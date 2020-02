Franchising una realtà in sviluppo. Le tendenze nel settore

Il franchising si conferma una realtà in pieno sviluppo. Ecco perché ed i settori più produttivi su cui poter investire

Il franchising sta diventando la scelta di molti, a dimostrazione di quanto il settore si sia sviluppato nel corso degli anni. Si tratta di un’opportunità sia per i giovani che per i meno giovani, con la voglia di mettersi in proprio, contando sulla presenza di un brand già affermato.

Franchising una realtà in continuo sviluppo

Oggi sono sempre di più le persone che decidono di avviare una nuova attività professionale in franchising. Si tratta di una realtà in continuo sviluppo, che ha saputo registrare una crescita del 5% nel corso degli ultimi anni. Aprire un’attività in franchising può davvero rappresentare una proficua opportunità professionale sia per i più giovani che non. Resta la formula migliore per avviare molti soggetti senza esperienza nel settore, che possono contare sul sostegno dell’azienda madre e di un brand già affermato e conosciuto sul mercato. Il franchising resta la strada più sicura e con meno rischi per tutti gli aspiranti imprenditori, che vogliono correre pochi rischi ed essere avviati alla nuova attività. Anche i manager a fine carriera, grazie a questa formula, possono riposizionarsi professionalmente, senza grossi problemi.

Alcune agevolazioni offerte dalla casa madre

Entrare a far parte del vasto mondo del franchising, può davvero significare la diminuzione del rischio d’impresa, direttamente connesso all’avvio di una nuova attività. Il franchisor, ossia l’azienda madre, ha il compito di sostenere ed agevolare l’avvio della nuova attività dell’aspirante imprenditore. Questo può avvenire anche attraverso tutta una serie di facilitazioni offerte, come ad esempio la formula “conto vendita”, il ritiro dell’invenduto, oppure dilazioni di pagamento sulla merce e tanto altro ancora. Si tratta di metodologie che abbassano il rischio d’impresa e l’ammontare del capitale da investire. Inoltre, come sottolinea Antonio Fossati, presidente del Salone Franchising Milano e di Rsd, società di consulenza, il Ministero dello Sviluppo economico, ha disposto 80 milioni di euro a fondo perduto, per sostenere le micro, piccole e medie imprese, per avviare un processo di riqualificazione e rinnovo tecnologico. Anche le varie reti franchising hanno accesso a questi finanziamenti.

I settori più redditizi per avviare un’attività in franchising

Sono tante le realtà e le idee che potrete perseguire nel caso in cui vogliate entrare a far parte della rete franchising. Negli ultimi anni, oltre al comparto tecnologia, che non passa mai di moda ed offre numerose opportunità professionali, anche il settore della salute e benessere è particolarmente redditizio. Potrete optare per aprire dei negozi specializzati in food, beverage, in prodotti biologici, ma anche puntare a servizi alla persona, come ad esempio palestre, saloni bi bellezza con tanto di trattamenti di bellezza. Stare bene e condurre degli stili di vita salutari, sono tra le maggiori esigenze della popolazione. Non è tutto, in quanto anche la sostenibilità, in tutte le sue forme e manifestazioni, ha assunto particolare rilievo nel corso degli anni.

Proprio per questo motivo, altra idea franchising potrebbe essere quella di aprire dei punti di noleggio veicoli elettrici. Oggi più che mai, il valore e l’importanza di un brand passa anche dalla sua capacità di essere sostenibile e rispettare l’ambiente in cui viviamo.

Ulteriori idee franchising

Come affermato in precedenza, sono davvero tante le idee per chi fosse interessato ad avviare un attività di franchising. L’importante è seguire anche le proprie passioni, in quanto il settore in cui sceglierete di operare, deve anche piacervi, suscitarvi emozioni e soprattutto appassionarvi. Tra le altre idee franchising spuntano i servizi di ristorazione rapida, fast food che comunque garantiscono la qualità del cibo e dei prodotti utilizzati, oppure dei negozi alimentari specializzati in particolari tipologie di food e beverage. Ed ancora servizi per gli animali, consegne a domicilio, interessante anche il settore del riciclo e dei rifiuti, shop cannabis light e tanto altro ancora. La lista delle idee è davvero lunga. Sta a voi scegliere il settore di maggior successo a seconda del territorio in cui deciderete di operare.