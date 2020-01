Concorso Consiglio Superiore Magistratura per 8 amministrativi

Le nuove risorse lavoreranno a Roma, presso la sede unica dell’ente. Le informazioni per poter partecipare al concorso entro il 3 febbraio 2020.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto un concorso per otto posti di assistente amministrativo (area II, livello economico 1) che lavoreranno a Roma, nella sede unica dell’ente. Tre di questi posti sono riservati al personale attualmente in ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura con la qualifica di addetto ai servizi generali o autista nell’area I. Ecco le informazioni per poter partecipare al concorso entro il 3 febbraio 2020.

Consiglio Superiore della Magistratura: chi è e di cosa si occupa

Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’organo costituzionale cui spetta il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria. l CSM è composto da:

il Presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta, e lo presiede

il Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta

il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta

16 magistrati, di cui 2 che esercitano funzioni di legittimità, 10 che esercitano funzioni giudicanti di merito, 4 che esercitano funzioni requirenti di merito

8 professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio della professione.

Le funzioni del CSM sono previste dalla Costituzione negli artt. 104 ss., che stabilisce che la magistratura è autonoma e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Al CSM spettano tutte le decisioni che riguardano la vita professionale del magistrato e, più in generale, l’amministrazione della giustizia.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:

diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma dichiarato equipollente

uno dei seguenti requisiti o titoli di servizio: essere attualmente dipendente di ruolo, da almeno quattro anni, esclusivamente in posizione corrispondente a quella bandita (area II) con compiti di segreteria, di redazione atti e documenti, gestione della corrispondenza, gestione di archivi e schedari, formazione classificazione e reperimento dei fascicoli, collaborazione alla gestione di magazzini e biblioteca, presso amministrazioni centrali dello Stato, organi di rilievo costituzionale o autorità amministrative indipendenti; fare parte del personale di ruolo in servizio presso il Csm nell’area I; fare parte o aver fatto parte del personale in posizione di servizio temporaneo (comando o contratto co.co.co) con funzione assimilabile a quella di assistente amministrativo (area II), in possesso degli stessi titoli di studio e che abbia maturato un’esperienza lavorativa presso il CSM di almeno sei mesi negli ultimi quattro anni.



Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti generici di accesso ai concorso pubblici:

cittadinanza italiana o cittadinanza appartenente ad un Paese dell’Unione europea;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica all’impiego;

potenziale permanenza in servizio per almeno dieci anni

buona conoscenza della lingua inglese o francese

non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Prove e materie d’esame

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli posseduti e prove d’esame. Le prove previste sono le seguenti:

prova scritta : svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie : diritto amministrativo, ordinamento giudiziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto civile, e regolamento interno, di amministrazione e contabilità e del personale del C.S.M., i cui testi aggiornati sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet.

: svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie : diritto amministrativo, ordinamento giudiziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto civile, e regolamento interno, di amministrazione e contabilità e del personale del C.S.M., i cui testi aggiornati sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet. prova orale: finalizzata a valutare la preparazione e le capacità professionali del candidato, e verterà sulla discussione della prova scritta e sulle materie oggetto della stessa. Durante la prova orale si procede anche all’accertamento della conoscenza della lingua indicata dal candidato nella domanda di partecipazione e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Si procederà ad una prova preselettiva, consistente nella soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie di esame, qualora le domande di partecipazione pervenute siano in numero ingente.

Manuale di preparazione agli esami

Per arrivare preparato agli esami ti consigliamo questo manuale in vendita su Amazon:

Come candidarsi e bando del concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso l’applicazione disponibile sul sito internet del Consiglio Superiore della Magistratura. Il candidato deve procedere con la compilazione dell’apposito modulo presente sempre nella sezione “Concorsi” del sito del CSM. Alla domanda va allegata anche una copia della seguente documentazione, in formato pdf:

i titoli valutabili;

i titoli di preferenza o precedenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

un documento di identità personale in corso di validità.

La scadenza è fissata per il giorno 3 febbraio 2020. Maggiori informazioni sono consultabili nel bando del concorso Consiglio Superiore Magistratura per 8 amministrativi.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!