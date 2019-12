Franchising 2020, ecco alcune idee per chi vuole aprire un’attività imprenditoriale

Idee franchising per avviare attività imprenditoriali nel 2020. Dal settore biologico ed alimentazione ai servizi per gli animali, le idee sono tante

Il franchising sta avendo sempre più successo e sono in molti a pensare di aprire una propria attività imprenditoriale. Tuttavia ci sono dei settori più redditizi su cui poter puntare. Quali sono? Ecco alcune idee di franchising per il 2020.

Il franchising: un’idea vincente su cui puntare

Nel corso degli ultimi tempi le attività di franchising sono spuntate come funghi nelle nostre città. Segnale che questo è un settore che sta conquistando sempre più persone, con la voglia di aprire una propria attività, diventando imprenditori. Le idee di franchising sono tantissime, tuttavia è sempre bene fare una piccola analisi di mercato, per rendersi conto di quali sono i settori più redditizi su cui poter puntare. Mettersi in proprio, con un grande marchio alle spalle, non significa avere meno lavoro e meno responsabilità. Certo l’esperienza di franchising richiede comunque impegno ed attenzione, per raggiungere i risultati prefissati. Ovviamente si tratta di un’esperienza che non avviene in solitudine, in quanto alle spalle c’è proprio un grande marchio, che vi aiuterà ad avviare la vostra attività, svolgendo tutti gli studi atti ad appurare se l’apertura di quel negozio possa essere vantaggiosa in quel determinato luogo.

Idee franchising 2020

Come accennato in precedenza, le idee per aprire una propria attività sono davvero tante. L’importante è cercare di capire quali sono i settori che possono offrire maggiori opportunità di crescita e di successo. Non tutte le città e luoghi sono gli stessi, dunque è possibile che l’apertura di un negozio franchising possa avere successo in una città e meno successo in un’altra. Anche il settore su cui verte l’attività commerciale è di notevole importanza. Ecco alcune idee che potrebbero essere utili a tutti coloro che stanno pensando di aprire un’attività, diventando imprenditori ed avventurandosi in questa nuova esperienza che affascina sempre più persone.

Il settore biologico e del naturale

Uno dei settori che sta riscuotendo sempre più successo è proprio quello dei prodotti biologici e naturali. Stiamo parlando di un settore molto ampio, che comprende tanti prodotti, come:

alimentari

cosmetica

oggetti per la casa

pulizia ed igiene personale

Secondo gli ultimi dati si tratta di un settore in crescita. Infatti, i consumatori italiani sono sempre più disposti a spendere di più, puntando al biologico e naturale, in cambio di maggiore qualità e sicurezze. Dovrete solamente individuare il segmento di vostro interesse e scegliere un marchio che vi possa coprire le spalle, ed avviare la vostra attività di franchising.

Il settore dell’alimentazione e del cibo

Altro settore che non passa mai di moda e non perde il suo fascino è quello dell’alimentazione e cibo. Soprattutto in Italia, terra dove il cibo è sacro, le idee per aprire un’attività franchising in questo settore sono infinite. Potete pensare ad aprire:

gelaterie

paninoteche

birreria

oppure locali veri e propri nella ristorazione. Ovviamente la scelta su cui puntare deve essere fatta con criterio e razionalità, pensando alle possibilità economiche, alle nostre conoscenze e competenze in materia ed al target su cui puntare. Insomma le idee sono tante, ma sta anche a voi saper scegliere l’opzione migliore.

Il settore della formazione

Altra opzione per chi vuole aprire un’attività imprenditoriale franchising nel 2020 è quella di puntare e scommettere sulla formazione. Un settore vivo che attira l’attenzione ed interesse di molti italiani. Si tratta di una realtà molto vasta, infatti la formazione riguarda tantissime persone in diverse fasi e contesti di vita. Ad esempio c’è la formazione per i bambini, la formazione post laurea, la formazione professionale, la formazione rivolta agli anziani, per avvicinarli ai nuovi strumenti tecnologici e tanto altro ancora. Altre idee possono essere avviare dei corsi di formazione in lingua straniera, oppure quelli rivolti al mondo dell’arte, formazione sui lavori manuali, sicuramente le idee non sono poche.

Servizi agli animali

Avere un animale domestico sta diventando una prerogativa di sempre più italiani. Oggi sono in aumento le famiglie che decidono di accogliere in casa un amico a 4 zampe. Anche gli animali hanno bisogno di tutta una serie di servizi, ed è per questo motivo che puntare in questo settore, sta diventando una carta vincente per molte attività di franchising. Un’idea potrebbe essere quella di aprire un negozio di cibo biologico per gli animali, con un occhio di riguardo per la loro alimentazione e salute. Potete anche pensare di mettere a disposizione un servizio di pet sitting, oppure servizio di toelettatura per animali, consulenza alimentare per il loro benessere e tanto altro.