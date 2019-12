Basf lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Basf, leader nell’industria chimica, seleziona personale diplomato o laureato per la sedi italiane. Tutte le opportunità di lavoro e come candidarsi

Basf è una delle più grandi compagnie chimiche al mondo. In Italia è presente con diverse sedi e siti produttivi, e offre lavoro non solo a specialisti o neolaureati in ambito scientifico come tecnici di laboratorio, agronomi, ingegneri di varia estrazione, ma anche a impiegati in ambito amministrativo e ad operatori di produzione. Entrando in Basf, potrai lavorare in una multinazionale che vanta un prezioso patrimonio di competenze, innovativa e che lavora per un futuro sostenibile con attenzione specifica a tutto quello che riguarda l’ambiente. Se sei incuriosito da questa azienda, di seguito trovi alcune informazioni in più e tutte le offerte di lavoro in Basf attualmente disponibili.

Profilo aziendale Basf Italia

BASF è un’azienda multinazionale leader nell’industria chimica, che produce e commercializza prodotti di qualità in più di 80 Paesi nel mondo. In Italia BASF è presente dal 1946 ed opera con 6 società nelle quali lavorano quasi 1.400 collaboratori presso vari impianti, uffici, laboratori applicativi, stazioni sperimentali e centri di ricerca. La sua offerta di prodotti e soluzioni soddisfa quasi tutti i settori industriali: prodotti chimici, prodotti di nobilitazione, catalizzatori e metalli preziosi per catalizzatori, prodotti per l’agricoltura, prodotti chimici per l’edilizia, lastre di polistirene estruso, vernici, poliuretani, specialità chimiche e polimeri, additivi per materie plastiche, coatings effect materials, prodotti chimici per la carta e per il trattamento delle acque.

BASF Italia S.p.A. è la società di riferimento per il Paese insieme alle altre appartenenti al Gruppo:

BASF Coatings Services Italy S.r.l.

BASF Colors & Effects Italy S.r.l.

BASF Construction Chemicals Italia S.p.A.

Chemetall Italia S.r.l.

Kendell S.r.l.

Nunhems Italy S.r.l.

Sedi Basf Italia

Basf è presente in Italia con 12 sedi, tra cui 8 siti produttivi:

Cesano Maderno (MB) – headquarter di BASF in Italia

Fino Mornasco (CO) – Stabilimento specializzato nella realizzazione di prodotti chimici di base per il settore della cura della persona e della detergenza.

Giussano (MB) – Chemetall è l’azienda leader di mercato nelle tecnologie per il trattamento delle superfici in metallo, plastica e vetro.

Pontecchio Marconi (BO) – Principale sito produttivo BASF in Italia, specializzato in additivi per la plastica.

Roma – sede della Divsione Catalizzatori di BASF

Treviso – sede di BASF Construction Chemicals

Villanova d’Asti (AT) – sede di BASF Italia S.p.A. dedicata alla produzione di sistemi poliuretanici.

Zingonia (BG) – stabilimento specializzato nella realizzazione di poliestere destinato in prevalenza al settore calzaturiero.

Lavorare in Basf, settori e opportunità

Molte le possibilità che BASF mette a diposizione per entrare a far parte dell’ azienda, sia per esperti che per professionisti in numerosi settori:

Neo laureati e Professionisti – Scienze Agrarie

Neo laureati e Professionisti – Chimica

Neo laureati e Professionisti – Comunicazione & PR

Neo laureati – Controlling, Finanza, Consulenza Legale e Fiscale

Professionisti – Controlling & Finance

Neo laureati e Professionisti – Ingegneria e Manutenzione

Neo laureati e Professionisti – Ingegneria Elettrica e Automazione

Neo laureati e Professionisti – Ingegneria Meccanica

Professionisti – Logistica

Neo laureati e Professionisti – Marketing & Sales

Professionisti – Procurement.

Neo laureati e Professionisti – Produzione

Neo laureati e Professionisti – Risorse Umane

Professionisti – Amministrazione

Posizioni aperte

Al momento troviamo 5 posizioni aperte in Basf Italia che riguardano offerte di lavoro con assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Ecco il dettaglio dei profili ricercati.

Offerte di lavoro Basf Cesano Maderno

Account Manager Pigments for Coatings Italy

La risorsa si occuperà di:

garantire il raggiungimento degli obiettivi di vendita per il portafoglio clienti assegnato

concordare i prezzi e le condizioni di vendita, occupandosi direttamente della trattativa e negoziazione commerciale

implementare attività di marketing cooperando con il marketing tecnico per un efficace servizio e partnership al cliente

individuare nuove possibilità di sviluppo atte a soddisfare le crescenti esigenze tecnico-commerciali di mercato e clienti

redigere un piano di vendita, il budget ed il forecast

alimentare e ottimizzare l’utilizzo del sistema di CRM

partecipare a progetti di respiro internazionale con i colleghi della Global Business Unit, supportando la definizione di strategie di business e portafoglio.

