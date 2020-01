Concorso infermiere: 566 posti, ASL Bari

Assunzioni nelle Aziende e negli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia: le informazioni per partecipare al bando entro il 26 gennaio 2020.

Nuovo maxi concorso per infermieri in Puglia. L’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari ha indetto un bando di concorso per 566 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (categoria D) da inserire nelle Aziende e negli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia. Di seguito le informazioni per partecipare al bando entro il 26 gennaio 2020.

Ripartizione dei posti

I 566 posti di Infermiere sono così ripartiti presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia appartenenti all’ASL Bari:

160 posti per la ASL BA;

22 posti per la ASL BAT;

42 posti per la ASL BR;

120 posti per la ASL LE;

45 posti per la ASL FG;

59 posti per la ASL TA;

76 posti per l’A.O.U. – OO.RR. di Foggia;

10 posti per l’A.O.U. – Policlinico di Bari;

14 posti per l’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” di Bari;

18 posti per l’I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte.

Si precisa, inoltre, che sono previste delle riserve di posti. In particolare, il 40% dei posti messi a concorso è riservato in favore di titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso le ASL/A.O./I.R.C.C.S. con almeno tre anni di servizio alle dipendenze delle stesse Aziende nel profilo oggetto del concorso.

Requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea

idoneità fisica all’impiego

godimento dei diritti civili e politici

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento

non essere siano stati licenziati da una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva

Laurea triennale in Infermieristica o Diploma universitario di Infermiere o titoli riconosciuti equipollenti

iscrizione all’O.P.I.

Prove e materie d’esame

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli ed esami. Le prove previste dal bando sono le seguenti:

Prova scritta : consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.

: consisterà nella redazione di un elaborato o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso. Prova pratica : consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione automatizzata.

: consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta con eventuali procedure di correzione automatizzata. Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria Nazionale, sul Piano sanitario nazionale (PSN), sulla documentazione sanitaria, sulla Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del Servizio Sanitario, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; sui principi medico-legali e deontologici di responsabilità infermieristica, sulla tutela della privacy in ambito sanitario. In sede di colloquio verrà anche accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese (da specificarsi nella domanda di partecipazione) e la conoscenza delle procedure informatiche.

Manuali di preparazione agli esami

Per arrivare preparato agli esami ti consigliamo questi manuali in vendita su Amazon:

Come partecipare e bando del concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, previa registrazione sul sito web dell’azienda ASL Bari. La scadenza è fissata per il giorno 26 gennaio 2020.

Alla domanda i candidati devono allegare i seguenti documenti:

scansione del documento di identità in corso di validità;

scansione della domanda datata e firmata;

scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione al concorso (10 euro non rimborsabili).

Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare il bando del concorso infermiere Puglia – ASL Bari pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 7 novembre 2019.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!