Esselunga lavora con noi 2020, posizioni aperte, opinioni e come inviare curriculum online

Tutte le ricerche in corso nei supermercati, bar, profumerie, parafarmacie, uffici e siti produttivi Esselunga e le informazioni utili per candidarti

Conosci a memoria il percorso “obbligato” dei supermercati Esselunga e sei sempre aggiornato sulle promozione e i gadget unici che propongono di stagione in stagione? Allora potresti essere la persona giusta per lavorare in uno dei punti vendita della catena gdo. Ormai sinonimo di milanesità, i supermercati Esselunga si contraddistinguono per l’ordine e la pulizia dei reparti e la qualità dei loro prodotti. Periodicamente l’azienda pubblica annunci di lavoro per l’assunzione di nuovo personale nei supermercati, nelle profumerie, nei bari ma anche negli uffici e nei siti produttivi Esselunga. Ecco allora quali sono le posizioni aperte al momento e come candidarsi ad un ruolo.

Profilo aziendale Esselunga

Lavorare in Esselunga significa entrare a far parte di una delle principali catene italiane nel settore della grande distribuzione. Nata nel 1957 con l’apertura a Milano del primo supermercato in Italia, oggi, attraverso una rete di oltre 150 superstore e supermarket, il gruppo è presente in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio e può contare sul quotidiano impegno di oltre 22.000 dipendenti. Dalla fine degli anni ’70, produce una linea di prodotti a marchio privato, distribuita unicamente nei propri punti vendita, che oggi comprende oltre 2500 referenze tra freschi (“Pronti in Tavola”, “Pronti da Cuocere” e “Naturama”) e prodotti confezionati (“Esselunga”, “Ecolabel”, “Esselunga BIO”, “Esselunga TOP” e “Esselunga Equilibrio”).

Opportunità di lavoro in Esselunga

All’interno dei supermercati sono davvero numerose le opportunità di inserimento. Oltre a cassieri, addetti vendita e rifornimento scaffali, trovi i professionisti specializzati nei diversi settori merceologici (general merchandise, drogheria, frutta e verdura, gastronomia, latticini e salumi, macelleria, pescheria ed enoteca e, da ultimo, farmacia). Ciclicamente sono ricercati anche gli Addetti alla Sorveglianza, che operano per la sicurezza interna del supermercato.

Allievo responsabile Esselunga

Punto di riferimento del negozio è invece il Responsabile. Per questa figura, Esselunga, attiva periodicamente ricerche mirate a giovani che vogliono intraprende una carriera nel settore della gdo, che prevede un preciso iter di formazione e crescita professionale. Il percorso Allievo Carriera Direttiva di Negozio prevede cinque step di crescita che permettono di raggiungere ruoli di responsabilità all’interno dei i supermercati, acquisendo le metodologie di lavoro direttamente sul campo:

allievo assistente capo reparto vice direttore direttore

Attraverso un programma di formazione che comprende attività d’aula, formazione on the job, affiancamenti a professionisti del settore, l’Allievo arriva ad acquisire le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari ad un’autonoma ed efficace gestione dei reparti e al coordinamento delle risorse assegnate.

Lavoro nei Bar Atlantic Esselunga

E’ possibile inserirsi anche in uno dei Bar Atlantic. Disegnati dall’architetto Vico Magistretti, i Bar Atlantic – oltre 80 in Lombardia, Piemonte, Emilia, Toscana, Liguria e Lazio – sono oggi una realtà consolidata della ristorazione. Bar Atlantic è un’insegna del gruppo Esselunga e un’azienda in forte espansione, tra le prime in Italia nel suo settore, con circa nove milioni di clienti ogni anno. I Bar Atlantic offrono servizi di caffetteria e tavola calda e fredda e ricercano periodicamente personale.

Lavoro nelle Profumerie Esserbella Esselunga

Ci sono poi le Profumerie Esserbella, dove è possibile essere assunti nel ruolo di commessa o responsabile di negozio. Nata nel 2002, questa catena di profumerie oggi conta 38 punti vendita situati all’interno di alcune gallerie commerciali in Lombardia, Piemonte, Emilia e Toscana. I prodotti per la cura del viso e del corpo, i nomi più prestigiosi del make up e le fragranze di tendenza sono l’offerta di queste profumerie.

Lavoro settore logistico Esselunga

Da ultimo segnaliamo le opportunità nel settore logistico riferite in particolare ad una nuova figura introdotta in azienda, quella del Picking and Delivery Supervisor, che si inserisce appunto nel settore logistico della rete vendita dedicato al servizio E-commerce.

Lavoro funzioni centrali Esselunga

Quali sono invece i profili ricercati per le Funzioni Centrali di Esselunga? Direzione, amministrazione, commerciale, logistica, produzione: sono queste le principali funzioni aziendali che operano, con mansioni e competenze specifiche, nella a sede centrale, negli stabilimenti produttivi e nei centri di distribuzione, a Limito di Pioltello (MI), Biandrate (NO), Sesto Fiorentino (FI) e Parma. Ad essere ricercati sono quindi le figure più varie, dall’operaio al manager.

