Banca Sella lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Banca Sella cerca operatori di sportello e altre figure in ambito Finance e IT, sia junior che senior. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Banca Sella è un istituto di credito con sede a Biella che offre interessanti opportunità di inserimento nel settore bancario. Puntando molto sui giovani, ha sempre numerose offerte di lavoro e stage attive nella sede centrale e nelle varie filiali presenti sul territorio, e promette l’esperienza di “un diverso modo di fare banca”. Non male come biglietto da visita, no? Se stai cercando un lavoro in banca, di seguito trovi tutte le posizioni aperte in Banca Sella. Andiamo quindi a conoscere quali sono i profili ricercati oltre ad offrire alcune informazioni sull’azienda, le opportunità di inserimento e come candidarsi.

Profilo aziendale di Banca Sella

Banca Sella S.p.A è la banca commerciale del Gruppo Banca Sella Holding. È riconosciuta nel settore per le sue eccellenze nell’innovazione dei sistemi di pagamento, nel commercio elettronico e nel private banking e fa della affidabilità delle proprie soluzioni digitali il suo principale punto di forza.

Banca Sella è stata fondata nel 1886 a Biella da Gaudenzio Sella. Oggi è cresciuta riunendo e aggregando sotto un’unica denominazione le banche del gruppo nate per raggiungere capillarmente il territorio nazionale e conta circa 300 succursali in tutto il Paese.

Lavorare in Banca Sella

Lavorare in Banca Sella significa inserirsi in una delle seguenti aree operative:

Banca : offre servizi bancari e di consulenza quotidiana alla clientela.

: offre servizi bancari e di consulenza quotidiana alla clientela. Patrimoni : offre servizi di investimento con un approccio professionale.

: offre servizi di investimento con un approccio professionale. Finanza : operatività sui mercati domestici ed internazionali, gestione della tesoreria, attività nell’ambito del venture capital, con sviluppo algoritmi e soluzioni innovative.

: operatività sui mercati domestici ed internazionali, gestione della tesoreria, attività nell’ambito del venture capital, con sviluppo algoritmi e soluzioni innovative. Open Banking : progettazione e lancio di prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo basati sulla migliore customer experience con l’ambizione di affermare un nuovo modello di intermediazione basato su piattaforme tecnologiche aperte. Le sedi di lavoro in questo ambito sono Milano, Biella, Torino e Roma, il cuore della progettazione del disegno imprenditoriale aziendale.

: progettazione e lancio di prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo basati sulla migliore customer experience con l’ambizione di affermare un nuovo modello di intermediazione basato su piattaforme tecnologiche aperte. Le sedi di lavoro in questo ambito sono Milano, Biella, Torino e Roma, il cuore della progettazione del disegno imprenditoriale aziendale. Information Technology : sviluppo integrale di soluzioni innovative e servizi; sperimentazione di nuove tecnologie e soluzioni all’avanguardia con metodologie Agili; costruzione di infrastrutture flessibili sicure e affidabili con la garanzia di una software house interna globale.

: sviluppo integrale di soluzioni innovative e servizi; sperimentazione di nuove tecnologie e soluzioni all’avanguardia con metodologie Agili; costruzione di infrastrutture flessibili sicure e affidabili con la garanzia di una software house interna globale. Supporto al Business: gestione di tutte le attività di supporto ai core business delle aziende tra cui Risk Management, HR, Legal, Compliance, Segreteria Societaria, Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione.

Posizioni aperte

Al momento sono 14 le offerte di lavoro in Banca Sella, ecco l’elenco completo delle figure ricercate:

Operatore di Sportello/Commerciale Famiglie e Privati

Banca Sella propone un progetto di crescita per acquisire una professionalità commerciale a stretto contatto con i clienti con i quali stabilire un rapporto di fiducia e lealtà. L’offerta è rivolta a giovani in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nella provincia di Roma o di (a seconda dell’annuncio per il quale ci si propone)

percorso universitario in ambito economico/finanziario

solide conoscenze di base

orientamento al raggiungimento degli obiettivi

voglia di crescere mettendosi alla prova nelle varie succursali del distretto

capacità di ascolto e orientamento al cliente

La ricerca è rivolta anche a persone appartenenti alle Categorie Protette L. 68/99 (invalidi civili).

Posizione aperta a Roma e Puglia Nord.

Junior Controller

Banca Sella ricerca laureandi e/o neo-laureati in materie economiche o Ingegneria Gestionale per un’esperienza di stage di 6 mesi in ambito sia di capogruppo sia di società controllate. Affiancati a tutor esperti e con un adeguato livello di autonomia, saranno coinvolti nelle attività “core” del Controllo di Gestione quali, ad esempio:

supporto nella predisposizione di Budget annuali e relativi Forecast

monitoraggio, consuntivazione e analisi degli scostamenti rispetto al budget

redazione Report per il Top Management attraverso l’utilizzo di strumenti informatici di Performance Management

Requisiti di posizione:

competenze in ambito quantitativo unitamente a capacità di analisi/sintesi e attenzione al dettaglio

intraprendenza, senso critico, autonomia operativa e approccio “fuori dagli schemi”

conoscenze economiche, di analisi di bilancio e degli strumenti informatici (excel, PPT, ecc)

Posizione aperta a Biella.