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

Laurea o diploma in chimica o discipline scientifiche

esperienza di almeno 3 anni nelle vendite per l’area materie prime per il Coating, maturata in un contesto internazionale

conoscenza fluente della lingua inglese

orientamento al cliente e all’innovazione, alla vendita tecnico-commerciale

disponibilità a viaggiare in Italia e all’estero (per fiere e meeting in casa madre)

Business Analyst

La risorsa si occuperà di:

predisporre tutte le attività propedeutiche alla chiusura mese e di fine anno

supportare il Country Controller nella definizione dei costi di budget e del rispettivo monitoraggio

stesura di analisi e report ad hoc volti al monitoraggio dei costi diretti ed indiretti

calcolo mensile delle provvigioni agenti

supporto al Regional Controlling per la predisposizione della reportistica e il generale coordinamento delle attività di controlling regionale.

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

laurea triennale o magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale

esperienza professionale nel settore del controlling

solide competenze nella creazione di previsioni e di rapporti

utilizzo di SAP

doti analitiche, precisione, capacità di lavorare su scadenze e resistenza allo stress.

Accounting Officer

Il candidato sarà inserito nel team Finance ufficio IVA e parteciperà all’implementazione di diversi progetti, in particolare:

attività di contabilità IVA, in particolare con riferimento alle posizioni IVA Italiane di società estere del gruppo BASF

analisi delle imposte indirette con particolare focus alle operazioni IVA sia attive che passive, così come all’analisi e preparazione delle liquidazioni IVA mensili

predisporre dichiarativi relativi ai diversi adempimenti delle imposte indirette

verificare che gli impatti contabili e di processo siano correttamente espressi in materia di imposte indirette

garantire che le norme in materia di contabilità IVA italiana ed europea siano rispettate ed applicate.

Il profilo ideale possiede i seguenti requisiti:

laurea in Economia con indirizzo amministrativo

almeno 5 anni di esperienza in ambito contabile con un focus in materia imposte indirette

ottime competenze contabili, capacità di sintesi e di presentazione dei dati

ottima conoscenza della lingua inglese

padronanza di Excel e di PowerPoint

buone capacità di relazione e comunicazione

Offerte di lavoro Basf in altre sedi

IT Project Manager – Treviso

La risorsa gestisce e supervisiona tutti gli aspetti dell’infrastruttura IT, delle applicazioni ERP (SAP) e non ERP per la divisione. In particolare si occupa di:

gestire i fornitori locali di servizi IT e di telefonia mobile; i servizi operativi locali per i fornitori globali e supporta gli utenti nei casi di escalation

progettare, sviluppare, implementare e coordinare sistemi, politiche e procedure a livello locale in linea con le politiche e le procedure globali

gestire il budget annuale e garantisce la convenienza dei processi IT

fornire una prospettiva locale a progetti e iniziative IT globali

raccogliere e ordinare le richieste per priorità, trasmissione ai fornitori oppure alla direzione IT regionale

supervisionare la corretta applicazione delle politiche globali di sicurezza IT e dei dati

verificare i risultati delle tecnologie utilizzate conducendo audit periodici

gestire localmente l’implemetazione e lo svolgimento dei progetti IT, inclusi aggiornamenti, migrazioni, coordinando l’impatto sull’organizzazione locale

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

laurea triennale in informatica o ingegneria informatica (o lauree equivalenti)

esperienza professionale di almeno 5 anni su un ruolo di gestione di sistemi informatici

capacità di gestire i sistemi informatici ed operativi nel loro complesso, e di lavorare sull’analisi di hardware e software

ottime capacità di pianificazione e gestione di progetto (idealmente su applicazioni ERP, in particolare SAP). o Sa utilizzare TCP, IP e gli altri protocolli per il network, e conosce i servizi DNS, DHCP e altri servizi di network

conoscenza linee guida delle gestione dei servizi IT, quali COBIT, ITIL, ISO o NIST, gli standard e le best practises per la gestione della qualità

lingua inglese.