Formazione e Sviluppo in Esselunga

Le persone sono al centro di specifici piani formativi e di sviluppo. Da lungo tempo Esselunga si è dotata di una vera e propria scuola di formazione interna, per accompagnare le persone nello sviluppo di abilità e competenze attraverso percorsi di formazione teorica e pratica. Tutte le attività si svolgono in poli all’avanguardia, moderni e innovativi, dotati di ambienti e strumentazioni polifunzionali.

I percorsi formativi e di sviluppo in ambito Retail hanno come obiettivo quello di sviluppare e rafforzare le competenze specifiche per ogni ruolo, permettendo di acquisire professionalità nel mestiere e garantendo così un’organizzazione efficace ed efficiente del reparto, con alti livelli di servizio al cliente.

Per le Funzioni Centrali, i percorsi formativi e di sviluppo hanno come obiettivo quello di conoscere l’azienda, condividerne i valori e la cultura, sviluppare le competenze professionali e le capacità personali, supportando le persone nello svolgimento del ruolo attuale e futuro.

Giovani laureati e diplomati, le opportunità in Esselunga

L’azienda incoraggia l’incontro tra mondo universitario e impresa, prendendo parte ad iniziative finalizzate all’orientamento e alla scelta professionale e favorendo progetti formativi che diano agli studenti l’opportunità di arricchire la propria preparazione con un’esperienza sul campo. Esselunga collabora con le università nella definizione di progetti formativi ad hoc e nella possibilità di stage in settori chiave dell’organizzazione, stage che hanno una durata di circa 6 mesi, prevedono un rimborso spese e si svolgono presso la sede centrale di Limito di Pioltello (MI). I Career Day sono poi un’importante occasione per entrare in contatto con gli studenti, per far conoscere l’ azienda e le possibili forme di collaborazione disponibili.

Per creare un contatto diretto e una sinergia tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione tecnica e professionale sono attivi anche dei progetti di collaborazione con le scuole secondarie superiori, per conoscere giovani studenti interessati ad intraprendere percorsi lavorativi dopo il conseguimento del diploma. Inoltre, vengono instaurate partnership con istituti scolastici superiori, centri di formazione professionale, istituti ed enti di formazione privati, per contribuire in modo concreto alla formazione di futuri specialisti e promuovere la loro crescita all’interno della nostra organizzazione.

Periodicamente Esselunga attiva le selezioni per l’avvio del PROGETTO SPECIALISTI REPARTI FRESCHI– percorso formativo e professionale destinato ai neodiplomati che abbiano conseguito un diploma quinquennale di Tecnico dell’enogastronomia e ospitalità alberghiera e il PROGETTO TECNICI JUNIOR – finalizzato a selezionare e assumere giovani interessati a intraprendere la propria prima esperienza lavorativa nell’ambito della Direzione Tecnica.

Posizioni aperte Supermercati Esselunga

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro nei supermercati Esselunga:

addetto servizio sorveglianza

allievo gastronomia

allievo pescheria

allievo panificazione

allievo macelleria

allievo responsabile

allievo responsabile Bar Atlantic

allievo responsabile Profumeria Esserbella

barista Bar Atlantic

capo reparto Parafarmacia

farmacista

cassiere – ausiliario alle vendite

coiffeur Esserbella

estetista Esserbella

commesso Esserbella

store manager Profumeria Esserbella

picking and delivery supervisor

Posizioni aperte sedi Esselunga

Ecco l’elenco delle offerte di lavoro nelle sedi Esselunga:

addetto al ricevimento merci magazzino – Biandrate (NO)

elettricista servizi generali – Parma e Limito di Pioltello (MI)

manutentore impianti elettrici industriali – Biandrate (NO), Parma e Limito di Pioltello (MI)

supply chain specialist – Limito di Pioltello (MI)

tecnico elettromeccanico attrezzature alimentari – Limito di Pioltello (MI)

addetto al servizio clienti – Cernusco Sul Naviglio (MI)

addetto ricevimento merce – Limito di Pioltello (MI)

business process transformation & organization analyst – Limito di Pioltello (MI)

conduttore di impianto (pastificio/prodotti da forno) – Parma

manutentore meccanico – Parma

tecnico frigorista Parma e Limito di Pioltello (MI)

IT project leader – Limito di Pioltello (MI)

capo turno – centro lavorazione pesce – Biandrate (NO)

Lavorare in Esselunga opinioni

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Esselunga:

“Azienda seria, buon ambiente di lavoro sia sotto il profilo professionale che umano”. Questo ci dice Flavio G., attuale Capo Reparto, che aggiunge: “Sono stato selezionato da Esselunga durante uno dei loro Job Day e ho iniziato il programma per Allievo Responsabile (sai quei volantini che si vedono sempre in ingresso?). La formazione è fatta bene e il percorso di carriera è rispettato. D’altra parte, Esselunga è una azienda molto seria e offre davvero un bell’ambiente di lavoro, sia dal punto di vista professionale che umano. Ho imparato davvero molto e c’è rispetto per i dipendenti. Ho fatto la scelta giusta, e continuo il percorso di carriera!”.

