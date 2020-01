Ferrero lavora con noi, posizioni aperte 2020 e come candidarsi

Tutte le posizioni aperte di lavoro e stage e come candidarsi nella famosa azienda dolciaria di Alba

Ferrero è sicuramente tra le aziende più ambite per chi è alla ricerca di un lavoro. Lavorare in Ferrero significa infatti entrare a far parte di una delle principali industrie dolciarie del mondo, un gruppo radicato in decine di Paesi, innovativo e al tempo stesso legato alla tradizione. Vediamo allora quali sono le posizioni aperte e come candidarsi in azienda.

Profilo aziendale di Ferrero

Ferrero, dalla piccola pasticceria di Alba gestita da Pietro e Piera Ferrero, si è trasformata negli anni in una grande azienda multinazionale. Oggi è un’organizzazione globale (è presente in ben 53 paesi), al cui interno operano professionisti e talenti provenienti da ogni parte del mondo, e i suoi prodotti sono venduti in più di 160 paesi.

La sede principale è ancora oggi ad Alba, il quartier generale industriale in cui si trovano anche molte funzioni di staff. La sede commerciale è invece a Pino Torinese, nei pressi di Torino, dove si trovano le funzioni di Marketing, Trade Marketing, Media, Ricerche di Mercato e tutte le altre funzioni commerciali correlate alla vendita e alla distribuzione dei prodotti nel mercato italiano.

Ad oggi, solo oltre 34.000 i dipendenti Ferrero in tutto il mondo (contando quelli stabili più i contratti temporanei) e nel 2014 il fatturato netto consolidato è stato di 8,4 miliardi di euro. L’azienda opera con numerosi marchi tra i quali, il più importante e conosciuto in tutto il mondo, la Nutella, seguito da Tic Tac, Kinder e Ferrero Rocher.

Lavorare in Ferrero: formazione, carriere, benefit

Lavorare in Ferrero significa entrare a far parte di una azienda globale, al cui interno operano professionisti e talenti provenienti da ogni parte del mondo. Già questo potrebbe rappresentare il motivo decisivo per scegliere questa azienda ma, per avere un quadro completo di tutte le opportunità che offre, vi segnaliamo anche informazioni riguardanti la formazione aziendale che potrete ricevere, le opportunità di carriera e i benefit aziendali.

Formazione in Ferrero

Ferrero è molto attenta alla formazione de propri dipendenti. Accanto a programmi di formazione a livello globale, esistono numerose opportunità di formazione pensate per le varie specificità locali, che si pongono l’obiettivo di fornire ai neoassunti tutte le competenze chiave a sostegno di una carriera di successo.

Sono previsti corsi di formazione su:

Capacità di gestione delle persone

Leadership

Gestione della diversity

Conoscenze linguistiche

Strumenti di lavoro

Competenze di base (ad esempio, tecniche di presentazione, project management)

Obblighi di legge (ad esempio salute e sicurezza)

Carriere in Ferrero

I dipendenti Ferrero hanno la possibilità di dichiarare le proprie ambizioni professionali e la propria disponibilità alla mobilità internazionale e a tutti loro viene fornito un piano di sviluppo professionale, volto ad accrescere le competenze con l’aiuto dei responsabili.

Benefit in Ferrero

Oltre ad essere inseriti in un ambiente stimolante e con importanti opportunità di crescita personale e professionale (anche a livello internazionale), lavorare in Ferrero vuol dire anche poter usufruire di una serie di benefit che difficilmente è possibile trovare in altre aziende. Questi comprendono:

servizi di worklife balance: asili nido sia ad Alba che a Pino Torinese, visite pediatriche gratuite, orario di lavoro part-time, impianti sportivi per i dipendenti, convenzioni speciali con diversi fornitori di beni e servizi

servizi per i figli dei dipendenti: campi estivi, stage all’estero per neolaureati, borse di studio universitarie

copertura assicurativa sanitaria

possibilità di partecipare a conferenze, mostre, concerti e seminari presso la “Fondazione Ferrero”

Ferrero assunzioni 2020

Attualmente, sono 17 le posizioni aperte in Italia rivolte a figure sia junior che senior.

