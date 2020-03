Concorso Esercito: bando per 93 ufficiali nei ruoli speciali

Bando per il reclutamento di personale nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito

È stato aperto un nuovo concorso per il reclutamento di personale dell’Esercito. Il bando prevede il reclutamento di 93 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Di seguito le informazioni su chi può partecipare e come presentare domanda.

Ripartizione dei posti

I 93 posti messi a concorso sono così suddivisi nei seguenti ruoli speciali:

reclutamento di 46 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito , con riserva di 7 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 23 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente;

in servizio permanente nel ruolo speciale delle , con riserva di 7 posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di 23 posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; reclutamento di 12 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei trasporti e materiali dell’Esercito , con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di sei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente;

in servizio permanente nel ruolo speciale , con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di sei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente; reclutamento di 5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell’esercito , con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli;

in servizio permanente nel , con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; reclutamento di 30 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’esercito, con riserva di quattro posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con riserva di quindici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare al reclutamento:

gli ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito, appartenenti a una delle Armi o Corpi in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale che: non hanno riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore; hanno svolto almeno dodici mesi di servizio in ferma biennale senza demerito; hanno età compresa tra 45 e 55 anni

gli ufficiali in ferma prefissata con età compresa tra 45 e 55 anni e che hanno completato almeno un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;

gli ufficiali inferiori di complemento dell’Esercito facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero.

i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli dell’Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi (riportate nell’Allegato B del bando) in possesso dei seguenti requisiti: aver maturato almeno quattro o due anni e sei mesi di anzianità nel ruolo di provenienza aver svolto almeno un anno di comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»; aver età compresa tra 45 e 55 anni non deve aver riportato un giudizio di inidoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio;

i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti dell’Esercito con età compresa tra 45 e 55 anni, almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo con qualifiche non inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio;

i Volontari in servizio permanente dell’Esercito che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non abbiano riportato un giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo anno di servizio e con età compresa tra 45 e 55 anni

per il Corpo/Arma di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell’Accademia militare dell’Esercito che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purchè idonei in attitudine militare, nonchè i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato i 30 anni

gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi con età non superiore ai 35 anni.

Requisiti generali di partecipazione

essere in possesso della cittadinanza italiana;

essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l’iscrizione ai corsi universitari

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

non essere stati condannati per delitti non colposi,

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

avere tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Procedura di selezione

Lo svolgimento dei concorsi prevede lo svolgimento delle seguenti prove ed accertamenti:

prova di preselezione, per titoli, di possibile svolgimento solo nel caso vengano superate le millecinquecento domande;

prova scritta di cultura generale;

prova scritta di cultura tecnico-professionale;

valutazione dei titoli;

prove di efficienza fisica;

accertamenti sanitari;

accertamento attitudinale;

prova orale;

prova orale facoltativa di lingua straniera.

Manuale di preparazione agli esami

Per arrivare preparato all’esame, ti consigliamo questo manuale in vendita su Amazon:

Come presentare domanda e Bando

Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, puoi compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 19 aprile 2020. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere nel dettaglio il bando del concorso per 93 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali Esercito disponibile sul sito della difesa.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Metodo Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia! Metodo Lavorare Sempre .