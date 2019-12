Azienda inglese offre giorni post-festeggiamenti per i suoi dipendenti

Azienda britannica offre giorni per postumi di festeggiamenti. Tanti i benefit per i dipendenti, puntando ad una più facile conciliazione tra lavoro e vita sociale

Chi lo ha detto che le uscite serali tra pub, cinema, ed eventi vari non sono compatibili con il lavoro? La rivoluzione arriva da una nota azienda inglese, che ha deciso di dare dei giorni post sbornia ai suoi dipendenti. Lo scopo è attrarre nuovi talenti, offrendo loro ciò che le altre aziende non mettono a disposizione.

Il benefit offerto ai dipendenti dopo una serata di divertimento

Sicuramente a tanti sarà capitato di fare tardi la sera, perché magari invitati ad eventi o feste, e la mattina seguente si sono ritrovati a dover andare a lavoro, stanchi e magari con i postumi di una sbornia. State tranquilli perché lo scenario sta progressivamente cambiando. The Audit Lab, azienda britannica operante nel settore del digital marketing, ha deciso di offrire ai suoi dipendenti un benefit particolare, ossia dei giorni post sbornia a lavoro. Si tratta di giornate in cui i dipendenti possono lavorare da casa, senza lo stress di dover andare in ufficio, in condizioni psico-fisiche non proprio delle migliori. Lo scopo principale è quello di attirare verso l’azienda nuovi talenti, offrendo loro tutta una serie di benefici ed agevolazioni, che raramente si trovano tra le altre realtà aziendali. In questo modo sarà possibile conciliare le serate di divertimento con gli impegni lavorativi.

Lavoro da casa per chi ha i postumi da festeggiamenti

Concedersi delle uscite serali anche in settimana, senza il timore di dover tornare presto a casa perché il giorno successivo bisogna essere puntuali in ufficio, non è mai stato così semplice. In Gran Bretagna c’è un’azienda che concede dei giorni ai dipendenti che hanno da smaltire i postumi di un’uscita. Si tratta di giorni in cui è possibile lavorare comodamente da casa, magari senza alzarsi dal letto oppure sul divano. Si tratta di esempi di smart working, che sono del tutto assimilabili a normali giornate lavorative, solo che il tutto viene svolto da casa. Non si tratta dell’unico e solo beneficio concesso ai dipendenti, in quanto The Audit Lab offre anche altri benefit a chi lavora per l’azienda. Parliamo di orari flessibili, oppure di un gran numero di giorni di ferie. Si tratta di un’azienda particolare, innovativa, che mette le esigenze dei dipendenti al centro dell’attenzione, come poche altre aziende sanno fare.

Concedere benefici per attirare talenti a lavoro

L’idea di questi giorni particolari a lavoro, denominati hangover days, nasce da Claire Crompton la cofondatrice e direttrice stessa di The Audit Lab. Secondo la sua esperienza, offrire ai dipendenti questi tipi di benefit, significa essenzialmente attirare nuovi talenti. Questi, soprattutto giovani, si avvicinano in maniera curiosa e pieni di entusiasmo alla realtà aziendale. L’idea è quella di offrire un servizio in più, in grado di conciliare la vita personale, fatta anche di uscite serali, con il lavoro stesso. Mettere sotto i riflettori le esigenze dei dipendenti, significa puntare anche sulla produttività aziendale. Infatti, un dipendente soddisfatto, riconosciuto, tutelato e rispettato, lavora meglio degli altri, portando notevoli vantaggi alla produttività aziendale. I dipendenti non devono però approfittare di questi benefici, in maniera smisurata. Se così non fosse, il sistema andrebbe ripensato. Tuttavia, fino ad oggi, presso l’azienda britannica tutto è filato liscio, senza che i dipendenti stessi approfittassero dei benefit loro offerti.

Uscire per eventi di lavoro e rafforzare i rapporti con i clienti

Claire, la fondatrice e direttrice di The Audit Lab, sottolinea come uscire per eventi di lavoro sia importante per rafforzare i rapporti con i vari clienti. Per questo motivo l’azienda cerca di promuovere ed incoraggiare anche la vita sociale e le uscite dei propri dipendenti. Dunque si tratta di benefit davvero originali, che puntano al benessere dei lavoratori, andando ad offrire reali servizi per conciliare la vita professionale con quella privata. Insomma, non viviamo di solo lavoro, ogni tanto abbiamo anche bisogno di svagarci, di ricaricare le pile per tornare ad essere più produttivi di prima. Speriamo che anche le altre aziende possano seguire questo valido ed importante esempio.