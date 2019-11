Essere pagati per visitare i mercatini di Natale. Ecco come candidarsi

Essere pagati 50 euro al giorno per visitare i mercatini di Natale di Praga, Vienna, Budapest e Bratislava. Candidature entro il 30 novembre 2019

Una nuova ed interessante offerta di lavoro arriva per tutti coloro che amano il Natale e soprattutto adorano visitare i mercatini natalizi nelle varie città. Una nota azienda è infatti alla ricerca di un Christmas Market Tester, pagato per visitare i mercatini di Natale a Praga, Vienna, Budapest e Bratislava. Ecco come candidarsi.

Pagati 50 euro al giorno per visitare i mercatini di Natale

Gli amanti del Natale, dei mercatini, delle luci, dello spirito festoso che queste festività portano con sé, possono approfittare di una interessante offerta di lavoro. Oggi, passeggiare tranquillamente per i mercatini di Natale che sorgono nelle varie città del mondo, diventa un vero e proprio lavoro, con tanto di paga giornaliera. Infatti, la Civitatis, azienda che si preoccupa dell’organizzazione di tour in lingua spagnola è alla ricerca di un Christmas Market Tester. La figura professionale in questione, avrà il compito di visitare i mercatini di Natale di Praga, Vienna, Budapest e Bratislava, ricevendo una paga di 50 euro al giorno. In cambio dovrà scrivere delle recensioni che permetteranno all’azienda di creare delle offerte e tour natalizi di alta qualità per i suoi clienti. Le spese di viaggio ed alloggio sono a carico dell’azienda, dunque il candidato selezionato non avrà alcun tipo di spesa da sostenere.

Requisiti richiesti e come candidarsi

Per partecipare alla selezione non sono richiesti particolari requisiti, l’unica cosa necessaria è quella di aver compiuto 18 anni di età. Il candidato ideale che sarà scelto, viaggerà dal 16 al 19 dicembre, per i mercatini di Natale di Praga, Vienna, Bratislava e Budapest. Il suo compito sarà quello di scrivere delle recensioni, scattare foto, documentare e creare contenuti utili per essere condivisi sui social. La partenza del tour, completamente pagato dall’azienda, sarà da Piazza della Città Vecchia di Praga e terminerà con i mercatini della Basilica di Budapest. Possono candidarsi tutti, senza distinzione di nazionalità o provenienza, basta essere maggiorenni. Per candidarsi c’è tempo fino a domani, 30 novembre, basta andare sul sito dell’azienda, seguire le istruzioni ed inviare la propria candidatura.

Il tour natalizio

Il candidato prescelto avrà l’onore e la possibilità di visitare i migliori e più bei mercatini di Natale, in un tour completo, con alloggio e viaggio inclusi. Si potranno così visitare:

Piazza della Città Vecchia di Praga.

Mercatino di Natale del Palazzo del Belvedere.

Mercatino di Natale di Rathausplatz.

Mercatino di Natale di Bratislava Old Town Square.

Fiera di Natale e Festival invernale di Budapest.

Mercatino di Natale della Basilica di Budapest.

Opportunità da non perdere per gli amanti dei mercatini di Natale

L’offerta di lavoro che a prima vista potrebbe risuonare abbastanza strana, in realtà è un’opportunità che i tanti amanti del Natale non possono lasciarsi sfuggire. Tuttavia c’è solo un posto a disposizione, e la scadenza per le candidature è molto vicina. Il tutto sarà remunerato con 50 euro al giorno, una somma non elevata, rispetto ad atri annunci di lavoro, come ad esempio essere pagati per vedere film oppure essere pagati per visitare le vette più belle al mondo. Se siete amanti del Natale e di tutto ciò che queste festività portano con sé, non potete lasciarvi scappare questa occasione, che vi permetterà di unire la vostra passione per i viaggi e per il Natale con il lavoro.

Gli italiani spendono sempre di più nel periodo natalizio

Sono in molti ad amare il clima natalizio, le città addobbate, le case piene di luci e di suoni, i negozi pieni di tante idee regalo. Si tratta delle festività che gran parte della gente, soprattutto i più giovani, aspettano per un anno intero. Anche lo shopping aumenta in maniera decisiva nel periodo natalizio. L’ultima edizione della Deloitte Xmas Survey, risalta un dato davvero interessante, relativo alle famiglie italiane. Queste, stando ai dati in questione, avrebbero a disposizione un budget di 549 euro per acquistare cibo e regali, con un aumento rispetto al 2018 dell’1,5%. Inoltre, l’Italia si posiziona al terzo posto, dopo Spagna e Regno Unito, nella classifica dei Paesi che spendono di più nel periodo delle festività natalizie.