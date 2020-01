BRT Corriere Espresso lavora con noi, posizioni aperte 2020 e come candidarsi

Nuove assunzioni in BRT per impiegati, commerciali e altre figure in tutta Italia e nella sede di Bologna. Ecco le ricerche in corso e come candidarsi

Quante volte un furgoncino rosso ti ha consegnato un pacco a domicilio? Sì, sono proprio loro..i corrieri di BRT Corriere Espresso, tra i più noti corrieri ed operatori nel settore della distribuzione e logistica italiana. Le consegne a domicilio sono ormai all’ordine del giorno, legate soprattutto agli acquisti online e all’e-commerce, e le aziende che operano in questo settore ricoprono un ruolo di grande importanza per garantire consegne rapide ed efficienti. E’ questo lo scopo di BRT, azienda da sempre operante nel settore trasporti e logistica merci, diventata oggi famosa per la consegna di pacchi.

Lavorare in BRT Corriere Espresso non vuol dire solamente ricoprire il ruolo di autista / corriere, ma anche tutta una serie di posizioni impiegatizie ed operative all’interno di una delle sedi BRT sparse su tutto il territorio italiano. Queste risorse garantiscono il corretto funzionamento delle consegne e sono di supporto al cliente per problematiche varie. Inoltre, l’azienda offre opportunità di lavoro a Bologna, sede principale di BRT, dove ci sono le funzioni amministrative e di gestione dell’azienda. Vediamo allora come candidarsi in azienda e soprattutto quali sono le posizioni aperte nel noto corriere espresso.

Profilo aziendale BRT Corriere Espresso

BRT è un corriere espresso italiano nato nel 1928 a Bologna. Oggi noto per la sua velocità e affidabilità, è specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla movimentazione ed alla distribuzione delle merci. La capillarità e la flessibilità organizzativa sono i suoi punti di forza. E’ infatti presente in Italia con 180 filiali distributive, collegate tra loro con un sistema informativo all’avanguardia.

I servizi di distribuzione e logistica BRT si integrano e si completano con una vasta gamma di servizi accessori volti a completare e adattare l’offerta di base alle diverse esigenze delle aziende clienti: consegnare a privati, alla Grande Distribuzione, concordare un appuntamento per la consegna o gestire l’incasso dei contrassegni avendone la rimessa nel giro di pochissimi giorni sono alcune delle possibilità offerte.

Un’ampia e articolata gamma di servizi consente ai clienti di avvalersi di un unico interlocutore per tutte le esigenze di supporto logistico e distributivo in Italia, in Europa e nel mondo. Per le consegne in Europa, BRT si avvale di due network affermati: dpdgroup, leader europeo nelle spedizioni monocollo, e EuroExpress, rete distributiva formata da alcuni fra i migliori corrieri espresso d’Europa, in grado di gestire spedizioni composte da uno o più colli e/o bancali senza limiti di peso o misure. BRT, in questo modo, riesce a coprire diversi Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Lavorare in BRT Corriere Espresso

Il successo e lo sviluppo di BRT è da attribuirsi a diversi fattori fra i quali ha elevata importanza la qualità delle Risorse Umane. L’azienda premia capacità, motivazione e risultati offrendo a ciascun dipendente un’ opportunità di crescita coerenti ed ogni anno investe in formazione. La presenza capillare sul territorio nazionale, le dimensioni aziendali e la varietà di professionalità necessarie, consentono di poter offrire interessanti opportunità a tutte le persone selezionate.

Selezione del personale

Se siete alla ricerca di un lavoro dinamico in un’azienda all’avanguardia, BRT può offrirvi numerose opportunità. Per candidarsi, è possibile inviare il curriculum in risposta agli annunci delle posizioni attualmente ricercate, oppure inserirlo nella banca dati: verrete contattati appena esisteranno opportunità coerenti con il vostro curriculum e le richieste aziendali.

Posizioni aperte filiali Italia BRT

Queste le figure maggiormente ricercate nelle filiali BRT:

Impiegato Operativo

Questa figura svolge mansioni di ufficio relative all’assistenza clienti, bollettazione, gestione cassa, gestione delle spedizioni. In particolare, risolve i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfacendo le richieste telefoniche della clientela ed espletando tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza; effettua il data-entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisponendone la relativa documentazione. Requisiti richiesti: possesso di un diploma di ragioneria e avere una, seppur breve, esperienza di lavoro in attività di ufficio.

Impiegato prese e consegne part time

Questa figura si occupa della gestione operativa del processo di ritiro merci presso la clientela, definendo gli appuntamenti di ritiro, collaborando al controllo dei rientri pomeridiani dei padroncini ed effettuando controlli sugli inventari di magazzino. Requisiti richiesti: possesso di un diploma, buona conoscenza degli strumenti informatici, gradita precedente esperienza nel settore.

