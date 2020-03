Esercito: bando per arruolamento straordinario di medici e infermieri

Reclutamento diretto di 120 medici e 200 infermieri nell’Esercito Italiano: le informazioni su come presentare domanda e chi può farlo.

Per far fronte all’emergenza sanitaria legata all’epidemia di coronavirus, l’Esercito Italiano ha indetto una procedura straordinaria di arruolamento per chiamata diretta di 320 figure professionali sanitarie, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Si cercano 120 ufficiali medici con il grado di tenente e 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo. Di seguito le informazioni su chi può partecipare e come presentare domanda.

Chi può essere arruolato come medico o infermiere nell’Esercito

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

non aver superato il 45° anno di età ;

; essere in possesso del seguente titolo di studio : per i 120 posti da ufficiale medico: laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all’esercizio della professione, per i 200 posti da sottufficiale infermiere: laurea in scienze infermieristiche e della relativa abilitazione professionale;

: non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;

non essere stato dimesso d’autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;

non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

Procedura di selezione ed arruolamento

La procedura di selezione e arruolamento è suddivisa in varie fasi:

acquisizione domande e giudizio idoneità dalle commissioni avanzamento : dopo aver presentato domanda di partecipazione, i candidati riceveranno comunicazione di convocazione per l’espletamento degli accertamenti tramite posta elettronica. Per ragioni di carattere organizzativo connesse alla tempistica, le convocazioni verranno disposte, anche in più blocchi, secondo l’ordine di ricezione delle domande medesime, dando priorità al personale specializzato, secondo il seguente ordine di priorità : anestesia e rianimazione; malattie infettive; pneumologia; medicina interna.

: dopo aver presentato domanda di partecipazione, i candidati riceveranno comunicazione di convocazione per l’espletamento degli accertamenti tramite posta elettronica. Per ragioni di carattere organizzativo connesse alla tempistica, le convocazioni verranno disposte, anche in più blocchi, secondo l’ordine di ricezione delle domande medesime, dando priorità al personale specializzato, secondo il seguente : valutazione dell’idoneità psicofisica e attitudinale : la convocazione avverrà con gruppi di 20 unità per volta, presso il Centro di Selezione VFP1 con sede a Roma . Prima di intraprendere il viaggio per Roma tutti gli interessati dovranno controllare la propria temperatura corporea e, in caso di riscontro di un valore superiore a 37,5 °C gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e rinunciare alla procedura. Le attività si svolgeranno nell’arco di due giorni.

: la convocazione avverrà con gruppi di 20 unità per volta, presso il Centro di Selezione VFP1 con sede a . Prima di intraprendere il viaggio per Roma tutti gli interessati dovranno e, in caso di riscontro di un valore superiore a gli stessi saranno tenuti a rimanere al proprio domicilio e rinunciare alla procedura. Le attività si svolgeranno nell’arco di due giorni. sottoscrizione ferma ;

; corso informativo : il personale sarà immediatamente avviato, con trasporto militare, presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui” -con sede a Capua (CE) in Via Brezza, 5- per la frequenza del corso informativo. Il trasferimento sarà a cura del Comando per la Formazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT). Il corso avrà una durata – per ogni blocco – di 6 giorni che ricomprenderanno anche le giornate festive. In tale periodo, si provvederà alla vestizione del personale . Le attività formative saranno a cura del Comando del 17° R.A.V. che provvederà alle incombenze relative all’atto di giuramento individuale.

: il personale sarà immediatamente avviato, con trasporto militare, presso il 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui” -con sede a Capua (CE) in Via Brezza, 5- per la frequenza del corso informativo. Il trasferimento sarà a cura del Comando per la Formazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT). Il corso avrà una durata – per ogni blocco – di che ricomprenderanno anche le giornate festive. In tale periodo, si provvederà alla . Le attività formative saranno a cura del Comando del 17° R.A.V. che provvederà alle incombenze relative all’atto di giuramento individuale. impiego e nomina di Tenente / Maresciallo.

Come presentare domanda e Bando

Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, puoi compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 25 marzo 2020.

Nella domanda di arruolamento gli aspiranti devono indicare le eventuali specializzazioni conseguite, le eventuali pregresse esperienze professionali in campo clinico e un curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, che descriva le esperienze di studio e professionali svolte. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere nel dettaglio gli avvisi e il bando di reclutamento disponibile sul sito della difesa.