Offerte di lavoro e stage Ferrero

Senior Tax Specialist – Alba (CN)

Sensory Analyst Assistant – Alba (CN)

Junior Product Manager Kinder – Alba (CN)

Brand Manager Biscuits – Alba (CN)

Controller – Caprarola (VT)

Shift Operative Leader – Alba (CN)

Brand Manager Seasonal Kinder – Alba (CN)

Supply Chain Intern – Alba (CN)

Trade & Shopper Marketing Specialist – Alba (CN)

Brand Manager Kinder Surprise – Alba (CN)

Template for new role – Alba (CN)

Regional Manager North Italy – Agribusiness Project Korvella – Caprarola (VT)

Junior Brand Manager – Alba (CN)

Mechanical Project Engineer – Alba (CN)

Junior Product Manager Praline – Alba (CN)

Shift Operative Leader – Balvano (PZ)

Junior Product Manager Marketing Innovation in Seasonal Business – Alba (CN)

Offerte di lavoro operai Ferrero

E’ possibile inviare la propria candidatura per lavorare come operai negli stabilimenti Ferrero. Al momento non ci sono ricerche in corso, ma queste sono le opportunità solitamente disponibili:

Operai di stabilimento a Pozzuolo Martesana

Operai di stabilimento a Balvano

Operai di stabilimento a Sant’Angelo dei Lombardi

Operai di stabilimento ad Alba

Processo di selezione

Il processo di selezione varia a seconda della posizione e delle funzioni del ruolo ricercato, ma in linea generale, segue i seguenti step:

candidatura on line

test attitudinali (induttivi, numerici e verbali)

assessment center

colloqui con HR manager e Responsabili di linea

Consigli di candidatura in Ferrero

Ferrero offre una sorta di vademecum e consigli utili per candidarti al meglio. Li riassumiamo di seguito:

compilare nel dettaglio tutti i campi obbligatori richiesti

non mentire sulle informazioni fornite in merito a competenze, requisiti, esperienze, qualifiche

non fare errori ortografici

prepararsi per il colloquio ricercando informazioni, sull’azienda (a livello locale e globale, ma anche sulle sue società), sul ruolo ricercato e sulla persona che vi farà l’intervista (attraverso LinkedIn)

essere aggiornati sulle attività e news aziendali

sostenere il colloquio in maniera professionale: arrivare puntuali, mostrarsi interessati al ruolo da ricoprire e all’azienda, puntare sulle proprie competenze in linea con i requisiti richiesti

I punti sopra elencati rimangono comunque validi per qualsiasi candidatura!

Lavorare in Ferrero opinioni

Com’è lavorare in Ferrero? Ecco una serie di testimonianze di dipendenti o ex dipendenti dell’azienda:

“Grande azienda, attenta ai dipendenti”. Maria Grazia F., dipendente da “una vita” dice nell’area Risorse Umane, ci parla di Ferrero come di: “Una grande azienda che non mi ha mai fatto pesare il lavoro sulla mia vita privata, grazie anche ad un ottimo sistema di welfare aziendale. Ho fatto carriera negli anni, posso ritenermi soddisfatta del mio lavoro e del rapporto che si è instaurato con il mio team. All’inizio non è stato facile entrare nelle logiche di una azienda così strutturata, devi capire subito se fa per te o meno, altrimenti diventa un incubo. Fortunatamente, per me, mi sono trovata a mio agio in questa situazione”.

“Sicurezza, benefit e ottimo stipendio ”. Per Massimo L., Tecnico di Laboratorio Alimentare, in Ferrero si lavora: “con standard di sicurezza elevati, sia per il dipendente che per le materie / prodotti. L’azienda è molto attenta anche ai bisogni dei dipendenti, con un welfare aziendale tra i migliori in Italia. Ottimo stipendio, non posso lamentarmi assolutamente.. è una azienda che difficilmente lascerei!”.

“Azienda seria e ben organizzata”. Marco G., Operaio di stabilimento, dice: “Il lavoro in Ferrero è piacevole, mi sono sempre trovato bene e lavoro qui da almeno 10 anni. E’ tutto ben organizzato e ordinato, con una direzione professionale di tutte le attività e risorse. Collaborazione con i colleghi, a tutti i livelli, benefit interessanti e buono stipendio”.

“Ottimo stage in una grande azienda strutturata”. Carlo V. ha svolto uno stage curricolare di 6 mesi nell’area Amministrazione finanza e controllo e ci racconta: “Ho deciso di propormi per uno stage in Ferrero perché ho sempre desiderato inserirmi in grandi aziende strutturate per capirne le dinamiche. Bene, mi sono bastati pochi mesi per comprendere quanto siano veramente complessi e difficili i processi aziendali di una azienda del genere, ritmi di lavoro molto grandi da gestire ma allo stesso tempo stimolanti. Ho imparato molto e ho avuto degli ottimi colleghi, molto disponibili e collaborativi”.

Ferrero lavora con noi, dove candidarsi

Tutte le offerte di lavoro in Ferrero si possono consultare alla pagina web azienda “Ferrero Careers”, digitando la località, più semplice, o la funzione di interesse (ad esempio scrivere “IT” per cercare le posizioni aperte in Italia). A questa stessa pagina ti puoi candidare anche per una delle numerose opportunità di lavoro disponibili all’estero. Il sito aziendale rappresenta il solo canale attraverso il quale è possibile inviare la candidatura.