Commercial Excellence – Area Nord-Ovest e Tirrenica

La risorsa si occuperà di:

elaborare i Piani di Area per il territorio affidato, definendo una offerta di servizi (strumenti di Commercial & Digital Excellence) adatti alle differenti esigenze di ciascun cliente

creare una offerta win-win

supporto alle strutture Marketing e CRM nella realizzazione di studi e analisi di mercato a livello territoriale per i clienti e le filiere, evidenziandone le esigenze

collaborare con i Crop Manager nella predisposizione dei piani di marketing fornendo informazioni e suggerimenti specifici del suo territorio

gestione di iniziative di partnership di tipo commerciale sul territorio affidato ed ai team di lavoro nazionali, apportando il proprio contributo specialistico.

Il candidato ideale ha i seguenti requisiti:

laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie unita ad una specializzazione in Marketing

esperienza professionale in una posizione analoga, a contatto con le vendite e il marketing

ottime capacità imprenditoriali, orientamento al cliente, comunicazione e relazione, problem solving e gestione di progetto

padronanza della lingua inglese.

Processo di selezione

Il processo di selezione in Basf ha tendenzialmente una durata di 2/3 mesi (tipico delle multinazionali), che comprende le seguenti fasi:

Screening e Pre-Selezione : verranno valutate non solo le informazioni fornite nel CV in merito a titoli di studio, qualifiche, premi o borse di studio ed esperienze professionali, ma anche qualcosa in più sull’impegno nello studio e nel lavoro e le esperienze nell’ambito sociale, sportivo, musicale o culturale. Non dimenticate quindi di creare sezioni ad hoc nel cv per riferire queste informazioni!

: verranno valutate non solo le informazioni fornite nel CV in merito a titoli di studio, qualifiche, premi o borse di studio ed esperienze professionali, ma anche qualcosa in più sull’impegno nello studio e nel lavoro e le esperienze nell’ambito sociale, sportivo, musicale o culturale. Non dimenticate quindi di creare sezioni ad hoc nel cv per riferire queste informazioni! Feed-back : in seguito ad una valutazione positiva verrà inoltrata all’area funzionale o di business interessata, tendenzialmente entro due settimane.

: in seguito ad una valutazione positiva verrà inoltrata all’area funzionale o di business interessata, tendenzialmente entro due settimane. Intervista telefonica : da effettuare con uno dei colleghi dello European Recruiting Team, per poter trarre alcune prime impressioni sulla persona e le competenze professionali.

: da effettuare con uno dei colleghi dello European Recruiting Team, per poter trarre alcune prime impressioni sulla persona e le competenze professionali. Colloquio: diversi sono gli strumenti utilizzati, tra cui anche assessment center e colloqui di gruppo.

Opinioni sul lavoro in Basf

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Basf:

“Azienda solida e stipendio medio-alto”. Questo ci dice Gregorio F., attuale dipendente Basf in ambito Ingegneria: “Lavoro in Basf da diversi anni e posso dire con tutta sincerità che è una azienda seria, solida e che offre un ambiente di lavoro stimolante. La retribuzione è medio-alta, quindi superiore alla media delle altre aziende del settore in Italia, e si lavora in un contesto internazionale, avanzato e ben strutturato”.

“Lavoro stimolante e possibilità di crescita professionale”. Così parla invece Sabrina M., attuale dipendente in ambito Acquisti: “Sono entrata in azienda con mansioni varie in ambito impiegatizio ma con gli anni l’azienda mi ha fatto crescere fino a ricoprire un ruolo importante in ambito Acquisti. La formazione e l’affiancamento mi hanno aiutato ma soprattutto l’azienda ha creduto in me ed investito nella mia formazione. Ottima azienda, seria e strutturata. Se dimostri interesse e vali, l’azienda ha un piano di crescita professionale serio”.

“Formativo e stimolante”. Dario L. ha svolto un tirocinio per lo sviluppo della sua tesi di laurea triennale in azienda e ci parla così della sua esperienza: “Basf mi ha dato la possibilità di sviluppare la mia tesi di laurea in azienda, è stato davvero un’esperienza bella e formativa. La possibilità di lavorare in una multinazionale e in laboratori all’avanguardia è stato fantastico! Sono entrato in contatto con professionisti del settore e ho visto da vicino progetti molto interessanti”.

Basf careers: come candidarsi

Se sei interessato a lavorare in Basf puoi visionare le offerte di lavoro attive in Italia visitando la pagina dedicata alle opportunità di lavoro sul sito web del Gruppo. A questo punto si aprirà la pagina delle offerte di lavoro in corso in tutte le sedi nel mondo, che è possibile filtrare compilando i campi presenti. Clicca sulla posizione di tuo interesse e candidati online inviando il tuo Curriculum Vitae attraverso l’apposito form.