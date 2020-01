Concorso per 8 orchestrali banda musicale Marina Militare

Selezioni per lo strumento clarinetto, corno e flicorno: le informazioni sul concorso e come partecipare entro il 13 febbraio 2020.

Il Ministero della difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 8 orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare. La selezione avverrà per titoli ed esami. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati Primo Maresciallo, Capo di 1^ classe e Capo di 2^ classe del ruolo dei musicisti della Marina militare e saranno inseriti rispettivamente nell’organizzazione strumentale delle prime e delle seconde parti della banda. I vincitori che, alla data di scadenza del bando, non siano Marescialli della Marina militare, verranno ammessi ad un corso di formazione. Ecco le informazioni sul concorso e come partecipare entro il 13 febbraio 2020.

Suddivisione dei posti

Gli 8 posti per orchestrali sono così suddivisi per ruoli / strumenti:

tre posti di Primo Maresciallo per i seguenti strumenti: 1° clarinetto soprano in sib 1 – 1^ parte A; 1° clarinetto basso in sib – 1^ parte A; 1° corno in fa-sib – 1^ parte A;

quattro posti di Capo 1^ classe per i seguenti strumenti: 1° flicorno contralto in mib – 1^ parte B; corno inglese con l’obbligo dell’oboe – 2^ parte B; 2° clarinetto soprano in sib 4 – 2^ parte B; 2° clarinetto contralto in mib – 2^ parte B; un posto di Capo 2^ classe per lo strumento 2° clarinetto soprano in sib 8 – 3^ parte A.



Requisiti di ammissione al concorso

Ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari;

di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari; godere dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 40 anni (il limite di età è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età);

(il limite di età è elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di età); aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine (si veda l’allegato A del bando);

o in uno strumento affine (si veda l’allegato A del bando); idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione;

non essere stati condannati per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostante stupefacenti, nonchè per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non aver prestato servizio civile.

Agli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei Volontari in servizio permanente e i Volontari in ferma in servizio è richiesto il possesso di ulteriori requisiti:

non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

essere in possesso della qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

Processo di selezione e prove d’esame

Lo svolgimento del concorso prevede le seguenti prove e vari accertamenti, oltre alla valutazione dei titoli posseduti:

prova di preselezione (eventuale);

accertamento sanitario;

accertamento attitudinale;

prove pratiche di esecuzione e teoriche;

valutazione dei titoli di merito.

Come presentare domanda e Bando

Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, puoi compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 13 febbraio 2020. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere nel dettaglio il bando del concorso per 8 orchestrali banda musicale Marina militare disponibile sul sito della difesa.

