Casashops lavora con noi, posizioni aperte in negozi e uffici

I negozi del marchio CASA cercano addetti vendita e store manager, anche in tirocinio. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Sei una persona creativa, sempre sorridente e che ama stare a contatto con altre persone? Allora lavorare in Casashops potrebbe fare al caso tuo! La catena di punti vendita CASA dedicata agli articoli per la casa e l’arredamento è alla ricerca di personale nei negozi. Se stai cercando un lavoro nel settore della gdo, ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarti, oltre ad alcune informazioni sull’azienda.

Casashops, profilo aziendale

La storia dell’origine di questo marchio è molto curiosa. Tutto ha inizio da Karel Govaerts, genio inventivo che nel 1925 fondò la ditta Fort, inizialmente attiva nel commercio di prodotti caseari e successivamente anche di quelli alimentari. All’acquisto di prodotti a marchio Fort, i clienti ricevevano bollini che potevano poi essere trasformati in regali da scegliere fra gli articoli per la casa dei cataloghi Fort (un po’ come avviene ora nei nostri punti vendita). Ma nel 1971 la legge belga vietò l’offerta di bollini sui prodotti alimentari. A questo punto gli eredi di Govaerts, morto nel 1962, trasformarono l’avversità in un’occasione di rinnovamento e avviarono il progetto dei Comfort Centers, dove i clienti potevano guardare e acquistare articoli per la casa e da regalo. Nacque così CASA. Nel 1975 aprì le porte il primo punto vendita CASA a Ottignies in Belgio e, dopo il primo grande successo, nel 1988 CASA fu acquisita dal gruppo Blokker.

Un’acquisizione che segnò l’inizio dell’espansione internazionale, con nuove aperture prima in Belgio e Lussemburgo, quindi in Francia, Portogallo, Spagna, Svizzera e nel 2008 anche in in Italia (con sede centrale a Bologna). Seguirono nuovi punti vendita anche in Austria, Aruba e Marocco. Dal 2016 CASA non è più parte del gruppo Blokker ma con oltre 40 anni di esperienza e più di 500 punti vendita in ben 10 Paesi, CASA International è ormai un’indiscussa e influente protagonista del settore.

Posizioni aperte

Le posizioni aperte al momento si concentrano nell’area vendita, ovvero nei negozi CASA di varie zone d’Italia. Il requisito comune a tutte le figure ricercate, che vedremo in dettaglio di seguito, è l’essere appassionati di decorazione e arredamento. In base ai profili è poi richiesta la disponibilità a lavorare su turni ed una precedente esperienza nel settore commercio/retail. Ecco le ricerche in corso:

Store manager / Assistant Store manager

La ricerca per Store Manager è in corso nei negozi CASA di: Legnago, Serravalle, Como, Biella, Bolzano, Mestre, Tradate, Curno, Fiumicino, Fidenza, Porto San Giorgio, Castenaso. Le risorse, in supporto al team di vendita, si occuperanno in particolare delle seguenti attività:

responsabilità dell’ applicazione del concetto CASA nel punto vendita

assicurarsi che la presentazione degli articoli nel punto vendita segua le direttive CASA

assicurarsi che ogni membro del team accolga i clienti cordialmente, facendoli sentire a casa e consigliandoli sul nostro ampio assortimento

motivare e di coordinare il team (pianificazione del personale, assegnazione dei compiti, ecc.)

assicurarsi che il punto vendita sia correttamente rifornito di merce e che i prodotti siano in ordine

analizzare promozioni, risultati di vendita e ogni attività commerciale che potrebbe migliorare le prestazioni del punto vendita

pulizia del magazzino e gli spazi comuni

Addetto vendita – anche tirocinio

La ricerca è in corso nei negozi CASA di: Soliera (MO), Ferrara, Arese (MI), Affi (VR), Bolzano, Gualtieri (RE), Legnago (VR), Meraville (BO), Città di Castello, Corciano (PG), Pedrengo (BG), Sondrio, Castel Guelfo, Sacile, Arma di Taggia, Pedrengo, Castenaso, Figline Valdarno, Romagnano Sesia, Cusago, Gravellona Toce, Castenaso, Curno, Curtatone, San Giovanni Teatino, Imperia, Ravenna, Como, Sarzana, Ferrara,Vado Ligure, Fidenza, Mondovì, Brescia, Lamezia Terme, Salerno, Piacenza e Settimo Torinese. Le risorse, in supporto al team di vendita, si occuperanno in particolare delle seguenti attività:

accogliere i clienti e presentare loro l’ assortimento

disporre i prodotti in maniera commerciale secondo le direttive CASA

fare proposte allo store manager per migliorare le presentazioni nel punto vendita tenendo conto del concetto CASA

pulizia del magazzino e gli spazi comuni

In linea generale, questi sono i requisiti richiesti per lavorare nei negozi CASA:

passione per la decorazione e l’arredamento

doti relazionali e di assistenza al cliente

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni

precedenti esperienze nel commercio

Troviamo anche una posizione aperta nella sede centrale di Bologna per:

