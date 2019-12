Concorso per 40 Ufficiali dell’Aeronautica Militare

Reclutamento per ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato

Il Ministero della difesa ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di complessivi 40 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico e del Corpo di commissariato aeronautico. La selezione di queste figure avverrà tramite titoli ed esami. Andiamo meglio a vedere chi può partecipare al concorso e come fare entro il 5 gennaio 2020.

Profili ricercati

La selezione dei 40 ufficiali in servizio permanente è ripartita nei seguenti ruoli:

reclutamento di 22 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell’Arma aeronautica , con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; reclutamento di 13 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico , con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, così ripartiti tra le seguenti categorie: costruzioni aeronautiche: tre posti, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; elettronica: due posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; motorizzazione: un posto, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; chimica: due posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; fisica: un posto, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;

, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di otto posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, così ripartiti tra le seguenti categorie: reclutamento di 5 ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alle selezioni i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

per l’Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli ufficiali di complemento dell’Aeronautica militare in congedo che hanno svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale senza demerito, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore; non hanno superato i 45 anni

a scelta per uno solo dei concorsi gli ufficiali in ferma prefissata che non hanno superato i 45 anni e hanno completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;

a scelta per uno solo dei concorsi gli ufficiali inferiori di complemento dell’Aeronautica militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero che non hanno superato i 45 anni

per le armi/corpi riportate nell’Allegato A del bando i sottufficiali del ruolo dei marescialli dell’Aeronautica militare appartenenti alla categoria e alla specialità indicate

a scelta per uno solo dei concorsi i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell’Aeronautica militare che non hanno superato i 45 anni, hanno almeno tre anni di anzianità in detto ruolo riportando qualifiche non inferiori a “nella media” e non hanno riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio;

per l’Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia aeronautica che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purchè idonei in attitudine militare, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e non hanno superato i 35 anni

per l’Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia aeronautica iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno, sono idonei in attitudine militare e non hanno superato i 35 anni

gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno e non hanno superato i 35 anni

a scelta per uno solo dei concorsi i volontari in servizio permanente dell’Aeronautica militare che hanno svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a “nella media”, non hanno riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio e non hanno superato i 45 anni

Prove d’esame

L a selezione dei 40 ufficiali avverrà tramite valutazione dei titoli ed esami. Queste le prove previste dal bando:

due prove scritte, una di cultura generale ed una di cultura tecnico-professionale

valutazione dei titoli di merito

accertamenti psico-fisici

accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza fisica)

prova orale

accertamento della conoscenza lingua inglese

Come presentare domanda e Bando

Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, puoi compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 5 gennaio 2019. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere nel dettaglio il bando del concorso per 40 Ufficiali dell’Aeronautica disponibile sul sito della difesa.