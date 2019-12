Concorso Operatore Socio Sanitario: 274 posti in Liguria, A.Li.Sa

Bando per 274 posti a tempo indeterminato con riserve per personale interno: le informazioni per partecipare entro il 19 gennaio 2020.

Nuove assunzioni nella sanità in Liguria per OSS. A.Li.Sa., l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, ha indetto un concorso per la copertura di 274 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio Sanitario (categoria B livello economico: senior) nelle aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale della Regione Liguria. E’ prevista la riserva di 28 posti per il personale interno e di 76 posti per i volontari delle FF. AA. congedati senza demerito dalle ferme contratte. Di seguito trovi tutte le informazioni per partecipare al bando entro il 19 gennaio 2020.

Ripartizione dei posti

I 274 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) messi a concorso sono così ripartiti tra le varie ASL territoriali:

ASL1: 19 posti

ASL2: 52 posti

ASL4: 15 posti

Area Metropolitana Genovese: 188 posti così ripartiti: ASL3 29 posti, Osp. Pol. San Martino – IRCCS 99 posti, E.O. Ospedali Galliera 41 posti, IRCCS G. Gaslini 13 posti, Osp. Evangelico Internazionale 6 posti.

E’ dunque possibile candidarsi per una sola Area Territoriale, che dovrà essere indicata direttamente nella domanda di partecipazione.

Requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

Idoneità fisica all’impiego

Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio

Godimento dei diritti civili e politici

Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico, o titolo equipollente;

Attestato di qualifica di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento di corso di formazione conforme a quanto previsto dall'Accordo sancito in data 22 febbraio 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Prove e materie d’esame

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli ed esami. Le prove previste dal bando sono le seguenti:

prova pratica : consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale di OSS e potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla sui seguenti argomenti: ruolo e competenza dell’OSS; elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; elementi di diritto del lavoro e CCNL Sanità; elementi di igiene generale, degli ambienti e delle attrezzature; elementi di assistenza diretta alla persona, in rapporto a particolari situazione di vita e tipologia di utenza, per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni fondamentali della persona, il trasporto degli utenti e la movimentazione dei carichi inanimati, strumenti di lavoro nell’équipe assistenziale; elementi di etica e metodologia del lavoro; elementi di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; l’identificazione dei più comuni sintomi di allarme ed elementi di primo soccorso.

prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova pratica. Verrà, inoltre, accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, almeno a livello base.

Le prove potranno essere anticipate da una preselezione che consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla su: capacità logiche e di ragionamento;capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazioni operative tipiche della professione; sulle conoscenze di base nelle materie di studio proprie della qualifica e sull’organizzazione del Servizio Sanitario della Regione Liguria.

Manuali di preparazione agli esami

Per arrivare preparato agli esami ti consigliamo questi manuali in vendita su Amazon:

Come partecipare e bando

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e presentata esclusivamente tramite procedura telematica, previa registrazione sul sito web di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria. La scadenza è fissata per il giorno 19 gennaio 2020. Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il bando di concorso Operatore Socio Sanitario per 274 posti in Liguria – Alisa.

