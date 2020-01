Fater lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Offerte di lavoro e stage nell'azienda leader in Italia nella produzione di prodotti intimi e per la cura della persona

Fater è un’azienda joint venture di Procter & Gamble e Gruppo Angelini, leader nel mercato italiano nella produzione e distribuzione di prodotti intimi e assorbenti per la cura della persona e candeggine. Forse il nome al momento ti dirà poco nulla ma si tratta dell’azienda che commercializza in Italia i brand come Pampers, Lines, ACE. Fater offre lavoro nelle proprie sedi in Abruzzo, Molise e Lazio, e anche all’estero. Vediamo prima una piccola presentazione dell’azienda per poi soffermarci sulle offerte di lavoro, stage, tesi di dottorato in Fater.

Profilo aziendale di Fater

Fater è un’azienda italiana, joint venture paritetica fra Procter & Gamble e Gruppo Angelini che produce e distribuisce in 39 Paesi, nei mercati dell’Europa Occidentale e Ceemea, i prodotti a marchio Ace Neoblanc e Comet. In Italia ha ampliato fin dagli anni 60 i mercati dei prodotti assorbenti per la persona, oggi produce e commercializza per l’Italia i prodotti a marchio Pampers, LINES, LINES Specialist, Tampax. Fater è un’azienda dinamica che investe in innovazione circa il 4% del fatturato annuo. Conoscenza del consumatore e dei mercati, competenze condivise, ricerca dell’efficienza sono i driver della crescita nel lungo periodo.

La sede aziendale è a Pescara, mentre gli stabilimenti di produzione sono, in Italia, sempre a Pescara e poi in Molise a Campochiaro (CB), all’estero in Portogallo, a Porto, e in Marocco, presso Mohammedia.

Lavorare in Fater

Lavorare in Fater significa entrare in un ambiente di lavoro positivo e stimolante, in cui vengono da subito affidate responsabilità alle persone. Valorizzare le caratteristiche e le capacità di ognuno è ritenuto infatti il miglior modo per incoraggiare una reale crescita professionale. L’azienda garantisce l’affiancamento e il sostegno necessario a far sì che ognuno possa sviluppare al meglio i suoi punti di forza e dare il meglio di sé, quotidianamente. Prima di tutto con la formazione, che in Fater riveste un ruolo importante e diverse sono le modalità in cui viene erogata:

on the job

in aula

e-learning

workshop

academy di gruppo

In secondo luogo, grazie ad un innovativo e all’avanguardia programma di welfare aziendale. I dipendenti Fater possono infatti beneficiare di importanti aiuti e sostegni, quali:

assistenza sanitaria estesa anche ai famigliari

contributi per attività sportiva

flessibilità oraria

cloud working

fondo solidarietà aziendale – integrazione per malattia di lunga durata

bonus bici elettrica

fondo pensionistico integrativo

prestito aziendale agevolato

bonus nascita figlio

convenzioni commerciali – company shop

ristorante aziendale

Fater lavora con noi, posizioni aperte

Nelle sedi italiane di Fater sono disponibili le seguenti opportunità di lavoro e stage:

Agente di Commercio Monomandatario – Farmacia – Emilia Romagna

L’agente di commercio monomandatario si occuperà dello sviluppo del business farmaceutico sanitario nella zona Imola, Bologna, Modena città/provincia lavorando autonomamente con il team coordinator di riferimento.

Requisiti richiesti:

Passione per la vendita e la negoziazione, orientamento ai risultati (fatturato, numero clienti, sell out), capacità di pianificare le proprie attività.

Pregressa esperienza come agente plurimandatario/monomandatario, rappresentante di commercio, procacciatore, venditore dipendente possibilimente nel canale farmaceutico

Iscrizione Enasarco/INPS/Camera di Commercio

Diploma di Scuola Superiore / Laurea

Patente di Guida

Assistant Brand Manager – Internship – Pescara

La risorsa sarà inserita con uno stage di sei mesi nel team del dipartimento marketing per fornire supporto alla progettazione e all’esecuzione della strategia regionale in ambito design del packaging, sviluppo del materiale POP, comunicazione dei consumatori ATL / BTL.

Requisiti richiesti:

Laurea in discipline economiche con un brillante percorso accademico;

Ottima conoscenza del marketing strategico e operativo

Capacità analitiche e comunicative

Conoscenza solida delle applicazioni di Microsoft Office (Excel, PowerPoint)

Attitudine al lavoro in team

Buon inglese

Industry 4.0 Engineer – internship – Pescara

L’azienda cerca una risorsa per supportare il team di innovazione e implementazione di nuove tecnologie e processi all’interno di Industry 4.0.

