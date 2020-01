Cercasi appassionati di shopping online per valutare un e-commerce

Nota piattaforma di e-commerce britannica è alla ricerca di due appassionati di shopping online. Stipendi fino a 41 mila euro all'anno. Ecco come candidarsi

Una nota piattaforma di e-commerce britannica è alla ricerca di due appassionati di shopping, per fare acquisiti online e valutare il servizio offerto. Stipendi fino a 41 mila euro all’anno. Ecco come candidarsi entro la data di scadenza, prevista per il 31 gennaio 2020

Cercasi per lavoro da casa due appassionati di shopping online

Siete degli amanti di shopping? Vi piace acquistare prodotti di vario genere comodamente seduti sul divano di casa? Allora questo è l’annuncio di lavoro perfetto per voi. Il compito da svolgere è molto semplice, ossia acquistare online e valutare una piattaforma di e-commerce. Un compito che potrete svolgere da casa, senza la necessità di uscire ogni mattina per recarvi in ufficio. Un sogno che per molti potrebbe realmente avverarsi, unendo la passione per lo shopping ad un vero e proprio lavoro ben remunerato, con tanti bonus ed incentivi per i dipendenti. Le candidature sono aperte fino il 31 gennaio 2020, dunque per chi fosse interessato non resta molto tempo a disposizione per partecipare alla selezione.

L’annuncio di lavoro

L’offerta di lavoro arriva direttamente da OnBuy.com, che per chi non so conoscesse è un sito britannico di e-commerce. Questo è alla ricerca di due Online Shopaolic, veri e propri appassionanti di shopping online, i quali avranno il compito di adoperare la piattaforma in questione per valutarla, dando dei validi e ben strutturati feedback utili a migliorarla nei suoi vari aspetti. I candidati selezionati, avranno il compito di effettuare degli ordini online, porre alcune domande ai venditori e scrivere delle recensioni sul servizio offerto dalla piattaforma e-commerce, utili per i clienti che decideranno di adoperarla. Per questo motivo, gli aspiranti candidati dovranno essere precisi, avere un grande spirito di osservazione, attenti ai dettagli, possedere ottime capacità comunicative ed ovviamente conoscere alla perfezione la lingua inglese sia parlata che scritta. Sono questi i requisiti principali richiesti a tutti coloro che aspirano a ricoprire questo interessante e particolare ruolo professionale.

I benefici offerti ai selezionati

Oltre alla possibilità di unire la passione per gli acquisiti al lavoro, i fortunati selezionati, avranno a disposizione ottimi stipendi e vari benefici. Infatti, alla possibilità di lavorare da casa, si unisce un salario annuo pari a 41 mila euro (35 mila sterline). Non è tutto, in quanto sono previste 50 mila sterline all’anno, che i candidati potranno spendere sulla piattaforma, acquistando e portandosi a casa tanti articoli di vario tipo, come ad esempio dispositivi elettronici, abbigliamento, cibo, giocattoli e tanto altro ancora. Un’occasione da non lasciarsi perdere, che vi permetterà di intraprendere una nuova ed eccitante esperienza lavorativa, con possibilità di crescita professionale e personale. Non si tratta certo del primo annuncio di lavoro “alternativo”, in quanto spesso sul web spuntano offerte professionali particolari, come ad esempio volare in Irlanda per gestire un Coffè bar e B&B, oppure essere pagati per bere caffè, per guardare partite, per testare appartamenti e residenze di lusso. Insomma la lista è lunga, anche se la maggior parte di questi annunci arriva dall’estero.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Vi starete chiedendo come e quando candidarsi per questa offerta di lavoro. Bene, le candidature sono aperte fino il 31 gennaio 2020, dunque tutti coloro che stanno considerando seriamente la possibilità di partecipare alle selezioni, non hanno molto tempo a disposizione. Se rientrate perfettamente nei requisiti richiesti, allora non esitate ed affrettatevi ad inviare la vostra candidatura. La procedura è davvero molto semplice e veloce, infatti, basta inviare il vostro Cv aggiornato e ben scritto al seguente indirizzo di posta elettronica: careers@onbuy.com in questo modo la vostra candidatura sarà esaminata il prima possibile. Nel caso in cui il vostro Cv avrà attirato l’interesse dei recruiter, sarete ricontattati per un successivo colloquio. Non ci resta che farvi un grande in bocca al lupo, con la speranza di essere selezionati per questo che è un vero e proprio lavoro dei sogni

