Cercare lavoro? In fondo è un po’ come fare shopping

Bisogna avere le idee sufficientemente chiare ed affinare, il più possibile, il processo di selezione. Facendo i conti con quanto siamo disposti a "spendere" nel lavoro e nella vita privata

Immaginate di avere l’intero pomeriggio a vostra disposizione. Come lo impieghereste? Probabilmente facendo shopping, che può rivelarsi un’attività ricreativa e rigenerante (molte persone che fanno gli acquisti giusti tornano a casa con l’umore alle stelle) o, al contrario, faticosa e frustrante. Proprio come cercare lavoro. Forse non ci avevate mai pensato, ma anche per fare shopping, occorre avere una certa abilità nella pianificazione. Per rincasare soddisfatti e contenti, occorre infatti avere le idee sufficientemente chiare. Altrimenti si rischia di girare a vuoto, macinando chilometri inutilmente. Esattamente come può accadere quando vi mettete alla ricerca di un impiego. Mandare curriculum in maniera indistinta non serve a nulla. Anzi: più avrete consapevolezza di ciò che volete e di dove potreste andare a prenderlo, più cresceranno le possibilità di portarlo a casa con voi.

L’importanza di avere sempre le idee chiare

Il senso del discorso è semplice: c’è chi sceglie di farsi un giro tra i negozi solo per passare un po’ di tempo e chi, al contrario, lo fa perché ha la pressante necessità di rinnovare il suo guardaroba. Ma attenzione: la gamma di scelta è vastissima e l’aspirante acquirente potrebbe perdersi nel mare magnum delle offerte esposte in vetrina o sistemate sugli scaffali. Per evitare inutili perdite di tempo, è fondamentale che abbia le idee chiare. Qual è l’articolo di cui ha bisogno? Quali sono i negozi che potrebbero venderlo? Qual’è la cifra che è disposto a spendere? Sono interrogativi che, se vi porrete prima di raggiungere il centro commerciale dove avete programmato di fare shopping, potranno aiutarvi concretamente a ritornare a casa con quello che vi serve.

La definizione di un programma preciso

Il segreto sta, insomma, nella definizione di un programma ben preciso, che vi porterà a cercare solo nei negozi che fanno al caso vostro. Non solo: in base alla disponibilità economica e al tipo di articolo desiderato, potrete affinare ulteriormente il processo di selezione, arrivando a scartare i punti vendita che commercializzano prodotti di cui non avete bisogno. Per rendere tutto più chiaro: se avete necessità di acquistare un completo sportivo, difficilmente lo troverete in una gioielleria, ma anche cercarlo in un negozio di alta moda francese potrebbe rivelarsi inutile.

La ricerca di un impiego

Cosa c’entra tutto questo con la ricerca di un impiego? Forzando un po’ il ragionamento (ma neanche tanto), possiamo dire che cercare lavoro è un po’ come fare shopping. E che, anche in questo caso, avere le idee chiare può fare la differenza. Basta pensare al lavoro come all‘articolo che vorreste acquistare e all’azienda come al negozio dove potreste trovarlo. Proporvi indistintamente alle varie offerte (ossia entrare ed uscire da negozi che vendono ogni tipo di bene) si rivelerà un’operazione faticosa e frustrante. Destinata, quasi sicuramente, all’insuccesso.

Mentre inviare la vostra candidatura in maniera mirata (ossia cercare solo nei negozi specializzati) resta indiscutibilmente la scelta da preferire: quella che ha più possibilità di farvi centrare l’obiettivo che vi siete prefissati. Quando cercate un lavoro, esattamente come quando andate a fare shopping, dovete dunque avere le idee sufficientemente chiare sul tipo di impiego che vi piacerebbe svolgere e sull’azienda presso la quale vi piacerebbe lavorare. Ed essere in grado di comprendere se il budget di cui disponete sia in linea con la professione dei vostri sogni. Cosa vuol dire? Che il vostro titolo di studio potrebbe rivelarsi insufficiente o poco adatto a farvi ottenere il lavoro. Siete disposti ad investire ancora nella vostra formazione? E a sacrificare qualcosa in termini di affetti privati? Soltanto da un’attenta valutazione di tutti questi fattori, potrete sperare di venirne a capo. E confidare nella possibilità che la vostra faticosa ricerca sortisca gli effetti desiderati.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!