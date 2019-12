Cambiare lavoro? Dicembre è il mese migliore. Ecco alcune strategie per il 2020

Dicembre è il mese migliore per cercare un nuovo lavoro soddisfacente ed appagante. Il 2020 porterà novità e tante opportunità

Dicembre è il mese migliore per mettersi alla ricerca di un nuovo lavoro. Se siete insoddisfatti della vostra vita professionale, ed il vostro sogno resta quello di fare un salto di qualità, trovando un lavoro migliore di quello che attualmente avete, non vi scoraggiate, perché tutto è possibile. Ecco alcuni interessanti consigli su come trovare un’occupazione migliore nel 2020.

Alla ricerca di un lavoro migliore? Si può fare!

Il 2020 sembra davvero essere l’anno perfetto per cambiare la propria vita professionale. Sono diversi i soggetti, che oggi, per paura di rimanere senza un posto di lavoro, sono disposti ad accettare qualsiasi tipo di impiego e tenerselo stretto. Spesso assaliti dalla paura, giovani e meno giovani tendono a tenersi il lavoro che hanno, anche se questo non è soddisfacente, appagante e bello. Tuttavia il sogno di ognuno resta sempre quello di fare un salto di qualità, trovando un lavoro appagante, ben retribuito, immersi in un contesto lavorativo dinamico e friendly. Se anche voi sognate di trovare un nuovo impiego, dicembre sembra davvero essere il mese perfetto per intavolare le ricerche. Il 2020 sarà un anno all’insegna delle novità e potrebbe preservarvi qualcosa di inaspettato e piacevole, anche dal punto di vista professionale.

Ecco alcune strategie

Non rimandate tutto a gennaio, come si è soliti fare in questo periodo. Dicembre è il mese perfetto per trovare un nuovo lavoro. Cercare una nuova occupazione necessita di tempo. Aggiornare il CV, leggere gli annunci, rispondere a questi, scrivere lettere di presentazione, inviare le candidature, sono tutte attività necessarie che richiedono del tempo. Solitamente, durante le vacanze natalizie, la gente, in pausa dal lavoro, ha più tempo a disposizione per avviare le ricerche. Il periodo dell’anno perfetto per iniziare a costruire qualcosa di positivo e significativo per le vostre vite professionali e non solo. Come approfittare delle occasioni che si presentano? Ecco alcuni consigli pratici che potranno risultarvi utili.

L’importanza di un approccio psicologico positivo

Potete partire facendo la classica lista dai buoni propositi professionali per il 2020, eliminando tutti i pensieri e le energie negative, che nel 2019 vi hanno frenato ed ostacolato nella realizzazione dei vostri sogni. Inoltre, adottare un approccio psicologico all’insegna della positività è davvero importante, vi potrà aiutare e motivare nella ricerca di un nuovo lavoro. Se siete negativi, i recruiter percepiranno la vostra negatività durante i colloqui e questo sicuramente non è un buon biglietto da visita. Ricordatevi che nei colloqui la prima impressione che date è quella che conta. Evitate di parlare dei vostri problemi professionali o di lamentarvi del vecchio lavoro. I recruiter non vi conoscono, ed avendo una persona negativa di fronte, potrebbero mettere in dubbio il vostro valore. Cercate di essere positivi e fate capire ai vostri interlocutori, che volete migliorare la vostra vita professionale, per risaltare al meglio tutte le vostre potenzialità professionali.

Lavorate su voi stessi nella ricerca di una nuova occupazione

Non dimenticatevi che nella ricerca di un nuovo lavoro è altrettanto importante lavorare anche su voi stessi. Questo vuol dire cercare di essere positivi, adottare una nuova visione della vita, dove tutto può succedere, tenendo aperte tutte le porte possibili ed immaginabili. Raggiungere una sorta di serenità interiore vi aiuterà ad essere più lucidi e sereni, in maniera tale da affrontare la ricerca occupazionale in maniera più tranquilla, prestando molta più attenzione agli annunci che possano essere particolarmente significativi per voi.

L’aggiornamento periodico del vostro CV è uno step importantissimo, che vi permetterà di avere maggiori opportunità di essere selezionati. Apportate tutte le modifiche che ritenete necessarie, facendo attenzione alle esperienze lavorative passate ed ai vostri interessi professionali futuri. Aggiornare anche il profilo LinkedIn sarà una buona occasione per farvi notare tra le varie aziende, alla ricerca di nuovo personale. Non dimenticatevi di mettervi in contatto con i responsabili delle Risorse Umane delle aziende di vostro interesse e di inviare anche candidature spontanee. Mostrarvi attivi ed interessati, darà di voi una buona impressione. Sarà più facile che le aziende, non appena riapriranno le selezioni, si ricorderanno di voi e del vostro CV. Insomma, non perdete tempo, trovare un lavoro soddisfacente è possibile, basta solo sfruttare le occasioni che si presentano.