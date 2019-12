Dicembre, il mese dell’anno in cui è più facile trovare lavoro, ecco perché

Il mese di dicembre è un periodo fiorente con tante opportunità professionali ed annunci di lavoro per tutti. Ecco le figure più ricercate

Dicembre è il mese più atteso dell’anno, con le festività natalizie e tutto il clima di festa che si respira. Tuttavia è anche il mese in cui è più facile trovare lavoro. Infatti, con le feste di Natale, con lo shopping sfrenato, con la corsa agli ultimi acquisti, sono tante le realtà alla ricerca di personale da assumere in questo particolare e magico periodo dell’anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Numerose opportunità di lavoro nel mese di dicembre

Sono diversi i giovani e meno giovani alla ricerca di un lavoro ed opportunità professionali. Il mese di dicembre, oltre a portare nelle città e nelle case un clima natalizio e di festa, porta anche molte opportunità professionali ed annunci di lavoro, utili a tutti coloro alla ricerca di un’occupazione. Certo, nella maggior parte dei casi si tratta di lavori a tempo determinato, che si concentrano prevalentemente nel periodo delle festività natalizie. Una tendenza che si registra ormai da diversi anni, ed è proprio per questo che dicembre diventa un periodo fiorente di opportunità di lavoro, un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se siete giovani alla ricerca di un lavoro temporaneo per accumulare qualche soldo in più.

Riattivare la propria rete di contatti

Dicembre è anche un mese in cui poter approfittare per riattivare la propria rete di contatti. Cosa significa? Questo vuol dire che molti datori di lavoro ed addetti alla selezione, hanno concluso le assunzioni, (infatti, molte aziende hanno chiuso la campagna recruiting qualche mese fa), ed hanno ora più tempo a disposizione per prendere in esame gli altri Cv ed autocandidature arrivate in azienda. Paradossalmente sarà molto più facile ricevere nel mese di dicembre delle risposte ai Cv inviati. Un consiglio è dunque quello di continuare ad inviar candidature alle varie aziende anche a fine anno, in quanto queste saranno più facilmente analizzate e prese in considerazione e potrete ricevere delle risposte immediate.

I tempi di recruiting sempre più brevi

Le offerte di lavoro pubblicate nel mese di dicembre sono sempre tante e differenti, spesso la conseguenza di specifiche necessità da parte di aziende e negozi. Sia la produzione che la vendita, aumentano nel periodo delle festività natalizie, per questo motivo, le assunzioni mirano a ricoprire determinati e specifici posti vacanti. Questo perché manca personale, oppure c’è bisogno di incrementarlo in quanto le varie attività, per rispondere in maniera efficace ed immediata alle esigenze dei clienti, hanno bisogno di un maggiore supporto. Insomma le cause alla base dell’aumento degli annunci di lavoro sono tante e svariate. Inoltre, in questo periodo, chi si candida per ricoprire posizioni vacanti, non dovrà aspettare tempi lunghi per essere assunto. Infatti, i tempi di recruiting sono molto brevi. Dal colloquio all’assunzione passano poche settimane ed in alcuni casi anche pochi giorni.

Alcuni settori che offrono maggiori opportunità

La maggior parte delle offerte e possibilità di lavoro che si aprono nel periodo natalizio, riguardano senza dubbio il settore della Grande Distribuzione Organizzata (anche detto GDO). In questo importante settore, le figure professionali maggiormente ricercate sono:

ed altri profili direttamente connessi alla gestione dei vari punti vendita. Si tratta di un settore che con lo shopping natalizio aumenta le opportunità di lavoro, in quanto quasi tutti i punti vendita hanno bisogno di incrementare la manodopera, per far fronte ai tanti consumatori alle prese con le spese natalizie.

Anche il settore logistico offre interessanti opportunità, alla ricerca soprattutto di addetti al magazzino, trasporto merci, addetti al carico ed allo scarico e molto altro ancora. Insomma, il mese di dicembre è un periodo dell’anno molto ricco di opportunità professionali, una vera e propria occasione che i tanti alla ricerca di un lavoro non devono lasciarsi sfuggire.