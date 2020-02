Bershka Lavora con Noi: offerte di lavoro e come candidarsi

Bershka seleziona personale da inserire in diversi punti vendita in Italia come Commessi e Store Manager. Vediamo di seguito i requisiti richiesti, come avviene il processo di selezione e come candidarsi.

Il target di riferimento dei negozi Bershka sono principalmente giovani esperti delle ultime tendenze della moda e del life style, appassionati di musica, social network e nuove tecnologie. Se ti piace l’idea di immergerti in questo mondo o ne sei tu stessa/o appassionata/o, allora sei la persona giusta per lavorare nei loro negozi!

Bershka, il famoso marchio che produce e commercializza abbigliamento e accessori per uomo e donna, seleziona periodicamente personale da inserire in diversi punti vendita in Italia, anche in virtù di nuove aperture. Di seguito trovi tutte le informazioni sulle offerte di lavoro Bershka, il profilo aziendale, i requisiti richiesti, come avviene il processo di selezione e come candidarti.

Profilo aziendale di Bershka

Bershka è una delle aziende facenti parte dal 1988 del Gruppo spagnolo Inditex, proprietario di altri famosi brand della moda tra i quali citiamo, ad esempio, Zara e Massimo Dutti. Questa famosa e innovativa azienda di moda fast fashion di ultima tendenza si rivolge in particolare al mondo giovanile appassionato di musica, social network, nuove tecnologie ed è attualmente presente in 70 Nazioni del Mondo con oltre 1000 punti vendita. In virtù di questo e della frequente apertura di nuovi punti vendita anche in Italia, il Brand è costantemente alla ricerca di personale.

Posizioni aperte

Bershka è costantemente alla ricerca di personale da inserire nei diversi punti vendita presenti in tutta Italia. Le ricerche in corso al momento riguardano le seguenti figure:

Addetti alle vendite: Bershka desidera incontrare risorse dinamiche e appassionate di moda, che avranno il compito di vendere e assistere i clienti. Inoltre si occuperanno della ricezione della merce e del riassortimento e riordino costante dei prodotti sul piano e del merchandising. I requisiti richiesti sono: passione per la moda, ottime doti di comunicazione e relazione, proprietà di linguaggio, conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue. Si offre generalmente un contratto part time con orario su turni dal lunedì alla domenica.

Bershka desidera incontrare risorse dinamiche e appassionate di moda, che avranno il compito di vendere e assistere i clienti. Inoltre si occuperanno della ricezione della merce e del riassortimento e riordino costante dei prodotti sul piano e del merchandising. I requisiti richiesti sono: passione per la moda, ottime doti di comunicazione e relazione, proprietà di linguaggio, conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue. Si offre generalmente un contratto part time con orario su turni dal lunedì alla domenica. Vice responsabile di negozio : questa figura avrà il compito di gestire il punto vendita e coordinare l’attività quotidiana insieme al responsabile di negozio. Questo comprende l’organizzazione del personale di negozio, l’attività di visual merchandising nonchè della vendita, delle operazioni di cassa e dell’analisi e realizzazione di tutta la reportistica necessaria alla verifica dell’andamento dell’attività commerciale. I principali requisiti richiesti sono: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel Retail, preferibilmente del settore moda; ottime capacità organizzative e gestionali e doti di leadership.

: questa figura avrà il compito di gestire il punto vendita e coordinare l’attività quotidiana insieme al responsabile di negozio. Questo comprende l’organizzazione del personale di negozio, l’attività di visual merchandising nonchè della vendita, delle operazioni di cassa e dell’analisi e realizzazione di tutta la reportistica necessaria alla verifica dell’andamento dell’attività commerciale. I principali requisiti richiesti sono: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel Retail, preferibilmente del settore moda; ottime capacità organizzative e gestionali e doti di leadership. Store Manager : questa figura ha il compito di garantire che il visual merchandising sia in linea con gli standard aziendali, ottimizzare gli spazi del punto vendita al fine di ricoprire tutta l’area con i prodotti, gestire il personale interno attraverso l’organizzazione e la definizione degli orari di lavoro. I principali requisiti richiesti sono: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel Retail, preferibilmente del settore moda; ottime capacità organizzative e gestionali e doti di leadership.

