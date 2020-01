Carpisa lavora con noi, posizioni aperte e invio cv

Tutte le ricerche in corso nei punti vendita e nella sede di Napoli e le informazioni su come inviare il cv in Carpisa

Carpisa è un noto marchio di borse, valigie e articoli di pelletteria, che ha come simbolo una piccola tartaruga. L’azienda pubblica periodicamente nuove offerte di lavoro per addetti vendita e magazzinieri nei negozi di tutta Italia ma anche annunci per risorse da inserire nella sede aziendale di Nola, vicino a Napoli. Se sei interessato a lavorare nel settore della gdo e della moda, ecco le posizioni aperte in Carpisa e come candidarsi ad un ruolo, dopo averti fornito alcune informazioni sull’azienda.

Profilo aziendale Carpisa

Carpisa è un marchio di proprietà della Kuvera S.p.A. nato nel 2001, specializzato nella produzione e vendita di borse, valigeria, piccola pelletterie e accessori vari. Riconoscibilissimo ormai il suo logo, una piccola tartaruga, che contraddistingue il marchio sin dalla nascita.

Un management giovane ed intraprendente ha proiettato nel mondo del franchising il marchio Carpisa, sviluppando in breve tempo una rete di oltre 600 punti vendita in Italia e nel mondo, superando i 500 dipendenti impegnati tra la sede e il territorio. L’azienda si rivela così un fenomeno commerciale di successo, capace di offrire un prodotto sempre alla moda con un rapporto qualità prezzo assolutamente unico. Lo stretto rapporto tra l’Azienda e il Punto Vendita da sempre contraddistingue la catena di franchising Carpisa, capace di fornire un servizio e un prodotto ormai leader nel settore della pelletteria e degli accessori moda.

Carpisa ha sempre posto particolare attenzione agli investimenti in comunicazione, volti non solo a promuovere adeguatamente i prodotti, ma anche a rafforzare l’immagine aziendale. Inoltre, da anni, Carpisa è partner e promotore di iniziative di grande rilievo nel mondo dello sport, della moda, della bellezza e della cultura.

Ambiente di lavoro

La sede Carpisa ha una superficie di oltre 10.000 mq, una struttura tecnologicamente innovativa progettata con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro confortevole e stimolante, capace di comunicare la filosofia di un’azienda che ha sempre espresso forza, dinamicità e attenzione al design. La sede, che sorge nell’Interporto di Nola e conta 150 dipendenti, comprende sale di formazione altamente attrezzate, uffici creativi, spazi comuni come una mensa, un’area relax e una sala conferenze tecnologicamente avanzata da 250 posti. Il tutto finalizzato a creare un ambiente sano e conviviale in cui il lavoratore è supportato in tutte le sue esigenze.

Carpisa posizioni aperte

Carpisa cerca periodicamente personale per i propri negozi sull’intero territorio nazionale ma anche per la sede aziendale campana. La figura più ricercata, per la quale puoi anche inviare una candidatura spontanea è:

Addetta/o Vendita

Per candidarsi a questo ruolo l’azienda richiede i seguenti requisiti:

esperienza precedente nel settore retail

predisposizione ai rapporti con il pubblico

buone capacità organizzative e relazionali

orientamento al cliente e ai risultati

predisposizione al lavoro di gruppo

flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, nei week-end e nei festivi.

All’interno dello store, le risorse si occuperanno delle attività tipiche del ruolo, ovvero: accoglienza cliente, controllo del prodotto e allestimento vetrine.

Al momento, questa figure è ricercata per il punto vendita di Roma Termini.

Passiamo invece alla sede di Carpisa di Nola, dove troviamo una ricerca in corso per la seguente figura professionale:

Addetto Ufficio Tecnico

La persona selezionata si occuperà delle seguenti attività:

sviluppo e della manutenzione della catena Retail

seguire da vicino i lavori coordinando le attività di apertura e rinnovo dei punti vendita.

Carpisa è alla ricerca di un giovane geometra che abbia maturato esperienze in ruolo analogo. Richiesta disponibilità immediata, entusiasmo e disponibilità a trasferte su tutto il territorio Nazionale e residenza a Napoli e provincia.

Carpisa lavoro commessa: testimonianze

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Carpisa in riferimento al ruolo di Commessa – Addetta alle vendite in uno dei negozi della catena:

Chiara F., da 2 anni lavora da Carpisa: “La giornata di lavoro inizia con la pulizia del punto vendita, l’aggiornamento dell’obiettivo giornaliero e la lettura delle e-mail per verificare l’inizio di promozioni o comunque gli aggiornamenti visual sull’allestimento interno ed esterno. Durante la pausa pranzo, generalmente, arriva il corriere per la consegna della merce e si procede con lo smistamento del riassortimento ricevuto. L’azienda Carpisa mi ha insegnato un nuovo modo di vendita assistita differente da quella da me conosciuta e utilizzata quando lavoravo in OVS.”

Sabrina P., lavora da 4 anni in Carpisa: “Il lavoro di squadra, necessario e richiesto dall’azienda, è coinvolgente e piacevole. Lavorare in Carpisa mi ha formato e fatto crescere professionalmente. Inoltre, sto apprendendo molto sull’organizzazione e la gestione di un negozio in franchising, che deve seguire regole ben precise. La formazione del personale è molto importante ed utile al fine di una buona riuscita di tutte le attività previste dal ruolo.”

Giada S., ex commessa Carpisa, descrive così la sua esperienza: “E’ stata una delle esperienze lavorative più gratificante per me, anche se ho lavorato solo per un breve periodo presso un punto vendita Carpisa (durante gli studi universitari). L’ azienda è valida, tutela il lavoratore, lo accompagna nella sua crescita personale e lavorativa, lo stimola costantemente e lo supporta anche con attività formative.”

Come inviare il cv in Carpisa

Il portale aziendale di Carpisa – sezione “Lavora con noi” rappresenta l’unica modalità di reclutamento di personale nell’azienda. A questa pagina ti è possibile consultare tutte le Offerte di lavoro Carpisa e, previa registrazione, inviare la tua candidatura. Raccontaci la tua esperienza di colloquio o lavoro in Carpisa!

