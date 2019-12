Bricocenter lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Bricocenter, la catena di fai da te, cerca venditori, addetti alla logistica e altre figure da inserire nei negozi in tutta Italia e nella sede di Milano

Bricocenter è una catena di fai da te leader in Italia. L’azienda offre periodicamente opportunità di lavoro sia nei punti vendita che nella sede centrale di Rozzano a Milano. Andiamo a conoscere quali sono le offerte di lavoro Bricocenter oltre a fornire alcune informazioni sull’azienda, le opportunità di inserimento e come candidarsi.

Profilo aziendale di Bricocenter

Bricocenter è la più grande catena di fai da te in Italia per numero di negozi, leader della Distribuzione Organizzata con prodotti e servizi orientati al miglioramento dell’habitat. La missione dell’azienda è la prossimità: essere quindi vicini al Cliente, sia attraverso la presenza dei negozi che attraverso l’ascolto, la conoscenza e la costruzione di una relazione esclusiva e quotidiana. Bricocenter è parte di Groupe ADEO, uno dei più importanti leader del settore Habitat, Fai da te e del miglioramento della qualità della vita presente in 13 paesi nel mondo, con oltre 105.000 collaboratori e 13 insegne.

Lavoare in Bricocenter

Lavorare in Bricocenter può voler dire inserirsi in uno dei suoi numerosi negozi oppure nella sede aziendale. I punti vendita vengono descritti come ambienti vivaci, dove si è sempre in movimento e si ha l’opportunità di incontrare tante persone, confrontarsi e imparare sempre cose nuove. Ma è un luogo dove si lavora duro, a volte anche la domenica. Chi lavora nella sede aziendale ha a disposizione grandi open space colorati, un ambiente informale con persone appassionate ed entusiaste di offrire supporto ai collegi che invece lavorano in prima linea.

Andiamo a conoscere i settori / profili ricercati in entrambi gli ambiti.

Negozi

Direttore di Negozio

Capo Settore Relazione Cliente

Venditore

Sede

Risorse Umane – Formazione

Amministrazione, Finanza e Controllo

Sviluppo immobiliare e Servizi Tecnici

Franchising

Marketing

Ufficio Acquisti

Sistemi Informativi

Supply Chain

Stage in Bricocenter

L’ingresso in azienda può avvenire anche grazie ad uno stage o un tirocinio. Per svolgerli non è necessaria nessuna specifica esperienza professionale pregressa , l’azienda chiede invece di fornire informazioni in merito a interessi, attitudini, esperienze di vita, di studio e le motivazioni che spingono verso una determinata professione. Bricocenter ha convenzioni con i principali atenei italiani e sono costantemente alla ricerca di studenti e neolaureati di tutte le discipline di studio interessati ad un percorso di crescita in azienda.

Formazione in Bricocenter

La formazione dei dipendenti riveste un ruolo importante in Bricocenter. Fin dal primo ingresso in azienda viene costruito un preciso percorso di formazione comprensivo di formazione in aula, affiancamenti a collaboratori con esperienza, corsi in modalità e-learning, blog e social network per aiutare al meglio i dipendenti ad imparare il nuovo mestiere. L’azienda favorisce inoltre la crescita professionale attraverso piani di sviluppo costituiti da formazione, affiancamenti, accompagnamenti e partecipazione a progetti trasversali. I percorsi di sviluppo individuali sono costruiti insieme da collaboratore e manager.

Posizioni aperte

La figura più ricercata nei negozi è quella del Venditore da inserire nei vari reparti. Le posizioni aperte sono al momento una ventina e sono rivolte anche a candidati appartenenti alle categorie protette o a risorse con disponibilità a lavorare solo nei week-end. Inoltre, per essere inseriti nei vari reparti, si ricercano anche profili specifici come idraulici, elettricisti e giardinieri.

Questa figura svolge principalmente le seguenti mansioni:

accompagnare i clienti durante l’acquisto, fornendo loro tutte le informazioni su prodotti e servizi offerti

tenere il negozio sempre ordinato e rifornito di merce

prendere parte all’organizzazione di iniziative e eventi dedicati ai clienti

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

attitudine alla vendita e alle relazione interpersonali

capacità di lavorare in team

curiosità e passione per il lavoro svolto

Altre figure ricercate nei negozi:

Queste, invece, le posizioni aperte in sede:

IT Project Manager – Soluzioni Digitali Clienti . La risorsa costruirà le soluzioni per i clienti a partire da sistemi di pagamento, incasso e CRM, seguendo i progetti a 360° in una modalità agile e con un particolare focus sulla user experience. Richiesta esperienza di project management.

. La risorsa costruirà le soluzioni per i clienti a partire da sistemi di pagamento, incasso e CRM, seguendo i progetti a 360° in una modalità agile e con un particolare focus sulla user experience. Richiesta esperienza di project management. Stage Marketing e Comunicazione . La risorsa collaborerà alla realizzazione delle attività di comunicazione dell’azienda, realizzando materiali ATl, BTL, volantini e cataloghi, seguendone le varie fasi fino alla diffusione sui diversi canali di comunicazione Digital e Social. L’azienda desidera incontrare persone che abbiamo passione per la comunicazione, anche Digital e Social, conoscenze di Brand /Communication Guidelines e Consumer Journey, utili per l’ottimizzazione dei contenuti. È richiesta una laurea in ambito marketing e comunicazione o economia; preferibile la conoscenza del pacchetto Adobe o di programmi di grafica.