“Serietà e contratti veri”. Sandra C., Addetta alle vendita / Cassiera da oltre 5 anni, ha parlato così di Esselunga. Della sua esperienza ci dice: “Sono ormai oltre 5 anni che lavoro in Esselunga e mi sono sempre trovata bene, sia come tipologia di lavoro che nel rapporto con colleghi e superiori. Facevo già la cassiera in altre catene della gdo ma qui in Esselunga offrono contratti seri, non di mese in mese, e un buono stipendio. Certo, i turni e gli orari sono un po’ sconvenienti a volte, ma lavori più serenamente e con piacere”.

“Possibilità di fare carriera”. Francesca R., Responsabile Gastronomia, è entrata in Esselunga come Addetta vendite per poi assumere un ruolo di responsabilità: “Mi è sempre piaciuto lavorare nella gdo, sempre a contatto con la gente e sempre in movimento. Se sei motivato e hai le doti giuste, l’azienda ti premia e ti permette di fare carriera. Così è successo a me che sono entrata come “semplice” addetta vendite e poi sono diventata Responsabile del Reparto Gastronomia”.

“Organizzazione e lavoro di squadra”. Roberto L., Responsabile Servizio Sorveglianza, ci parla così del suo lavoro in Esselunga: “Il mio è un lavoro di squadra, se non ci si organizza tutti insieme ogni giorno ad inizio turno, non funziona. L’azienda investe molto in questo settore e ci tiene a garantire sicurezza, anche al cliente stesso. E’ un lavoro per me stimolante, che mi mette alla prova ogni giorno..mi piace!”.

“Ottima azienda”. Debora F., Ex cassiera ora in pensione, ci racconta: “Sono entrata in azienda molti anni fa e ci sono rimasta fino alla pensione! Quello di cassiera era il mio ruolo, quello che ho sempre voluto fare. Mi sono trovata benissimo, un’azienda seria che non avrei mai voluto cambiare, e così è stato! Non sono mancati i momenti di difficoltà legati ai turni ecc. ma ormai è così ovunque. Vi consiglio l’azienda, provate e valutate voi..soprattutto se avete già altre esperienze nella gdo!”.

Esselunga: come inviare curriculum online

Puoi consultare l’elenco delle posizioni aperte in Esselunga direttamente alla pagina dedicata dell’azienda “Esselunga Job”. Una volta individuata la posizione di interesse, per l’invio del curriculum vitae è sufficiente effettuare la registrazione online. Fai però attenzione alla data di scadenza presente a fianco di ogni annuncio. Esselunga organizza periodicamente anche dei Job Day finalizzati alla ricerca e selezione di personale per i Superstore e Supermarket. Te ne daremo notizia di volta in volta, seguici per rimanere aggiornato su tutte le opportunità in Esselunga e raccontaci la tua esperienza presso questa azienda!

Esselunga autocandidatura

Al momento non trovi posizioni aperte di tuo interesse? Non perderti d’animo, Esselunga ti permette anche di inviare una autocandidatura. Le funzioni aziendali per le quali è possibile inviare il tuo Curriculum Vitae sono le seguenti:

Rete vendita

Risorse umane

Ufficio organizzazione

Sicurezza

Affari legali e societari

Assicurazione qualità

Acquisti

Amministrazione, finanza e controllo

E-commerce

Logistica

Produzioni alimentari

Information technology

Marketing e comunicazione

Sviluppo immobiliare

Tecnica

Puoi procedere con le stesse modalità per l’invio del cv in risposta ad un annuncio, ovvero registrandoti e compilando il form online.

Colloquio Esselunga

Ecco qualche informazioni pratiche sui colloqui in Esselunga. Questi si svolgono solitamente a Milano, dove si trovano gli uffici selezione del personale. Sarai invece chiamato negli uffici di Sesto Fiorentino (FI) se ti sei candidato per offerte di lavoro in Toscana. Per alcuni tipi di selezione vengono fatti anche colloqui in altre province dove sono presenti punti vendita Esselunga, presso sale riunioni di hotel più vicini.

Se ti sei candidato ad una offerta di lavoro Esselunga ma non sei stato chiamato per sostenere un colloquio non desistere, per ogni ricerca, infatti, Esselunga riceve numerosissime candidature e contata solo alcuni candidati, scelti tra coloro che meglio rispondono in termini di requisiti alle specifiche esigenze del momento.