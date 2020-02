Concorsi Scuole Militari 2020-2021: bandi per la selezione di 297 giovani

Bandi per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole militari dell'esercito, Scuola navale militare e Scuola militare aeronautica: le informazioni utili per partecipare entro il 15 marzo 2020.

Sono aperti i bandi per l’ammissione alle Scuole Militari per l’anno scolastico 2020-2021. Nello specifico, sono stati indetti i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 297 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica. Di seguito le informazioni utili per partecipare entro il 15 marzo 2020.

Ripartizione dei posti

I 297 posti messi a concorso sono così ripartiti per Forza armata, sede e ordine di studi:

180 posti per il concorso relativo all’ammissione alle Scuole militari dell’esercito , così suddivisi: Nunziatella di Napoli: 3° liceo classico: posti trentasei; 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro; Teuliè di Milano: 3° liceo classico: posti trentasei; 3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro;

per il concorso relativo all’ammissione alle , così suddivisi: 72 posti per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini, così suddivisi: 3° liceo classico: posti venti; 3° liceo scientifico: posti cinquantadue;

per il concorso relativo all’ammissione alla Francesco Morosini, così suddivisi: 3° liceo classico: posti venti; 3° liceo scientifico: posti cinquantadue; 45 posti per il concorso relativo all’ammissione alla Scuola militare aeronautica Giulio Douhet, così suddivisi: 3° liceo classico: posti diciotto; 3° liceo scientifico: posti ventisette.

Requisiti di ammissione alle Scuole Militari

Ai concorsi possono partecipare i cittadini italiani che:

sono nati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005, estremi compresi;

sono frequentatori, nell’anno scolastico 2019-2020, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno

non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all’art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da Istituti di educazione o di istruzione dello Stato;

sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali allievi delle Scuole militari (tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali)

Prove di selezione ed accertamento

Per ciascun concorso è previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti:

prova preliminare : questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento

: questionario contenente test intellettivi di tipo logico-deduttivo volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento accertamenti sanitari : avranno una durata di circa 2 giorni

: avranno una durata di circa 2 giorni accertamenti attitudinali : ovvero indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche del candidato

: ovvero indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche del candidato prove di educazione fisica : diverse in base al profilo per il quale si concorre

: diverse in base al profilo per il quale si concorre prova di cultura generale : ovvero un questionario di tipo culturale che verterà sulle seguenti materie, in base al profilo: per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali (i principali argomenti d’esame sono riportati nell’elenco tra gli Allegati al bando) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica.

: ovvero un questionario di tipo culturale che verterà sulle seguenti materie, in base al profilo:

Manuali di preparazione agli esami

Per arrivare preparato all’esame, ti consigliamo questi manuali in vendita su Amazon:

Come partecipare ai concorsi e relativi bandi

Le procedure di reclutamento del personale vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. Qui, previo accesso al tuo profilo, puoi compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso entro il 15 marzo 2020. Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere nel dettaglio i bandi dei vari Concorsi Scuole Militari 2020-2021 disponibili sul sito della difesa.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!