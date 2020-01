Concorso per 4 Sottotenenti Corpo Sanitario Aeronautico

Reclutamento di laureati in medicina con specializzazione in psichiatria, radiodiagnostica e medicina del lavoro

Il Ministero della difesa ha indetto un nuovo concorso per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico. La selezione è riservata a laureati in medicina e chirurgia in varie specializzazioni e avverrà tramite titoli ed esami. I vincitori del concorso, dopo la nomina, frequenteranno un corso applicativo e, previo superamento, presteranno servizio in diversi Dipartimenti militati con sede a Milano, Bari e Roma. Ecco le informazioni sui profili e requisiti, prove d’esame e come partecipare al concorso entro il 10 febbraio 2020.

Ripartizione dei posti: profili e sedi

I quattro posti per Sottotenenti sono ripartiti nei seguenti ruoli e Dipartimenti militari:

due per specializzati in psichiatria con successivo impiego presso il Dipartimento militare di medicina legale di Bari e presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Milano;

uno per specializzati in radiodiagnostica e successivo impiego presso il Dipartimento militare di medicina legale di Bari;

uno per specializzati in medicina del lavoro e successivo impiego presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma.

Si precisa che è prevista la riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alle selezioni i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

età non superiore ai 35 anni

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

non essere obiettori di coscienza

non essere stati condannati per delitti non colposi

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), diploma di abilitazione professionale e iscrizione al relativo Ordine professionale

(LM 41), diploma di e professionale a seconda del profilo professionale per il quale intendono concorrere, di una delle seguenti specializzazioni: psichiatria, radiodiagnostica o medicina del lavoro.

Prove d’esame

La selezione dei 4 Sottotenenti avverrà tramite valutazione dei titoli ed esami. Queste le prove previste dal bando:

due prove scritte di cultura tecnico-professionale che avranno luogo presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma) – Aeroporto Alfredo Barbieri nei giorni 18 e 19 febbraio 2020

valutazione dei titoli di merito;

accertamenti psico-fisici presso l’Istituto di medicina aerospaziale di Roma, indicativamente nella seconda decade del mese di maggio 2020

accertamento attitudinale ovvero accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Si svolgeranno presso il Centro di selezione dell’Aeronautica militare di Guidonia (Roma)

prova orale (comprensivo della prova obbligatoria di lingua inglese); sugli argomenti previsti dal programma riportato nel citato allegato A del bando. Si svolgerà indicativamente nella seconda decade del mese di giugno 2020.

prova orale facoltativa per l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

Manuale di preparazione agli esami

Per arrivare preparato all’esame, ti consigliamo questo manuale in vendita su Amazon:

Come presentare domanda e Bando

Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, puoi compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 10 febbraio 2019. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere nel dettaglio il bando del concorso per 4 Sottotenenti Corpo Sanitario Aeronautico disponibile sul sito della difesa.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!