Supervisore operativo arrivi / partenze

Questa figura supporta il Responsabile del Reparto, in orario pomeridiano-serale / notturno, nell’attività di gestione delle merci in partenza verso gli altri HUB / nelle attività di ricezione e gestione delle spedizioni in arrivo dagli altri HUB e del loro smistamento, partecipando alle attività di coordinamento delle risorse del magazzino. Requisiti richiesti: possesso di un diploma, esperienza impiegatizia operativa in Aziende del settore o comunque in attività di gestione operativa di magazzino, capacità di gestione di risorse e discreta conoscenza degli strumenti informatici.

Impiegato assistenza clienti

Questa figura ha il compito di supportare il Responsabile nella soluzione dei problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine, soddisfacendo le richieste telefoniche della clientela ed espletando tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza (disguidi, giacenze, danni , rotture, inversioni ecc.). Requisiti richiesti: possesso di un diplomata, esperienza in attività di servizio post-vendita o servizio clienti in azienda di trasporti o di servizi, buone capacità comunicative e relazionali, capacità di problem solving ed una discreta conoscenza degli di strumenti informatici e della lingua inglese.

Altre posizioni aperte

Commerciale esterno

Commerciale interno

Responsabile Operativo

Impiegato Data-Entry

Impiegato amministrativo

Posizioni aperte sede BRT Bologna

Queste le posizioni aperte nella sede BRT di Bologna:

Analista Programmatore AS400

Assistente Pianificazione e Controllo

Assistente Servizi Amministrativi Fiscali

ICMP Impiegato Compliance

Impiegato tecnico per manutenzione immobiliare

IT Governance e Compliance Specialist

Senior IT Project Manager

Opinioni sul lavoro in BRT

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di BRT: parlano di un lavoro stimolante, in riferimento a quello d’ufficio, non facile e a volte frenetico, per l’impiego in ambito più operativo. Quest’ultimo viene però apprezzato perché garantisce flessibilità ed indipendenza:

“Flessibilità“. Fabio R., lavora da 4 anni come autista consegnatario: “Non è certamente un lavoro adatto a tutti, ci sono ritmi di lavoro frenetici e a volte pesanti ma basta sapersi organizzare e, soprattutto, avere molta pazienza. E’ un buon lavoro perchè ti permette di avere orari flessibili ed essere indipendente“.

“Collaborazione e lavoro di squadra“. Sara T., impiegata operativa negli uffici BRT da qualche anno dice: “E’ un ambiente di lavoro collaborativo, l’azienda fin da subito infatti mi ha indirizzata ad un lavoro di squadra. Ho inoltre imparato ad utilizzare il gestionale AS400, sempre utile anche in altri ambienti lavorativi“.

“Formativo“. Giorgio P., impiegato nell’ufficio IT: “Finora la mia può considerarsi come un’esperienza più che positiva. Sono quotidianamente in contatto con più uffici, il che mi permette di comprendere al meglio il funzionamento dell’azienda e apprendere sempre cose nuove. Durante la giornata lavorativa ci sono sempre impresti e problematiche nuove da gestire che rendono il lavoro da un lato fatico ma anche stimolante, perchè mai ripetitivo e ti permette sempre di migliorarti“.

“Lavoro flessibile e dinamico”, così Alberto T. parla della propria esperienza in BRT e, aggiunge, che: “ogni giorno lavorativo era diverso, con problemi diversi dal precedente, duro e competitivo ma anche stimolante e flessibile: ero impiegato allo smistamento dei pacchi e successivamente della corrispondenza, ho apprezzato il lavoro di squadra,che mi è piaciuto molto. Questo lavoro mi ha reso più indipendente e sicuro del mio operato, con i colleghi ho avuto subito un bel feeling“.

Questa invece l’opinione di Mario C., corriere BRT: “Un lavoro molto impegnativo ma che porta molte soddisfazioni“. Dice: “devi imparare ad organizzarti, conoscere i giri per risparmiare tempo. Non aspettarti un lavoro tranquillo, ne vedrai di cotte e di crude ma è comunque un buon lavoro!“.

Stipendi BRT

Ma quanto si guadagna in BRT? Questa sicuramente una delle domande più frequenti per chi è in cerca di una occupazione. Bene, abbiamo raccolto alcuni dati che ci forniscono una indicazione sullo stipendio medio di alcune figure, le più ricercate, in BRT.

Per un Impiegato/a Addetto/a assistenza clienti, lo stipendio medio si aggira intorno ai 1.050 euro al mese. Un autista / corriere BRT, guadagna invece una media di 1.100 euro al mese, con picchi fino a 1.800 euro con straordinari.

Come candidarsi in BRT Corriere Espresso

Per candidarti ad uno dei ruoli sopra elencati ti rimandiamo alla pagina aziendale dove trovi tutte le offerte di lavoro BRT Corriere Espresso. Qui è possibile inserire il tuo curriculum vitae in maniera spontanea o candidarti, appunto, per una o più posizioni aperte in azienda. Al momento della registrazione, è necessario compilare il form con tutti i dati richiesti: Anagrafica – Esperienze lavorative – Studi – Competenze – Condizioni. Sono sempre ben accetti commenti, consigli utili e opinioni su lavorare in BRT…raccontaci la tua esperienza!

