Concorso Polizia Locale, 55 posti a Genova

Assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di 55 Funzionari di Polizia Locale – Municipale: profilo, requisiti, prove d’esame e come presentare domanda entro il 9 gennaio 2020.

Il Comune di Genova ha indetto un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 55 Funzionari di Polizia Locale – Municipale (Categoria D – Posizione Economica D.1). Le nuove risorse svolgeranno attività di tipo gestionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di Polizia locale e di sicurezza urbana e delle risorse assegnate. L’attività svolta può prevedere la direzione di unità operative, il coordinamento di altri lavoratori, con responsabilità sulle attività direttamente svolte e anche di quelle del personale coordinato e di procedimento. Si occuperanno, infine, dell’attuazione di piani d’intervento anche in situazioni di criticità operativa che richiedano autonomia e orientamento al risultato. Se ti senti pronto per svolgere questo ruolo, di seguito trovi tutte le informazioni per partecipare al bando.

Requisiti richiesti

Ai candidati che desiderano ricoprire il ruolo di funzionario di Polizia Locale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo

godimento dei diritti civili e politici

non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione

non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici

disponibilità al porto di arma d’ordinanza

idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva

non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza

possesso di uno dei seguenti titoli di studio : diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza o Economia e Commercio o corrispondente laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento oppure possesso di una delle seguenti lauree triennali: Scienze dei Servizi Giuridici – Scienze Giuridiche Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale – Scienze dell’Amministrazione – Scienze Economiche – Scienze dei Servizi Giuridici – Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale – Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione – Scienze Economiche

: diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza o Economia e Commercio o corrispondente laurea specialistica/magistrale conseguita con il nuovo ordinamento oppure possesso di una delle seguenti lauree triennali: patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti)

requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale

non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99

Prove e materie d’esame

La selezione dei candidati avverrà tramite esami. Queste le prove previste dal bando:

prova di efficienza fisica : verifica del possesso delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni del ruolo. Consisterà in tre prove atletiche nelle seguenti specificità: corsa 1000 m, salto in alto e piegamenti sulle braccia. La prova si terrà in data 24 gennaio 2020 .

: verifica del possesso delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni del ruolo. Consisterà in tre prove atletiche nelle seguenti specificità: corsa 1000 m, salto in alto e piegamenti sulle braccia. La prova si terrà in data . due prove scritte (si terranno nell’intera giornata del 31 gennaio 2020) ed una prova orale (elenco delle materie disponibili nel bando)

Le prove di esame saranno precedute da una preselezione che consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie indicate come programma delle prove scritte ed orali. Tale test si terrà in data 20 gennaio 2020.

Come presentare domanda e Bando

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte esclusivamente per via telematica collegandosi alla pagina web dedicata nel sito internet del Comune di Genova . La scadenza è fissata per il giorno 9 gennaio 2020. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere il Bando integrale del concorso Polizia Locale, 55 posti a Genova.