Essere pagati per vivere e lavorare in un appartamento di lusso a Londra

Essere pagati per vivere in un appartamento di lusso situato nel centro di Londra. Non è uno scherzo ma un annuncio di lavoro uscito sul web qualche settimana fa, che ha riscosso tantissimo successo, tanto da chiudere le selezioni nel giro di pochi giorni. Vediamo di cosa si tratta ed il lavoro che il fortunato selezionato andrà a ricoprire.

Pagati per vivere e lavorare in un appartamento di lusso

Qualche settimana fa sul web è spuntato un interessante annuncio di lavoro, riscuotendo talmente tanto successo che le selezioni si sono chiuse nel giro di poco tempo. Nello specifico, una coppia benestante, spesso in viaggio per affari, era alla ricerca di una figura professionale in grado di occuparti di un appartamento lussuoso, composto da 6 piani e situato nel centro di Londra, nel rispettabilissimo quartiere di Kensington. La figura ricercata doveva essere in grado di gestire tutte le faccende di casa, ma anche di gestire due golden retriever. Un lavoro dei sogni per i tanti amanti degli animali e del lusso, una vera e propria occasione per cambiare vita e trasferirsi in uno dei quartieri più belli e rinomati di Londra. Il prescelto avrà la possibilità di realizzare un sogno.

L’annuncio di lavoro

Vediamo quali sono le caratteristiche ed i compiti che il selezionato si ritrova a dover ricoprire. Come accennato precedentemente, una ricca e benestante coppia, spesso occupata in viaggi di lavoro, era alla ricerca di una figura fidata e capace, in grado di occuparsi in tutto e per tutto dell’appartamento di 6 piani, oltre a prendersi cura di due splendidi golden retriever. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato dall’agenzia Silver Swan Search, la quale si occupa di reclutare esperti e professionisti dell’ospitalità per le residenze di lusso, jet privati e super yachts. L’annuncio è stato riportato sul Metro, importante portale britannico. Subito sono arrivate le candidature, tuttavia, nel giro di pochi giorni le selezioni si sono chiuse, con la scelta del candidato ideale.

Le caratteristiche

La persona prescelta per questo lavoro, ha il compito di occuparsi degli animali domestici, in particolare due cani, oltre a doversi occupare della gestione dell’appartamento lussuoso e gigantesco. Dovrà dunque occuparsi della pulizia dello stabile, fare il bucato, cucinare, fare la spesa, accogliere gli ospiti, rispondere alle chiamate. Dunque il candidato vivrà all’interno dell’appartamento, prestando il suo servizio lavorativo dal lunedì al venerdì ed occasionalmente anche durante il fine settimana. Certo i compiti da svolgere sono tanti, ma il tutto è ripagato da un ottimo stipendio, che si aggira intorno i 32-37 mila euro all’anno. Vitto e alloggio sono ovviamente inclusi, e per di più il candidato ha la possibilità di vivere in una delle più amate città europee, in un quartiere di tutto rispetto e in un appartamento super lussuoso.

I requisiti richiesti

Il candidato prescelto risponde a tutta una serie di requisiti fondamentali, che sono stati espressamente richiesti dalla coppia ed inseriti nell’annuncio di lavoro. In particolare, si ricercava una persona amante degli animali, con esperienza nella gestione di una casa, in ogni suo minimo aspetto. Essere buoni cuochi e saper cucinare non era un requisito fondamentale, anche se preferenziale. Tuttavia è stato espressamente richiesto dalla coppia, che i candidati fossero attivi ed in forma, oltre ad essere laboriosi, attivi e delle persone altamente affidabili. La ricerca si è conclusa, tuttavia, è sempre più facile trovare degli annunci di lavoro del genere sul web, visto e considerato come le società si stanno evolvendo, con nuovi bisogni ed esigenze. La maggior parte di questi annunci, continuano ad arrivare dall’estero, ma un giorno sarà possibile trovare annunci di lavoro alternativo anche in Italia. In fondo tutto è possibile nella vita.