Cercasi un libraio con spiccato senso dell’umorismo: come candidarsi

Come diventare il libraio di Reese Witherspoon. I requisiti richiesti e come candidarsi all'offerta di lavoro

Anche questo mese, ci sono interessanti e particolari annunci di lavoro. L’ultimo di questi arriva direttamente dall’attrice americana Reese Witherspoon che è alla ricerca di un libraio con spiccato senso dell’umorismo. Ecco come candidarsi e partecipare alla selezione.

Lavoro dei sogni: cercasi un libraio con spiccato senso dell’umorismo

Arriva una nuova ed interessante offerta di lavoro per gli appassionati dei libri e della lettura. La nota e famosa attrice americana, Reese Witherspoon sta cercando un libraio per il suo book club. Ovviamente si tratta di un vero e proprio lavoro part-time e regolarmente retribuito, che potrebbe dare la possibilità ai tanti amanti dei libri di svolgere un’attività davvero affascinante, completamente immersi negli scritti, nelle storie e nei racconti che i libri portano con sé. Il candidato che sarà selezionato, dovrà aiutare a raccogliere e catalogare i vari testi, discutendo di libri con la stessa attrice americana, oltre ad intrattenere conversazioni con la community book sui social come Instagram e YouTube. Un compito che sicuramente attirerà l’attenzione e l’interesse di tanti, con la possibilità di unire la passione per i testi all’emozione di lavorare a stretto contatto con una star del cinema americano.

I requisiti richiesti per l’offerta di lavoro

Per partecipare alla selezione, aspirando a diventare il nuovo libraio ricercato dalla Witherspoon, non occorre avere esperienza nel settore oppure aver già lavorato in biblioteche o librerie. La cosa importante è amare i libri, emozionarsi alla loro presenza, non resistergli ed avere la continua voglia di leggere e raccontare ciò che avete letto e pensate di leggere in futuro. Altro requisito richiesto è avere uno spiccato senso dell’umorismo, essere simpatici, in quanto all’attrice piace molto la gente positiva ed ama ridere. Inoltre se sapete anche ballare, ancor meglio, potrebbe essere proprio questo il requisito decisivo che fa la differenza. Richiesta anche molta pazienza e la capacità di intrattenere interessanti conversazioni. Insomma, il perfetto candidato non deve essere banale ma brillante e soprattutto creativo.

Come candidarsi a questa offerta di lavoro

Candidarsi all’offerta di lavoro è davvero molto semplice. Infatti, basta girare un video di 90 secondi in cui, in maniera del tutto originale parlate di voi e cercate di convincere i selezionatori sul perché scegliervi sia la mossa decisiva. Date libero sfogo alla vostra creatività, mettendo in luce i punti di forza, le vostre competenze e conoscenze, il vostro spirito semplice, positivo e simpatico. Come l’attrice stessa afferma, saranno selezionati e presi in considerazione i video più originali, capaci di sorprendere e divertire. Il video deve essere caricato online, sul sito hello-sunshine.com dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie per questo interessante e particolare lavoro. Il consiglio che possiamo darvi è quello di affrettarvi e candidarvi il prima possibile. Infatti saranno tantissimi gli interessati a questa offerta di lavoro, soprattutto perché oltre ai libri potranno avrete la possibilità di collaborare con la Witherspoon .

La lunga lista dei lavori dei sogni

Sul Web, periodicamente approdano tante differenti tipologie di annunci di lavoro spesso nel settore turistico. Spesso si tratta di offerte che a prima vista possono sembrare stravaganti e fuori dal comune, eppure si tratta di lavori veri e propri, ben retribuiti e spesso in posti del mondo davvero caratteristici. Un esempio è l’Irlanda, che tempo fa ricercava due custodi da impiegare su un’isola “deserta”, senza elettricità e confort vari, ma con un paesaggio mozzafiato. Una sorta di purificazione e ritorno alle origini, che ha affascinato tante persone, in fuga dallo stress e dalla monotonia della vita quotidiana. Altro esempio di lavoro dei sogni, che girava sul Web poco tempo fa, riguardava la ricerca di un tester di hotel e strutture di lusso, in cui effettuare feste di addio al nubilato. Il compito era proprio quello di alloggiare e testare le più belle e lussuose strutture alberghiere, organizzare feste di addio al nubilato ed ovviamente scrivere ottime recensioni.

Si tratta solo di esempi che ci fanno ben capire come il mondo del lavoro sta cambiando e quanto si ricercano nuove figure professionali, sempre più connesse ai social, tecnologia e viaggi.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!