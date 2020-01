Concorso Logopedisti: 18 assunzioni in Regione Veneto

Bando per 18 posti di collaboratore professionale sanitario logopedista negli ospedali veneti: le informazioni per partecipare entro il 23 febbraio

Nuovi posti di lavoro per Logopedisti negli ospedali del Veneto. L’Azienda Zero, che gestisce i servizi sanitari, socio–sanitari e tecnico amministrativi delle strutture regionali del Veneto, ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 18 posti di collaboratore professionale sanitario logopedista – cat. D. Il concorso interessa quindi diverse singole Aziende sanitarie della Regione Veneto. Di seguito le informazioni per partecipare al concorso entro il 23 febbraio 2020.

Ripartizione dei posti

I 18 posti messi a concorso sono così ripartiti tra le varie aziende sanitarie della zona:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: 1 posto;

Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: 5 posti;

Azienda Ulss n. 3 Serenissima: 5 posti;

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: 1 posto;

Azienda Ulss n. 5 Polesana: 1 posto;

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: 2 posti;

Azienda Ulss n. 8 Berica: 1 posto;

Azienda Ospedaliera di Padova: 1 posto;

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: 1 posto.

Requisiti di ammissione

Ai candidati è richiesta l’iscrizione al relativo Albo Professionale e il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Logopedia abilitante alla professione sanitaria di Logopedista, classe delle Lauree in professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2

diploma universitario di Logopedista

diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi

Ulteriori requisiti generici di ammissione al concorso:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Prove d’esame

La selezione dei candidati avverrà per titoli ed esami. Queste le prove previste dal bando:

prova di preselezione : potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

: potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso. prova scritta : su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso.

: su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso. prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica. Nell’ambito di tale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Invece, i titoli valutati in fase di selezione sono i seguenti:

titoli di carriera fino a 15 punti

titoli accademici e di studio fino a 5 punti

pubblicazioni e titoli scientifici fino a 3 punti

curriculum formativo e professionale fino a 7 punti

Manuale di preparazione agli esami

Per arrivare preparato agli esami ti consigliamo questo manuale indirizzato alle professioni sanitarie, che comprende, per l’appunto, anche quella di Logopedista. Il manuale è in vendita su Amazon:

Come presentare domanda e Bando del concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta e presentata tramite la specifica procedura telematica disponibile alla pagina web dell’ente. La scadenza è fissata per il giorno 23 febbraio 2020. I candidati, in fase di compilazione della domanda, devono indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere, e tale indicazione non potrà essere modificata. Solo i candidati che sceglieranno di concorrere per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, la cui procedura è subordinata all’esito negativo delle procedure di esubero, dovranno indicare una seconda opzione tra l’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, Azienda Ulss n. 3 Serenissima, Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, Azienda Ulss n. 5 Polesana, Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, Azienda Ulss n. 8 Berica e Azienda Ospedaliera di Padova. Maggiori informazioni sono disponibili nel Bando integrale del concorso Logopedisti Regione Veneto pubblicato dall’Azienda Zero.