Assistente PR e Comunicazione

La risorsa, inserita nel team Marketing e Comunicazione, si occuperà delle seguenti attività:

Mantenere e creare contatti con testate giornalistiche; redazione di comunicati stampa

Mantenere e creare contatti e partnerships con influencers, allo scopo di rafforzare la conoscenza dei prodotti Casa presso il pubblico

Organizzare e partecipare a eventi e fiere PR

Collaborare con i Country e Field Managers di Italia e Spagna

Supportare il dipartimento Marketing e Comunicazione della casa madre (in Belgio)

Partecipare regolarmente ai meeting presso la casa madre, alla presenza del team PR e Comunicazione.

Riporterà al Manager Marketing e Comunicazione, presso la casa madre

Principali requisiti richiesti:

Laurea in Scienze della Comunicazione o similari, o esperienza consolidata in ambito PR

Almeno 2 anni di esperienza in dipartimenti PR

Interesse per la decorazione e l’arredamento di interni ed esterni

Conoscenza del sistema mediatico italiano (conoscenza del sistema mediatico spagnolo è considerata come un valore aggiunto)

Presente e attivo/a nei social media

Network di giornalisti e influencers

Flessibilità, disponibilità a viaggiare spesso per lavoro

Conoscenze linguistiche: italiano madrelingua, inglese e spagnolo fluenti

Opinioni sul lavoro in Casashops

Abbiamo raccolto alcuni commenti sul lavoro in Casashops, che parlano di un ambiente sereno e formativo. Ecco le opinioni di dipendenti o ex dipendenti dell’azienda:

Laura B., assistente Store Manager, ci descrive con queste parole la sua esperienza in azienda: “Ho trovato un ambiente di lavoro sereno, diversamente da Kasanova dove lavoravo prima, e una buon spirito di squadra. Mi sono ben inserita fin da subito nel team del negozio, la giornata lavorativa è piena e c’è sempre qualcosa da fare ma si lavora con serenità, pur avendo degli obiettivi da raggiungere”.

“Formativo e stimolante”. Queste invece le parole di Francesca G., tirocinante in uno dei negozi Casa: “Da tre mesi sto svolgendo un tirocinio in negozio. Imparo molte cose: la gestione della merce in arrivo, il suo posizionamento, le tecniche di vendita e la gestione della clientela. Devo dire, con sorpresa, che la formazione è notevole. Spero ci sia un seguito al contratto di stage perché la trovo una buona azienda”.

Paola F. ha avuto un contratto a tempo determinato in un negozio Casa che descrive con queste parole: “Bella esperienza, lavoro tranquillo con team affiatato ed esperto”.

Come candidarsi

Per consultare tutte le posizioni aperte in CASA è necessario collegarsi alla pagina azienda Casashops nella sezione “lavora con noi“. Qui trovi tutte le offerte di lavoro sia in Italia ma, se ti attira l’idea di intraprendere un’esperienza di lavoro all’estero, puoi trovare anche le ricerche in corso nelle varie sedi e punti vendita CASA in giro per l’Europa. Per candidarti, dopo aver creato un account, aggiungi il tuo curriculum vitae. Due le indicazioni dell’azienda, che consigliamo vivamente di seguire: caricare il cv preferibilmente in formato PDF e aggiungere anche una lettera di presentazione.

Colloquio Casashops

Il tuo profilo risponde ad una specifica posizione disponibile e sei stato chiamato per sostenere un colloquio di lavoro in uno dei punti vendita o nella sede centrale di Casashops. Bene, il primo step è superato, ora siamo a quello più importante: il colloquio! Proprio per permetterti di prepararti al meglio, ecco alcuni consigli utili per sostenere un colloquio in Casashops, che l’azienda stessa invita a seguire:

visitare un punto vendita CASA per conoscere meglio l’assortimento e il negozio stesso, cosa viene venduto, come è organizzato, ecc.

visita il sito web per raccogliere maggiori informazioni su CASA: la storia del brand, l’evoluzione, l’organizzazione aziendale ecc.

preparati a rispondere a domande tipo che ti potrebbe chiedere durante il colloquio, come: “Perché vorresti lavorare in CASA?” – “Come immagini il tuo futuro?” – “Su quali punti del tuo profilo professionale devi ancora migliorarti?”

essere te stesso

preparati delle domande da fare al selezionatore sull’azienda, il lavoro da svolgere o altro

Questi sono i principali consigli, che potremmo dire valere come “regola generale” per tutti i colloqui di lavoro. Ultima cosa, non meno importante, ricordati di portare con te una copia del tuo CV!

