del suo brand per incrementare notevolmente le vendite e creare un rapporto di fedeltà con il cliente. Il product manager è colui che all’interno dell’azienda si preoccupa di tutto ciò connesso al prodotto, dalle caratteristiche al prezzo di mercato e tanto altro. Si tratta di figure professionali particolarmente centrali ed indispensabili in qualsiasi azienda nel settore del largo consumo.

Il lavoro dell’Export manager

Parliamo di un’altra figura di tutto rispetto, che ha il compito di far conoscere e consolidare la presenza all’estero dell’azienda per cui lavora. Tra le competenze che questo professionista del lavoro deve avere ricordiamo la conoscenza delle lingue straniere, del diritto internazionale, delle strategie di marketing, le principali tecniche di transazione e negoziazione, i meccanismi di esportazione ed internazionalizzazione. Si tratta di una figura sempre più ricercata dagli imprenditori, perché è importante affermare il proprio business anche all’estero e non solo in territorio italiano.

I professionisti del canale online: Kam Amazon, eKam, Kam eRetail

Kam è l’abbreviazione per indicare “key account management”. Stiamo parlando di particolari figure professionali che sono professionisti del canale online. Tra le maggiori competenze richieste a questi, ci sono le buone capacità di consulenza, un approccio analitico e ben incentrato sulle nuove tecnologie web. Si tratta di nuove figure professionali che faranno successo nel corso degli anni, proprio perché risponderanno alle nuove esigenze del mercato del lavoro, in maniera rapida ed efficace.

Revenue manager

Il revenue manager è una figura professionale con ottime doti commerciali e la capacità di prevedere nel migliore dei modi le tendenze ed i cambiamenti della Grande Distribuzione Organizzata. Si tratta di professionisti solitamente inseriti nel trade marketing, category o vendite, i quali hanno rapporti diretti con Nam e sales director, oltre che con i clienti stessi. Sono sempre di più le imprese multinazionali che puntano a questa figura professionale, con la previsione che nel corso dei prossimi 2 anni, anche le imprese di piccole e medie dimensioni assumeranno almeno una di queste da inserire all’interno del team dedicato alle vendite.

