“Destinazione franchising 2020”: alla scoperta di un settore in crescita

In arrivo 7 incontri in varie città italiane per conoscere ed avvicinarsi al mondo del franchising, un settore in continua evoluzione

A febbraio partiranno 7 incontri su tutto il territorio nazionale, alla scoperta di un settore in crescita, ossia quello del franchising. Iniziativa gratuita organizzata da Assofranchising con lo scopo di far conoscere una realtà professionale che sta rendendo parecchio negli ultimi anni, dando la possibilità a chi ha il desiderio di mettersi in proprio di farlo con tranquillità. Vediamo di cosa si tratta.

“Destinazione franchising 2020” per conoscere un settore in crescita

A metà febbraio partirà l’iniziativa denominata “Destinazione franchising 2020”, ideata e voluta da Assofranchising (Associazione Italiana Franchising), con la collaborazione di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Si tratta di un ciclo di 7 incontri completamente gratuiti che si terranno in varie città italiane. Lo scopo è quello di far conoscere un settore, quello del franchising, che negli ultimi anni si è sviluppato sempre di più, offrendo concrete e solide opportunità di lavoro ai tanti che sognano di diventare imprenditori. Tutti coloro interessati ad approfondire le regole e le dinamiche alla base del franchising, potranno prendere parte agli incontri, dove i franchisor presenteranno con grande attenzione il settore e le potenzialità ad esso connesse. Parliamo di una realtà che non può essere ignorata, in quanto nel corso degli ultimi 10 anni è cresciuta in maniera notevole, generando fatturato e creando importanti posti di lavoro.

Gli incontri per avvicinarsi al franchising

Il primo incontro si terrà il 14 febbraio 2020 a Napoli, presso l’Università IPE Business School. A questo seguiranno altri appuntamenti in tutt’Italia, a cui potranno partecipare gratuitamente tutti gli interessati a conoscere il mondo del franchising e le opportunità professionali che ne derivano. Come lo stesso Augusto Bandera, Segretario Generale di Assofranchising dichiara, si tratta di incontri utili anche ai franchisor, che avranno la possibilità di raccontarsi e di presentare la storia della propria azienda, con particolare attenzione al modello di business adottato. A seguire ci saranno gli incontri con i potenziali franchisee interessati ad intraprendere una nuova esperienza professionale.

Non è tutto, in quanto ai partecipanti verrà regalato il “Vademecum del Franchisee” ossia un e-book edito dalla Quadrante Franchising, l’azienda specializzata nella consulenza per l’affiliazione. Inoltre, chi si iscriverà al programma, avrà la possibilità di effettuare un questionario di valutazione attitudinale, per valutare la personale propensione al franchising ed all’imprenditoria.

Favorire l’impiego dei manager in esubero

A partire da quest’anno, Assofranchising in collaborazione con Manageritalia e INTOO la società di Gi Group, guiderà un’iniziativa per favorire l’auto impiego dei manager in esubero. Si tratta di un nuovo ed interessante progetto nel mondo del lavoro, presentando ai manager ed ex-dirigenti il franchising come una formula vincente ed efficace di auto-imprenditorialità ed opportunità professionali. Attraverso questa iniziativa, si metteranno in contatto tra loro due realtà, da una parte quella dei franchisor alla ricerca di nuovi e validi affiliati, in maniera da ampliare sempre di più la loro rete business, dall’altra tutti quei manager con brillanti ed assodate capacità gestionali alla ricerca di un lavoro. Il franchising oggi rappresenta una strada sicura, in quanto, affidarsi ad un brand già consolidato e conosciuto è una scelta di investimento più tutelata, sicura e proficua rispetto all’imprenditoria autonoma.

Il calendario degli incontri “Destinazione franchising 2020”

Ecco il calendario completo dei vari incontri previsti dal programma “Destinazione franchising 2020”. L’iscrizione è gratuita ed aperta a tutti i curiosi e desiderosi di approfondire le proprie conoscenze sul settore. Gli incontri si terranno in varie città italiane, proprio per dare a tutti la possibilità di parteciparvi. Ecco il calendario completo:

14 febbraio 2020 a Napoli ;

2020 a ; 10 marzo 2020 a Palermo ;

2020 a ; 16 aprile 2020 a Parma ;

2020 a ; 14 maggio 2020 a Catanzaro ;

2020 a ; 11 giugno 2020 a Roma ;

2020 a ; 24 settembre 2020 a Bari ;

2020 a ; 25 novembre 2020 a Verona.

Appuntamenti da non perdere, che potranno davvero aiutarvi ad intraprendere la vostra carriera professionale in un settore che ogni anno cresce e si afferma sempre di più.