Prop Trader JR – Financial Markets

La risorsa avrà l’obiettivo di:

operare sui principali mercati azionari, obbligazionari e degli strumenti derivati

implementare le principali metodologie di negoziazione e regolamento dei valori mobiliari

utilizzare e gestire i principali software specifici di settore

Requisiti richiesti:

laurea in discipline economiche o scientifiche (Economia e Finanza, Matematica/Fisica/Ingegneria) e una forte passione per la finanza

capacità di gestire situazioni impreviste e di mettersi alla prova con obiettivi sfidanti

capacità di operare su mercati altamente competitivi

predisposizione al lavoro in team

competenze specifiche: solide basi macroeconomiche; conoscenza dei fondamenti dell’analisi quantitativa; eccellenti doti di analisi e sintesi; conoscenze base di programmazione e buona padronanza della lingua inglese (scritta e parlata).

Posizione aperta a Biella.

Software Developer JR – Financial Markets

La risorsa si occuperà di:

seguire in prima persona l’intero processo di analisi, implementazione e testing delle procedure software e dei sistemi progettati

favorire e supportare l’attività di trading mediante l’implementazione e la gestione di procedure informatiche

Requisiti richiesti:

laurea in Informatica o Ingegneria Informatica

attitudine a lavorare in team per il raggiungimento di obiettivi sfidanti, flessibilità e capacità di operare in un contesto in continua evoluzione

competenze specifiche: buona conoscenza dei linguaggi di programmazione object-oriented e di accesso alle base dati; spiccate capacità organizzative; eccellenti doti di analisi e sintesi; elevata abilità di problem-solving; padronanza della lingua inglese.

Posizione aperta a Biella.

Altre posizioni aperte

Responsabile Organizzazione IT – Biella

Project Manager – Wealth Management – Biella

Analyst – Corporate & Investment Banking – Biella e Milano

Strategic Marketing Specialist – Milano

Quantitative Risk Analyst JR – Biella

Categorie Protette Lg 68/99 (Invalidi civili) – Biella

Facility Manager

Data Scientist – Milano

Quant Financial Analyst JR – Financial Markets – Biella

Lavorare in Banca Sella opinioni

Dopo aver visto le offerti di lavoro ti stai chiedendo come deve essere lavorare in Banca Sella? Alcune testimonianze di dipendenti dell’istituto bancario potranno fornirti informazioni utili:

“Ambiente stimolante ed innovativo”. Così Mirko F., impiegato in ambito Finance, descrive così l’ambiente di lavoro in Banca Sella. E aggiunge: “Spazio di collaborazione innovativo in cui comunicano idee e talenti, il che non è così ovvio in un contesto bancario. È necessario un duro lavoro, ma resta ampio spazio per la programmazione e l’iniziativa personale. Difficilmente c’è una giornata tipo, poiché la società sta crescendo e molti nuovi progetti sono stati lanciati”.

Luca P., esperto in ambito Legal, definisce Banca Sella come un “ambiente di lavoro professionale e piacevole”. Parla, in particolare, di “collaboratori molto professionali e competenti, ambiente piacevole e ottimo lavoro di squadra. E’ un buon posto dove lavorare e imparare. Sono qui da poco tempo per valutare, invece, l’evoluzione della carriera”.

“Stage molto formativo in ambito bancario”. Anna Maria D., stagista in ambito Amministrativo, ci dice: “Ho svolto qui un tirocinio formativo durante la laurea triennale in Economia. Mi sono trovata molto bene e ho anche appreso molto. L’ambiente era professionale ma allo stesso tempo anche abbastanza disteso. Mi hanno trattata non da “stagista”, non ero il “jolly” di turno ma ho seguito un vero e proprio percorso formativo. Oltre a competenze proprie del ruolo, ho imparato a lavorare per obiettivi e con il team di riferimento. La mia è una valutazione molto positiva dell’azienda”.

Come candidarsi in Banca Sella

Tutte le offerte di lavoro Banca Sella sono consultabili alla pagina web aziendale Banca Sella lavora con noi. Per candidarti è sufficiente creare un account e inserire il Curriculum Vitae, che potrai aggiornare in qualsiasi momento ed utilizzarlo per candidarti alle posizioni aperte. E’ inoltre possibile attivare degli alert di ricerca per ricevere segnalazioni di nuovi annunci in linea con il tuo profilo e altre informazioni.