Concorso Unione Europea per lavorare nella cooperazione internazionale

Selezione di 105 amministratori in ambito cooperazione internazionale: informazioni su profilo, requisiti e come partecipare entro il 14 gennaio 2020

Cerchi un lavoro nell’ambito della cooperazione internazionale? L’EPSO Ufficio europeo di selezione del personale ha aperto un bando di concorso per l’assunzione di nuovi amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi presso la Commissione Europea. Il bando riguarda due gradi di uno stesso profilo, ovvero AD: sono disponibili 20 posti per grado AD 9 e 85 per il grado AD 7, per un totale di 105 posti. Andiamo a conoscere i dettagli del profilo ricercato e come candidarsi entro il 14 gennaio 2020.

Profilo e mansioni

Gli amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi hanno principalmente il compito di coadiuvare i responsabili delle decisioni nell’istituzione europea in cui prestano servizio. Nello specifico, saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:

analisi di politiche e questioni relative allo sviluppo e agli aiuti umanitari;

sviluppo della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari a livello nazionale e regionale;

dialogo politico con i paesi e le organizzazioni partner;

gestione di situazioni di crisi e di questioni connesse alla sicurezza;

individuazione, sviluppo e gestione di progetti e programmi nei settori della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari;

gestione di programmi di sostegno al bilancio e di piani per gli investimenti esterni (finanziamenti misti/prestiti/strumenti di capitale);

gestione di gruppi di lavoro (applicabile solo al grado AD9).

Da tenere in considerazione il fatto che le risorse operanti in questo settore potranno essere chiamate a prestare servizio presso una delegazione dell’UE in un paese in cui le condizioni di vita possono essere difficili. Le delegazioni sono ubicate in paesi in cui si parla prevalentemente arabo, cinese mandarino, francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo.

Requisiti richiesti

Ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

essere cittadino di uno Stato membro dell’UE

godere dei diritti politici

essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare

offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere

Qualifiche ed esperienze professionali

Queste si differenziano in base al grado del profilo per cui ci si candida.

Grado AD 7:

formazione universitaria di almeno 4 anni seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale nel settore del concorso

oppure formazione universitaria di almeno 3 anni seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore del concorso.

Grado AD 9:

formazione universitaria di almeno 4 anni, seguita almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore del concorso

formazione universitaria di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore del concorso.

Requisiti linguistici

I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente):

lingua 1: utilizzata per i test a scelta multipla su computer

lingua 2: utilizzata per la selezione in base ai titoli, le prove della fase di valutazione e le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1, e obbligatoriamente, deve essere o l’inglese o il francese.

Come presentare domanda e bando

Per partecipare alle selezioni è necessario è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del giorno 14 gennaio 2020. Per tutti i dettagli, ti invitiamo a consultare il bando del concorso Unione Europea per amministratori cooperazione internazionale.