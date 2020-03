Diventare birraio: i percorsi formativi in Italia e all’estero

Lavorare nel mondo della birra e diventare un birraio. La formazione è indispensabile, grazie a corsi sia in Italia che all'estero. Ecco come fare

Diventare birraio e lavorare nel settore della birra è il sogno di tanti. Si tratta di un lavoro che nonostante il fermento del mercato, continua ancora oggi ad offrire interessanti opportunità professionali ai giovani. Tuttavia è indispensabile seguire degli appositi ed efficaci percorsi formativi, presenti sia in Italia che all’estero.

Diventare un birraio

Per molti giovani, sia ragazzi che ragazze, lavorare nel mondo della birra, potrebbe essere un sogno che si realizza. Il mestiere di birraio resta affascinante ed in grado di offrire importanti opportunità professionali alle nuove generazioni. Infatti, nonostante il generale fermento del mercato a livello mondiale, lavorare come birraio resta una strada battuta da tanti giovani, con il desiderio di affermarsi nel settore. Tuttavia, per diventare una figura professionale davvero affermata nel settore, è importante ed indispensabile frequentare il giusto percorso formativo. Ci sono degli ottimi istituti e scuole sia in Italia che all’estero. Avere la possibilità di studiare all’estero rappresenta una marcia in più, soprattutto quando parliamo di birra. Infatti, formarsi in uno dei Paesi europei in cui la birra è come il pane quotidiano, permette di acquisire maggiore prestigio, che nel mondo del lavoro non fa mai male.

Alcune scuole di eccellenza per diventare birraio

Il corso VLB Berlino si conferma uno dei più prestigiosi. A dimostrarlo sono gli iscritti che arrivano da ogni parte del mondo. Si tratta di un corso di studi adatto a chi possiede già delle basi in materia, e vuole perfezionarsi sempre di più. I costi non sono molto economici, si parla infatti di 10 mila euro per la frequenza, a cui bisogna aggiungere le spese di vitto ed alloggio. Ovviamente vivere fuori casa, comporta dei costi che sono inevitabili: affitto, spesa, bollette ecc. Resta comunque un corso davvero efficace e molto professionale. Si tratta di percorsi di studio a maggioranza maschile, anche se negli ultimi anni anche le donne sono attratte sempre di più dalla professione di birraio e dalla formazione che serve per affermarsi nel settore. Non è tutto, in quanto la VLB offre dei corsi non solo in tedesco ma anche in inglese.

L’importanza della giusta formazione

Oltre alla VLB di Berlino, esistono anche altre scuole e percorsi formativi di tutto rispetto a Londra, in Belgio ed altre parti del mondo. Un esempio è la l’Institute of Brewing and Distilling, a Lovanio in Belgio presso la locale università, così come la University of California a Davis negli Usa. Le occasioni per studiare e formarsi all’estero non mancano di certo e permettono di vivere delle esperienze di tutto rispetto. Ovviamente bisogna essere amanti della birra e molto motivati a voler diventare dei birrai. Senza la passione e l’interesse, non si va da nessuna parte e soprattutto non ci si afferma professionalmente. Per gli amanti della birra e del mondo ad essa connesso, bisogna specificare che ci sono ancora altre ed interessanti opportunità per diventare dei birrai di tutto rispetto, parliamo degli stage in azienda.

Diventare birraio e gli stage in azienda

Dopo aver terminato il periodo di formazione, per molti si apre la possibilità di svolgere degli stage in azienda. Si tratta del miglior modo per fare esperienza pratica, mettendosi in gioco ed imparando ogni giorno qualcosa in più. Alcuni dopo il periodo di stage, soprattutto presso aziende estere, hanno ottenuto un contratto di lavoro ed iniziato la loro avventura professionale nel mondo della birra. Dunque, lo stage in azienda resta una via da non accantonare o sottovalutare, in quanto potrebbe portarvi ad ottenere il lavoro di birraio che avete sempre sognato. Un mestiere che non è così semplice come si è portati a credere, ma pur sempre affascinate e pieno di risorse.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Metodo Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia! Metodo Lavorare Sempre .