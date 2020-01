Cercasi due custodi per un’isola deserta in Irlanda. Ecco come candidarsi

Cercasi due custodi per lavorare su un'isola deserta irlandese. L'inconveniente? L'assenza di elettricità e connessione Internet

Arriva un’interessante offerta di lavoro per tutti gli amanti dei paesaggi mozzafiato, pronti a trasferirsi per un periodo di tempo all’estero. Cercasi due custodi per un’isola deserta nella bella e verde Irlanda. Unico inconveniente è la mancanza di corrente, connessione Internet ed altri confort. Ecco di cosa si tratta.

Cercasi due custodi per un’isola deserta in Irlanda

Oggi sono tante le persone stanche del proprio lavoro, della vita frenetica, dei social, del Pc e del telefonino. Se rientrate in questa categoria e state davvero cercando una via di fuga dalla tremenda quotidianità, arriva l’annuncio di lavoro che fa al caso vostro. Qualche giorno fa è comparso sul web un interessante annuncio, che continua la lista dei lavori dei sogni, in cui si ricercano due custodi, per la gestione di un coffee bar e di un B&B su un’isola deserta in Irlanda. Una terra ricca di tradizioni celtiche, con paesaggi mozzafiato, in grado di regalare delle emozioni uniche ed introvabili in altre parti del mondo. Il luogo in questione è l’Isola di Great Blasket, situata al largo della costa irlandese, uno dei posti più belli e caratteristici. Unico inconveniente è la mancanza di comodità, di corrente elettrica e di connessione Internet. Avete capito bene, chi sarà scelto per questo lavoro, si troverà a fare un vero e proprio ritorno alle origini, assaporando la tranquillità ed il silenzio di un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

Le caratteristiche del lavoro

Andiamo a chiarire quelle che sono le caratteristiche del lavoro in questione. I due candidati che saranno selezionati, avranno il compito di gestire un Bar ed un B&B con 21 posti letto totali, presenti sull’isola. Dovranno aver cura dei turisti, offrendo loro caffè, tè, colazione e gestire le camere in 3 piccoli cottage. Chi deciderà di candidarsi, dovrà ricordarsi che dal 1°aprile al 1° ottobre, questa la durata del lavoro, dovrà fare un ritorno alle origini, senza comodità, corrente e connessione Internet. Infatti, sull’isola ci si scalderà con camini e stufe a legna, l’illuminazione sarà garantita dalle candele, come era in uso molti anni fa. Per lavarsi, l’acqua sarà riscaldata su specifici fornelli a gas. Insomma, un vero e proprio salto nel passato, una sorta di purificazione dallo stress che caratterizza le società odierne.

Tanti i Cv arrivati per questa offerta di lavoro

Sembra strano ma è vero. Nonostante le condizioni di vita poco confortevoli dell’isola, sono tante le candidature pervenute da ogni parte del mondo, per ricoprire il ruolo di custodi. Questo dimostra come la mancanza di Internet e di energia elettrica non spaventa gli spiriti avventurieri, sempre pronti a nuove esperienze in ogni parte del mondo. Tuttavia, l’isola è in grado di compensare qualsiasi “sacrificio” con la sua bellezza ed il suo fascino selvaggio.

Come candidarsi

Alice Hayes, colei che ha pubblicato l’annuncio di lavoro, si ritiene molto soddisfatta del successo riscontrato. Ai candidati oltre ad essere riconosciuto uno stipendio di tutto rispetto, sarà offerto vitto ed alloggio a titolo gratuito. Per candidarsi ed avere maggiori informazioni su questa stravagante offerta di lavoro, basta inviare una mail al seguente indirizzo: info@greatblasketisland.net allegando ovviamente un vostro Cv aggiornato, oppure visitare il sito www.greatblasketisland.net. Il requisito importante da dover rispettare è la conoscenza della lingua inglese, in quanto sarete in contatto con gente proveniente da ogni parte del mondo, per godere delle meraviglie naturali dell’isola.

Great Blasket un’isola decisamente affascinante

La sede di lavoro è l’isola di Great Blasket, posizionata nell’omonimo arcipelago situato a largo del Kerry in Irlanda. L’isola dista circa 2 km dalla terraferma mentre l’altura massima che raggiunge è di 292 metri sul livello del mare, grazie al monte Croaghmore. Si tratta di un luogo davvero caratteristico, che attira turisti da ogni parte del mondo, soprattutto nel periodo estivo. Fu abitata fino al 1953, data in cui il Governo irlandese decise di sfollarla per vari problemi di sicurezza della popolazione. Oggi resta un’attrattiva di tutto rispetto, che con il suo fascino contribuisce a rendere l’Irlanda uno dei luoghi più caratteristici, unici, e belli del mondo.

