Come scegliere la giusta università e facoltà. Elenco completo delle lauree e loro sbocchi lavorativi

Una lista di contenuti approfonditi a riguardo dei percorsi di laurea, la panoramica delle materie che andrai a studiare, le migliori università, gli sbocchi professionali e le opinioni di studenti e laureati.

Sappiamo bene che l’università è uno step importante per la nostra formazione, e segna quasi sempre l’inizio della nostra vita lavorativa e professionale. Di conseguenza la scelta del percorso universitario può rivelarsi più difficile del previsto soprattutto se devi prendere in considerazione tutta una serie di fattori che condizioneranno il tuo futuro.

Quale Università scegliere dopo il diploma

Ci sono, ovviamente, molti aspetti da considerare come la posizione geografica dell’Università, i corsi e ultimo, ma sicuramente non meno importante, gli sbocchi lavorativi. Per questo ho pensato per te una raccolta di contenuti approfonditi a riguardo dei percorsi di laurea con, all’interno di ognuno di essi, una panoramica delle materie che andrai a studiare, le migliori università, gli sbocchi professionali e le opinioni di studenti e laureati che hanno intrapreso quella strada. Su Bianco Lavoro abbiamo analizzato le più importanti Università, i corsi di laurea e gli sbocchi lavorativi.

Questa pagina è aggiornata in tempo reale con le novità e nuovi contenuti.

Ambito medico, sanitario, psicologico e pedagogico

Di seguito la lista di contenuti approfonditi a riguardo dei percorsi di laurea in questo ambito che ti permetterà di avere un quadro completo consentendoti di fare una scelta consapevole per il tuo futuro.

Laurea in Odontoiatria: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria: la struttura del corso e il piano di studi. Ma anche gli sbocchi lavorativi, le facoltà a cui iscriversi e come far valere il proprio titolo di studio all’estero.

Laurea in Medicina: percorso e sbocchi lavorativi

Laurea in Medicina, le tante opportunità disponibili dopo una Laurea in questo ambito. Le possibili specializzazioni, i settori di occupazione e tutti gli sbocchi lavorativi di chi consegue la laurea in Medicina.

Laurea in Scienze Infermieristiche: opportunità e sbocchi professionali

Laurea in Scienze Infermieristiche: opportunità e sbocchi occupazionali per un laureato magistrale, i requisiti richiesti per accedere al corso, il programma di studio e le possibilità di carriera nel settore.

Laurea in Farmacia: sbocchi professionali ed opportunità

Laurea in Farmacia: la struttura del corso e il piano di studi. Ma anche gli sbocchi lavorativi, le facoltà a cui iscriversi e le opinioni di studenti e laureati.

Laurea in Psicologia: opportunità e sbocchi lavorativi

Laurea in Psicologia, la struttura del corso, i requisiti richiesti per accedervi, il programma di studio e le possibilità di carriera nel settore.

Laurea in Fisioterapia: sbocchi professionali

Laurea in Fisioterapia, ecco dove lavora il fisioterapista e quali sono i possibili sbocchi professionali di chi consegue questo percorso universitario.

Laurea in Scienze dell’educazione. Percorso di studio e sbocchi lavorativi

Laurea in Scienze dell’educazione. Questo corso di studi prevede una laurea triennale, con la possibilità di aggiungere poi altri due anni per la specialistica. Ma quali sono le materie principali di questo corso di studi? Quali gli sbocchi lavorativi e le principali università? Di seguito tutte le informazioni che cerchi

Ambito umanistico e sociale

Quello umanistico e sociale è un ambito che, negli ultimi anni, si è evoluto ed è sempre più richiesto. Di seguito, quindi, troverai tutti gli approfondimenti a riguardo delle varie lauree in questo settore che ti consentiranno di fare la scelta migliore per te.

Laurea in Filosofia: opportunità, criticità e sbocchi occupazionali

Laurea in Filosofia, la struttura del corso e il piano di studi. Ma anche gli sbocchi lavorativi, e le facoltà a cui iscriversi.

Laurea in Lettere: sbocchi e tutto quello che c’è da sapere

Laurea in Lettere, la struttura del corso, i requisiti richiesti per accedervi, il programma di studio e le possibilità di carriera nel settore.

Laurea in lingue e letterature straniere

Laurea in lingue e letterature straniere: cosa si studia nelle facoltà di lingue, quali sono le migliori università e quali gli sbocchi lavorativi. Tutte le informazioni in questa pagina.

Laurea in Scienze della Comunicazione: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Scienze della Comunicazione, vuoi laurearti in questo ambito ma non sai quali sono le materie di studio e quali gli sbocchi lavorativi? Ecco tutte le informazioni che cerchi.

Laurea in Interpretariato e traduzione: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Interpretariato e traduzione: tutti i dettagli relativi a questa Laurea, il percorso di studi, la struttura del corso e gli sbocchi professionali.