: questa figura ha il compito di garantire che il visual merchandising sia in linea con gli standard aziendali, ottimizzare gli spazi del punto vendita al fine di ricoprire tutta l’area con i prodotti, gestire il personale interno attraverso l’organizzazione e la definizione degli orari di lavoro. I principali requisiti richiesti sono: esperienza pregressa di almeno 3/5 anni nel Retail, preferibilmente del settore moda; ottime capacità organizzative e gestionali e doti di leadership. Visual Merchandiser: questa figura professionale avrà il compito di valorizzare i prodotti ed ottimizzare gli spazi in riferimento alle politiche commerciali dell’azienda creando allestimenti che massimizzino le vendite e la redditività del punto vendita. Inoltre dovrà assicurare la rotazione dei prodotti in riferimento alle vendite e alle nuove tendenze del momento. I requisiti richiesti per questa figura professionale sono la conoscenza delle tecniche di stilismo e coordinazione, creatività, conoscenza delle nuove tendenze della moda e passione per il settore fashion. Completano il profilo energia, spirito di squadra, motivazione e professionalità. Si richiede disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.

Iter di selezione

Una volta inviata la candidatura per la posizione di tuo interesse, l’azienda ti potrà contattare per un primo colloquio conoscitivo (nel caso tu risultassi in linea con il profilo ricercato). Durante questo incontro potrai ricevere tutte le informazioni in merito al ruolo ricercato, la tipologia di contratto che ti verrà proposto e tutte le altre informazioni del caso.

Opinioni sul lavoro in Bershka

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Bershka:

“Ambiente di lavoro piacevole”. Alessia G., da quasi due anni lavora in Bershka come Addetta alle vendite e dice: “Mi trovo molto bene con i colleghi, anche i responsabili sono sempre disponibili ad aiutarmi se mi trovo in difficoltà. Il negozio è sempre pieno di clienti quindi il ritmo di lavoro è frenetico e a volte stancante, ma il clima è positivo. Lo consiglio come ambiente di lavoro, soprattutto per giovani che vogliono iniziare la loro carriera nel settore. Buono anche lo stipendio”.

“Ambiente molto ben organizzato e stimolante”. Valeria P., attuale dipendente nel ruolo di Responsabile di Negozio. Dice: “L’azienda è molto organizzata e così anche il negozio: ognuno ha il proprio compito, ben definito. Questo migliora e facilita il mio ruolo di responsabile: i colleghi / addetti vendita sono molto giovani ma con voglia di imparare. Buona la retribuzione, con pagamenti sempre puntuali”.

“Ambiente lavorativo stimolante e flessibile”. Giorgia F., ex dipendente nel ruolo di Commessa e Cassiera con contratto stagionale. Dice: “Ho lavorato presso uno store di grandi dimensioni ed è stata una delle esperienze di lavoro più formative e stimolanti. Anche l’ambiente, molto giovane, rende il posto dinamico e vivace”.

Come candidarsi in Bershka

Puoi candidarti ad una delle offerte di lavoro Bershka attraverso il portale web Inditex alla sezione Opportunità di lavoro, dove trovi tutte le posizioni aperte che riguardano tutti i Brand appartenenti al gruppo Inditex. Per selezionare il marchio di interesse, occorre compilare gli appositi filtri messi a disposizione che danno la possibilità di inserire, oltre al marchio, anche la sede lavorativa e il settore. Nel momento in cui si saranno importati i filtri di ricerca delle offerte di lavoro ti basterà cliccare sulla posizione lavorativa per visionare tutti i dettagli. Prosegui poi con la registrazione al portale per poter creare il tuo profilo online ed inviare il curriculum vitae corredato della foto, come richiesto.

Suggerimenti per chi cerca lavoro #1 – Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze, registrati sulla nostra job board Euspert Bianco Lavoro selezionando la tua zona e categoria di interesse (il servizio è completamente gratuito): Voglio offerte di lavoro #2 – Scarica il Kit Lavorare Sempre (guida ebook, modelli CV e lettera vincenti, database per invio candidatura), garantito da Bianco Lavoro per qualità ed efficacia!