Requisiti richiesti:

Laurea / Master in Ingegneria (Informatica, Automazione, Elettronica)

Conoscenza dell’automazione e / o digitalizzazione delle attività operative

Capacità di elaborare concetti e architetture software

Inglese fluente

Attitudine al lavoro in team

Fater offre anche la possibilità a giovani laureandi di svolgere la tesi di laurea in azienda. Al momento, sono due i progetti in essere, per i quali è possibile candidarsi e lavorare nella sede di Pescara per svilupparli:

Tesi in Marketing : richiesta una Laurea in Marketing, conoscenza della lingua inglese e della Suite Microsoft Office

: richiesta una Laurea in Marketing, conoscenza della lingua inglese e della Suite Microsoft Office Tesi in Category Account Assistant: richiesta una Laurea più Master in Economia

Fater offre anche possibilità di lavoro all’estero. Per consultare le posizioni aperte puoi fare sempre riferimento alla pagina Fater Lavora con Noi.

Dottorato Industriale in Fater

Grande opportunità, infine, messa a disposizione di Fater è quella di poter svolgere un Dottorato Industriale, ovvero di fare ricerca applicata al mondo del lavoro con una esperienza concreta sul campo, in ambito scientifico e manageriale. Il percorso triennale di lavoro e ricerca, a stretto contatto ed in collaborazione con l’Università, si svolge prevalentemente all’interno di Fater e si pone come obiettivo quello di trasformare giovani laureati in professionisti altamente qualificati e di affiancare all’esperienza lavorativa il conseguimento d un alto titolo accademico. Questo è possibile seguendo diversi progetti di sviluppo di innovativi sistemi manageriali o progettando prodotti del futuro. A conclusione delle attività, la risorsa può scegliere se entrare in azienda o continuare il percorso accademico.

Colloquio Fater: come avviene il processo di selezione

In Fater il processo di selezione dei candidati segue un iter ben preciso, sviluppato in diverse fasi che di seguito vi segnaliamo:

invio cv per posizioni aperte o candidatura spontanea per ricerche future screening iniziale: primo contatto se profilo in linea con la ricerca in corso colloquio con il dipartimento HR, da svolgere di persona o via Skype, per valutazione attitudini, capacità e motivazione test online, da effettuare dopo invio del link dedicato colloquio tecnico per la valutazione delle competenze feedback: comunicazione esito della selezione, sia in caso positivo che negativo

Lavorare in Fater recensioni

Com’è lavorare in Fater? Ecco alcune testimonianze di dipendenti o ex dipendenti dell’azienda che raccontano la loro esperienza:

“Buona azienda in cui lavorare, soprattutto in ambito Marketing e Vendite”. Queste le parole di Fracesco C., Assistant Marketing Manager in Fater da oltre 5 anni: “Azienda ben gestita da un Management all’altezza e con passione per il proprio lavoro. Credo sia una delle migliori aziende del Gruppo Procter and Gamble, soprattutto in ambito marketing e vendite. La consiglio come azienda in cui lavorare…offrono anche molti benefit”.

“Esperienza molto formativa, azienda seria e valida”. Marco F. ha svolto un tirocinio in ambito IT ed è rimasto molto soddisfatto di questa esperienza in Fater: “Sei mesi molto proficui dal punto di vista formativo, sia personale che professionale. In Fater ho trovato persone con un background molto interessante e di livello, un ambiente di lavoro sano ma al contempo focalizzato su obiettivi precisi da raggiungere. Ottima esperienza lavorativa su progetti concreti e stimolanti ”.

Tiziano D., Category Account con anni di lavoro in Fater, ci dice: “Dopo anni di esperienza in altre aziende strutturate, ho trovato il mio ruolo e ambiente ideale proprio in Fater: progetti interessanti e stimolanti, che motivano i dipendenti nello sviluppo degli stessi. Brand di successo, non è facile trovare altre aziende che lavorano su prodotti così importanti. L’azienda inoltre offre interessanti benefit, stipendi molto competitivi e flessibilità”.

Come candidarsi in Fater

Alla pagina aziendale Fater nella sezione “lavora con noi” puoi consultare tutte le posizioni aperte in azienda e candidarti compilando il form online. Ti viene richiesto di fornire informazioni sui tuoi dati anagrafici generali, le esperienze professionali, i titoli di studio conseguiti, le conoscenze linguistiche, il curriculum vitae e una foto da allegare. Alla stessa pagina puoi visionare le ricerche in corso nelle sedi estere di Fater: Bucarest, Romania; Gezbe e Istanbul, Turchia; Mosca, Russia. L’azienda organizza durante tutto l’anno anche eventi per incontrare laureandi e neolaureati all’interno degli Atenei italiani e partecipa ai principali eventi di recruiting che Università e Società specializzate stesse organizzano su tutto il territorio nazionale e che coinvolgono studenti, laureati e persone con esperienza.