Laurea in Sociologia: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Sociologia: le migliori facoltà e sbocchi lavorativi, cosa si studia e le testimonianze di studenti e laureati in questo settore.

Laurea in Musicologia: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Musicologia: come immatricolarsi a questo specifico corso di studi? E in quale ateneo italiano lo possiamo trovare? Quali opportunità professionali e lavorative offre questo percorso di laurea? Ecco tutte le informazioni che cerchi.

Laurea in Beni Culturali: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Beni Culturali: Sei un appassionato di arte e cultura e vorrei coniugare questa tua passione con gli studi universitari? Puoi scegliere di frequentare un corso di laurea in beni culturali. Quali materie dovrai studiare? Quali sono gli sbocchi lavorativi? Ecco tutte le informazioni che cerchi.



Ambito economico, giuridico e politico

Questo settore, possiamo affermare che non passa mai di moda e le richieste di figure qualificate sono sempre presenti. Per questo troverai, per ogni indirizzo di laurea, tutte le informazioni che ti permetteranno di avere un quadro completo anche a riguardo degli sbocchi professionali .

Laurea in Scienze politiche: opportunità e sbocchi professionali

Laurea in scienze politiche: quali sono gli sbocchi lavorativi? Come sono organizzati i corsi universitari? Quali le materie di studio? Tutto quello che c’è da sapere su offerta formativa e Università.

Laurea in Economia: corsi di studio e sbocchi professionali

Laurea in Economia: tutti i dettagli relativi a questa Laurea, il percorso di studi, la struttura del corso e gli sbocchi professionali.

Cosa fare con Laurea in Giurisprudenza, approfondimenti, opportunità lavoro e testimonianze

Laurea in Giurisprudenza: la struttura del corso e il piano di studi. Ma anche gli sbocchi lavorativi, le facoltà a cui iscriversi e le testimonianze di studenti e laureati.

Ambito matematico, scientifico e informatico

Di seguito la lista di contenuti approfonditi a riguardo dei percorsi di laurea in ambito matematico, scientifico e informatico, un settore in continua evoluzione e alla costante ricerca di figure professionali qualificate.

Laurea in Fisica: sbocchi e difficoltà, tutto quello che c’è da sapere

Laurea in Fisica: la struttura del corso e il piano di studi i dati e gli sbocchi lavorativi in questo settore.

Laurea in Chimica: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Chimica. La struttura del corso e il piano di studi. Ma anche gli sbocchi lavorativi, le facoltà a cui iscriversi e le opinioni di studenti e laureati.

Laurea in Matematica: opportunità e sbocchi professionali

Laurea in Matematica: cosa si studia, quali sono le migliori università e quali gli sbocchi lavorativi. Tutte le informazioni in questa pagina.

Laurea in Biotecnologie: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Biotecnologie: percorso di studi e opportunità lavorative. La classifica delle migliori Università italiane e le opinioni degli studenti.

Laurea in Informatica: opportunità, previsioni e sbocchi professionali

Laurea in Informatica: tutti i dettagli relativi a questa Laurea, il percorso di studi e gli sbocchi professionali.

Laurea in Agraria: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Agraria: le migliori facoltà, il percorso di studio e sbocchi lavorativi. Ecco tutte le informazioni che cerchi.

Laurea in Scienze Statistiche: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Scienze Statistiche: La Laurea in Scienze Statistiche è una di quelle che offre maggiori sbocchi lavorativi. Vediamo insieme tutte le informazioni che servono.

Ambito ingegneristico e architettura

Se sei appassionato del settore ingegneristico, dell’architettura e del design allora di seguito troverai gli approfondimenti su ogni percorso di laurea in modo tale da permetterti di fare la giusta scelta per il tuo futuro.

Ingegneria, corsi di laurea e sbocchi lavorativi

Laurea in Ingegneria: Perchè scegliere ingegneria all’università e quali sono i vari corsi di studio e specializzazioni. Inoltre, quali possono essere gli sbocchi lavorativi a seconda del ramo scelto.

Laurea in Architettura: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Architettura: le migliori facoltà e sbocchi lavorativi: triennale o magistrale? Piano di studi e didattica laurea triennale e laurea magistrale.

Laurea in Design: percorso di studi e sbocchi lavorativi

Laurea in Design: le migliori facoltà, il percorso di studi e sbocchi lavorativi. Ecco tutte le informazioni che cerchi.

Conclusione e consigli finali

Un bel consiglio finale dopo questa lista! Nella scelta dell’Università e del corso di laurea non basarti unicamente sulle percentuali di occupazione previste dopo la laurea. Potresti rischiare di intraprendere un percorso poco idoneo per te per il solo fatto che poi ti garantirà una occupazione e potresti non farcela. Cerca invece di trovare un equilibrio tra le tue propensioni (cosa ti piace di più, dove ti senti maggiormente forte) ed una analisi del corso di laurea e dei suoi sbocchi lavorativi.

In ogni caso… in bocca al lupo per i tuoi studi.