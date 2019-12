Concorso Polizia di Stato 2020 per 120 Commissari

Bando per 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato: informazioni su requisiti, prove d’esame e come presentare domanda entro il 2 gennaio 2020

La Polizia di Stato ha indetto un nuovo concorso pubblico per il conferimento di 120 posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Di questi, 12 posti sono riservati al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori e al ruolo direttivo e altri 12 posti al restante personale della Polizia di Stato, con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. I candidati dichiarati vincitori del concorso seguiranno un corso di formazione e un tirocinio operativo, prima di essere assegnati al ruolo. Di seguito, le informazioni sui requisiti richiesti e come presentare domanda entro il 2 gennaio 2020.

Requisiti di ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso per Commissari della Polizia di Stato i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

età compresa tra i 18 e i 36 (limite elevato,fino a un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di 35 anni);

essere in possesso dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alla carriera dei funzionari di polizia e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015 (per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato è richiesta unicamente l'idoneità attitudinale per l'accesso alla citata carriera dei funzionari);

titolo di studio: Laurea in ambito giuridico, economico-aziendale, scienze della politica e delle pubbliche amministrazioni (le classi di appartenenza specifiche sono espressamente indicate nel bando);

per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti: non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del bando; aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo", nei tre anni precedenti la data di emanazione del bando;

non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;

non essere stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

Svolgimento del concorso

La selezione dei candidati avverrà per titoli ed esami. Nello specifico, il concorso si articola nelle seguenti fasi:

prova preselettiva : da svolgersi nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila. Tale prova consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie : diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale della Polizia di Stato il 3 gennaio 2020.

accertamento dell'efficienza fisica: esercizi ginnici di corsa 1000 m., salto in alto e piegamenti sulle braccia.

accertamenti psico-fisici: esame clinico, valutazione psichica, accertamenti strumentali e di laboratori

accertamento attitudinale: serie di test e questionari e un colloquio psico-attitudinale

: serie di test e questionari e un colloquio psico-attitudinale due prove scritte sulle seguenti materie: diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

valutazione dei titoli dei candidati: titoli di studio e titoli professionali

dei candidati: titoli di studio e titoli professionali prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell’Unione europea e di diritto internazionale. Il colloquio comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, e dell’informatica.

Come presentare domanda di partecipazione e Bando

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile alla pagina “concorsi online” della Polizia di Stato. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per il giorno 2 gennaio 2020. Per maggiori informazioni, invitiamo gli interessati a consultare il bando del concorso Polizia di Stato per 120 commissari.