. La risorsa collaborerà alla realizzazione delle attività di comunicazione dell’azienda, realizzando materiali ATl, BTL, volantini e cataloghi, seguendone le varie fasi fino alla diffusione sui diversi canali di comunicazione Digital e Social. L’azienda desidera incontrare persone che abbiamo passione per la comunicazione, anche Digital e Social, conoscenze di Brand /Communication Guidelines e Consumer Journey, utili per l’ottimizzazione dei contenuti. È richiesta una laurea in ambito marketing e comunicazione o economia; preferibile la conoscenza del pacchetto Adobe o di programmi di grafica. Project Manager Servizio Tecnico. La risorsa sarà parte integrante della squadra Servizi Immobiliari della sarà coinvolto nella gestione dei cantieri per i Remodeling, le trasformazioni, gli ammodernamenti dei nostri negozi e le eventuali nuove aperture. Avrà un contatto quotidiano con negozi e fornitori e seguirà anche le relative gare d’appalto. L’azienda desidera incontrare persone che abbiano maturato un’esperienza analoga in un’impresa edile o presso uno Studio Tecnico, con focus sull’impianto elettrico, termomeccanico e gli impianti speciali, che si riconoscano buone doti organizzative, attitudini relazionali, di lavoro in team e un forte orientamento al risultato, con una particolare attenzione al rispetto dei tempi e dei budget.

E’ anche possibile inviare una candidatura spontanea nei seguenti settori:

Acquisti

Amministrazione

Controllo di Gestione

Franchising

Risorse Umane

Servizi Immobiliari

Sistemi Informativi

Supply Chain e Logistica

Opinioni lavoro Bricocenter

Cosa dicono i dipendenti (o ex dipendenti) di Bricocenter sulla loro esperienza lavorativa? Ne abbiamo raccolte alcune che puoi leggere di seguito:

Roberto M., Responsabile relazione clienti, parla così della sua esperienza: “Lavoro in Bricocenter ormai da molti anni. Ho avuto la possibilità di crescere professionalmente, da semplice addetto alla clientela sono ora responsabile del team dedicato nel punto vendita in cui lavoro. L’obiettivo principale del mio ruolo è il raggiungimento degli obiettivi e la soddisfazione della clientela. Non sempre è facile avere a che fare tutti i giorni con il cliente e con le varie problematiche che possono esserci. Per fare questo lavoro, non solo come responsabile ma anche come semplice customer care, è necessario avere molta pazienza e doti di problem solving. Se non ti piace il contatto con il pubblico..lascia perdere!”.

Marcello G., Direttore di negozio, parla di “un ambiente famigliare, collaborativo e stimolante. Questo ho trovato in Bricocenter, dopo una lunga esperienza in Bricoman. Qui ho potuto seguire un percorso di crescita ben strutturato e sviluppare le mie doti di gestione di un team di lavoro medio-grande. La giornata lavorativa può essere molto faticosa e stressante, ma la si affronta sempre con un clima disteso e rassicurante”.

“Ambiente piacevole e paga buona”. Queste invece di dice Carla G., ex Cassiera per sostituzione maternità: “Ho lavorato per un anno in Bricocenter e mi sono trovata bene. Colleghi disponibili e gentili, buon rapporto anche con i responsabili. Non ho mai avuto grossi problemi. Ho avuto la possibilità di svolgere altri compiti, come inventario e sistemazione merce. Non ho quindi passato un intero anno solamente alle casse e mi ha fatto piacere. Ho appreso anche come funziona il sistema per svolgere l’inventario, competenze sempre utili e spendibili. Nulla da dire anche sulla paga, buona per il settore / ruolo”.

Processo di selezione e colloquio Bricocenter

L’azienda raccoglie le candidature online, attraverso la pagina dedicata “Bricocenter Lavora con noi”, dove si trovano tutte le posizioni aperte. L’iter che segue la candidatura e quindi l’invio del cv è il seguente:

Screening cv: selezione dei candidati e contatto per scambiare le prime informazioni e proporre un incontro, se profilo in linea con quello ricercato.

Incontro con le Risorse Umane: l’occasione per la conoscenza reciproca, l’azienda e il candidato, e per approfondire i contenuti dell’opportunità che offre l’azienda.

Incontro con i Responsabili: l’opportunità per approfondimento la conoscenza del candidato, il suo percorso professionale, le attività e i progetti nei quali potrebbe essere coinvolto.

Offerta: proposta di assunzione

Bricocenter garantisce una risposta ad ogni candidatura ricevuta e fornisce un feedback su ogni colloquio sostenuto entro 15 giorni.

Come candidarsi in Bricocenter

Per conoscere tutte le offerte di lavoro Bricocenter e candidarti, ti rimandiamo direttamente alla pagina Bricocenter – sezione Lavora con noi. Previa registrazione al sito è possibile inviare il tuo curriculum vitae in risposta ad un annuncio o come candidatura spontanea in vista di future selezioni.

