Essere pagati per imparare a sciare. Ecco l’annuncio e come candidarsi

Essere pagati 700 euro a settimana per imparare a sciare o perfezionare il vostro stile. Candidature entro il 26 dicembre 2019

Sul web spunta un’altra interessante offerta di lavoro: essere pagati per imparare a sciare o perfezionare il proprio stile. Un’opportunità da non perdere per i tanti amanti delle montagne e della neve. Le candidature potranno essere inviate fino al 26 dicembre. Vediamo di cosa si tratta.

Essere pagati per imparare a sciare

Un interessante annuncio di lavoro arriva dal web, per tutti gli amanti della neve, delle montagne e dello sci. Skibro, la piattaforma online che si preoccupa della prenotazione di lezioni di sci, ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro particolarmente allettante. Si ricercano candidati in grado di testate e recensire i prodotti e corsi di sci. I candidati che si ricercano, dovranno avere diversi gradi di competenze sciistiche, dal principiante fino ad arrivare agli esperti sciatori di tutti i tempi. Il loro compito sarà quello di testare tutti i corsi offerti dalla piattaforma stessa, da quelli base fino a quelli più specializzati, ed è proprio per questo motivo che c’è bisogno di sciatori con diverse abilità in quanto a sci. Un lavoro dei sogni per gli amanti del manto bianco, che si fa ancora più interessante nel momento in cui tutte le spese di viaggio e soggiorno sono pagate dell’azienda. Una sorta di vacanza ben retribuita, con uno stipendio intorno i 700 euro a settimana.

L’annuncio di lavoro

L’annuncio di lavoro è comparso sul web, sulla piattaforma Skibro e si riferisce a sciatori con vari livelli di competenze. C’è spazio anche per chi non sa sciare e voglia imparare a farlo. I candidati che saranno selezionati, potranno letteralmente godersi una bella vacanza sulla neve, in una delle tante mete più ambite nel periodo invernale. I candidati non avranno da sostenere alcuna spesa aggiuntiva, in quanto il viaggio ed il soggiorno sono pagati dall’azienda. Lo stipendio garantito è di 700 euro a settimana, per un lavoro che durerà da 1 settimana ad 1 mese, a seconda delle esigenze. I candidati, avranno l’occasione di viaggiare, di lavorare e di imparare o perfezionare le loro abilità sciistiche. Insomma non è da poco, ed ai giorni d’oggi si tratta di un’ ottima occasione per lavorare nel settore del turismo.

Il lavoro dei candidati prescelti

Vediamo ora in maniera più dettagliata, quali sono i compiti ed il lavoro che spetta ai candidati che verranno prescelti. Questi dovranno per almeno una settimana seguire le lezioni di sci, tuttavia può succedere che ai candidati venga richiesto di prolungare il loro soggiorno in montagna per 1 mese. I candidati avranno inoltre il compito di scrivere delle recensioni sui corsi frequentati e condividere queste sui social, con tanto di foto e video, tenendo anche un vlog con tutta l’attrezzatura fornita dalla società stessa. Si lavorerà presso uno dei 4 resort che l’azienda ha messo a disposizione, ossia: Cortina d’Ampezzo, St. Anton (Austria), Val d’Isère (Francia) e Verbier (Svizzera). Sono tutte delle famose e prestigiose mete di vacanze invernali, che hanno delle meravigliose ed attrezzate piste da sci, con dei modernissimi impianti per la risalita e con tutti i confort possibili ed immaginabili. Queste località offrono divertimento ed intrattenimento a tutta la famiglia, anche grazie a tutta una serie di attività da praticare all’aria aperta, per adulti e bambini.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Per candidarsi all’offerta di lavoro, c’è tempo fino al 26 dicembre 2019. Basta andare sul sito della piattaforma e spiegare in 200 parole le motivazioni per cui proprio voi siete perfetti per ricoprire questo ruolo, insomma, perchè dovreste essere scelti fra tanti. Fate attenzione a curare nei minimi dettagli questa vostra descrizione in 200 parole, in quanto potrebbe davvero aprirvi la strada ad un’esperienza interessante, che vi porterà in tasca anche qualche soldino in più, oltre a darvi la reale possibilità di viaggiare, di imparare o perfezionare il vostro stile sciistico e di godervi una sorta di vacanza sulla neve.