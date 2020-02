Concorso Carabinieri: bando per 3.581 allievi

Bando per entrare nell’Arma dei Carabinieri: 3.581 posti, ecco le informazioni requisiti, prove d’esame e modalità di partecipazione.

Aperto un nuovo bando per entrare nell’Arma dei Carabinieri. Il concorso, per esami e titoli, prevede il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei carabinieri. Di seguito le informazioni su requisiti, prove d’esame e modalità di partecipazione.

Suddivisione dei posti

I 3.581 posti di allievi carabinieri sono così suddivisi:

2.449 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio. I vincitori saranno impiegati nell’ambito dell’intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».

1100 posti riservati ai cittadini italiani che non hanno superato i 26 anni (limite elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare). I vincitori saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree: nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia); nord-est (Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige). qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di base potranno essere impiegati anche nell’ambito dell’intero territorio nazionale, per la copertura di posti d’impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l’Amministrazione la facoltà di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.

riservati ai (limite elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare). I vincitori saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree:

32 posti di allievi carabinieri in ferma quadriennale riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo. I vincitori saranno assegnati, quale prima sede di servizio, alla Legione Carabinieri «Trentino-Alto Adige».

Requisiti per partecipare al concorso Carabinieri

Alla selezione per 2.449 posti possono partecipare i cittadini italiani che:

siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno cinque mesi continuativi ovvero in rafferma annuale;

siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;

se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano già presentato nell’anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui all’art. 703 decreto legislativo n. 66/2010 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

non aver superato i 28 anni di età

Alla selezione per 1100 posti possono partecipare i cittadini italiani che:

età tra i 17 e i 26 anni, con limite di età elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria.

Alla selezione per 32 posti possono partecipare i cittadini italiani che:

età tra i 17 e i 26 anni, con limite di età elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria

A tutti i candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

godere dei diritti civili e politici;

se minori, avere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;

se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano conseguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2019-2020, il diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado

condotta incensurabile e non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste ovvero perchè l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

idoneità psicofisica ed attitudinale

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non essere obiettori di coscienza

Prove d’esame

Il bando prevede lo svolgimento delle seguenti prove:

prova scritta di selezione : si svolgerà, partire dal 1° aprile 2020 dalle ore 10, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri a Roma. Consisterà nella somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione e cittadinanza italiana e scienze), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte, nonché di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco.

: si svolgerà, partire dalle ore 10, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma dei carabinieri a Roma. Consisterà nella somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, costituzione e cittadinanza italiana e scienze), di storia e di struttura ordinativa dell’Arma, di logica deduttiva (ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo e di istruzioni scritte, nonché di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco. prove di efficienza fisica : si svolgeranno indicativamente a partire dall’8 giugno 2020

: si svolgeranno indicativamente a partire accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli

Manuale di preparazione all’esame

Per arrivare preparato all’esame, ti consigliamo questo manuale in vendita su Amazon (è riferito al precedente concorso, ma le materie e le prove previste sono le stesse):

Come partecipare e bando

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei carabinieri. La scadenza è fissata per il giorno 26 marzo 2020. Per maggiori informazioni invitiamo gli interessati a leggere il bando integrale del concorso Carabinieri per 3.581 allievi carabinieri.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!