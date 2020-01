Bando Assistenti lingua italiana all’estero 2020/2021

Posti disponibili presso le istituzioni scolastiche in Austria, Germania, Belgio, Regno Unito, Spagna, Francia e Irlanda. Le informazioni su come partecipare al bando entro il 20 febbraio 2020.

Il Ministero dell’istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha pubblicato il nuovo bando Assistenti lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2020-2021. La richiesta di personale con questo ruolo è determinato sulla base di specifici Accordi Culturali e relativi Protocolli Esecutivi, che prevedono annualmente un numero di posti per assistente di lingua italiana da inserire presso le istituzioni scolastiche nei Paesi deIl’UE (Austria, Germania, Belgio, Regno Unito, Spagna, Francia, Irlanda). Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell’anno 2020. Al momento, viene confermata la disponibilità dell’anno precedente, ovvero 264 risorse. Di seguito, le informazioni su come partecipare al bando entro il 20 febbraio 2020.

Assistenti lingua italiana all’estero

Gli Assistenti lingua italiana all’estero di che cosa si occupano nello specifico? Ecco quali sono le mansioni / attività proprie di questo profilo:

affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione

fornire un originale contributo alla promozione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

Paesi e posti disponibili

I posti disponibili sono in tutto 264, suddivisi tra i seguenti Paesi:

Austria: 36 posti

Belgio (lingua francese): 3 posti

Francia: 163 posti

Germania: 28 posti

Irlanda: 7 posti

Regno Unito: 6 posti

Spagna: 21 posti

Requisiti d partecipazione

Ai candidati interessati a ricoprire il ruolo di Assistente lingua italiana all’estero è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

aver conseguito entro il 20 febbraio (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nella Tabella 1 del bando

tra quelli indicati nella Tabella 1 del bando non aver compiuto il 30° anno di età ;

; non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’ istruzione;

non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2020 – maggio 2021 (periodo dell’incarico del presente avviso);

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

idoneità fisica all’impiego;

aver sostenuto i seguenti esami: almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) nel corso di Laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnicoscientifici indicati nella Tabella 2 del bando; almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici (che vengono espressamente indicati nella Tabella 3 del bando).



Come presentare domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 20 febbraio 2020 esclusivamente tramite l’applicazione disponibile alla voce “Vai all’Applicazione” presente nella pagina del Miur dedicata agli Assistenti lingua italiana all’estero. Si precisa che tale domanda può essere presentata per uno soltanto dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna, pena esclusione dalle selezioni.

Bando Assistenti lingua italiana all’estero 2020/2021

Il Bando 2020/2021 per Assistenti lingua italiana all’estero è disponibile a questo link, nella sezione Miur dedicata

