Autogrill lavora con noi: posizioni aperte, opinioni e come candidarsi

Autogrill cerca Operatori Pluriservizio e Direttori per rete Ristorazione, punti vendita ed erogazione carburante in tutta Italia, Staff per il punto vendita KFC di Milano. Ottime opportunità di stage nella sede centrale. Le informazioni sui profili ricercati e come candidarsi

Autogrill è ormai diventato un simbolo per tutti gli italiani. Partire per una vacanza o un viaggio qualsiasi significa in automatico fermarsi a fare colazione, un pranzo veloce o solo bere un caffè in uno degli innumerevoli Autogrill sparsi su tuta la rete autostradale. Ma Autogrill non è solo l’area di sosta in autostrada, è molto molto di più. Stiamo parlando del primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 31 Paesi in 4 continenti e che gestisce oltre 300 brand di ristorazione in aeroporti, stazioni ferroviarie, città, centri commerciali, fiere e musei oltre che autostrade. Se stai quindi cercando un lavoro nel settore Ristorazione, in Autogrill puoi sicuramente trovare moltissime offerte di lavoro adatte alla tua esperienza e aspettativa di carriera. Se poi cerchi un lavoro a Milano, Autogrill ha proprio sede direzionale a Rozzano. Ecco quindi tutte le informazioni sulle ricerche in corso, come candidarsi e il profilo aziendale per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in Autogrill.

Profilo aziendale di Autogrill

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Lavorare per Autogrill significa quindi entrare a far parte di un importante Gruppo internazionale, presente in 30 nazioni in tutto il mondo con circa 4mila punti vendita. Circa il 90% delle sue attività di ristorazione sono gestite con contratti di concessione siglati con i concedenti, proprietari o gestori di aeroporti, autostrade e stazioni ferroviarie. Il marchio Autogrill nasce nel 1977 dalla fusione dei tre rami d’azienda di Alemagna, Motta e Pavesi attivi nella ristorazione autostradale in Italia.

L’ampia varietà di oltre 300 brand nazionali e internazionali costituisce uno dei punti di forza della strategia di marketing, che rende unico il modello di business di Autogrill. Uno degli aspetti chiave di questa strategia è la capacità di realizzare concept di successo, riproducibili in diversi contesti e concetti “su misura”, progettati per una specifica location e frutto di un’attenta ricerca sulla cultura e sui costumi locali. Allo stesso tempo, tramite partnership con brand locali, offre ai clienti un’experience capace di dialogare con il territorio. Attraverso una serie di accordi strategici con marchi globali è in grado di soddisfare ovunque l’esigenza di familiarità dei viaggiatori.

Lavorare in Autogrill

Inserimento giovani diplomati e laureati

Autogrill offre a studenti e neolaureati l’opportunità di fare un’esperienza nel mondo del lavoro e comprendere le proprie caratteristiche, talenti e punti di forza. L’azienda, ad esempio, è costantemente alla ricerca, per i propri punti vendita, di giovani studenti desiderosi di sperimentarsi in un’attività a contatto con le persone e compatibile con gli impegni richiesti dallo studio. In alcuni Paesi, inoltre, sono attivi accordi con scuole e istituti alberghieri per consentire agli studenti di svolgere attività di stage e/o tirocinio all’interno dei ristoranti del Gruppo.

Autogrill, per reclutare giovani candidati, partecipa ai più importanti eventi di job meeting e career day. In partnership con l’Università Bocconi, esperti Autogrill conducono periodicamente colloqui di orientamento attitudinale per gli studenti, al fine di supportarli nella conoscenza dei propri punti di forza e aree di miglioramento e quindi nella scelta consapevole delle attività professionali più in linea con le loro attitudini personali. Inoltre, in molti dei Paesi in cui opera, il Gruppo intrattiene rapporti e collaborazioni con scuole e istituti culinari, tra cui l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, per lo sviluppo di nuove idee e project work.

Carriere in sede

L’attività svolta all’interno della sede Direzionale di Rozzano è mirata al supporto dei partner dei punti vendita, con il fine di soddisfare i bisogni e le richieste dei clienti interni ed esterni. In tutto ciò, l’impegno di Autogrill è anche quello di essere un ottimo posto di lavoro.

All’interno della sede principale ci sono posizioni aperte per studenti, neolaureati e professionisti di grande esperienza, insieme a opportunità di crescita con programmi di formazione e tutoraggio. Queste le aree in cui è possibile inserirsi, anche in diverse sedi geografiche:

Group Finance, Administration & Control Department

Group Human Resources & Organization Department

Group Marketing Department

Group Engineering & Procurement Department

Group Corporate Communication Department

Public Affairs Department

Group Legal, Corporate Affairs & Entreprise Risk Management Department

Group Internal Audit

Carriere nei punti vendita

Le posizioni coinvolte all’interno dei punti vendita spaziano dai componenti della crew operativa allo store manager e le opportunità sono rivolte sia a professionisti nel mondo della ristorazione o che a studente alla ricerca di un lavoro temporaneo. I ruoli disponibili sono:

ruoli operativi : coloro che lavorano a a stretto contatto con i viaggiatori (operatori pluriservizio).

: coloro che lavorano a a stretto contatto con i viaggiatori (operatori pluriservizio). posizioni di coordinamento : per chi vuole intraprendere una carriera nella gestione di un ristorante, partendo dando supporto alla dirigenza nelle attività giornaliere.

: per chi vuole intraprendere una carriera nella gestione di un ristorante, partendo dando supporto alla dirigenza nelle attività giornaliere. ruoli manageriali: sono le risorse che determinano il successo dei punti vendita, assumendosi la responsabilità dei risultati del negozio. Persone che possono essere finanziariamente responsabili, in grado di gestire le persone, proattive e competenti dal punto di vista della leadership e con ottime doti organizzative.

Formazione: Autogrill Academy

Per Autogrill, la formazione dei propri dipendenti riveste molta importanza. Nel 2014 il gruppo ha lanciato Academy, un progetto di formazione internazionale incentrato sullo sviluppo delle competenze del dipendente attraverso percorsi di formazione su misura basati sul proprio livello professionale, in modo da contribuire a creare una cultura organizzativa basata su competenze comuni, conoscenze e strumenti condivisi, e la diffusione e condivisione di pratiche ottimali.

Le attività di formazione in Italia prevedono un mix di training in aula tradizionale e un catalogo online di corsi fruibili in remoto, che comprendono anche sessioni di “gioco” tra tutti i dipendenti delle divisioni operative europee. Un sezione a parte, Academy Operations per la rete, combina le competenze manageriali e l’esperienza sul posto di lavoro. Ciò include vari percorsi sviluppati per i differenti ruoli presenti nei negozi, sia in corsi online che in aula.

Posizioni aperte nei punti vendita

Numerose le posizioni aperte nella rete vendita del marchio.

Operatori Pluriservizio Rete Oil

Autogrill seleziona in tutto il territorio italiano Operatori Pluriservizio per la propria rete OIL (punti vendita con erogazione di carburante).

Principali attività:

erogazione carburante sul piazzale

attività accessorie alla sosta rifornimento carburante quali controllo dei livelli, pulizia parabrezza, pulizia del piazzale e degli erogatori

promozione e vendita prodotti legati al mondo dell’auto

gestione pagamenti e carte carburante

per i locali con servizi di ristorazione: attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

curare la preparazione e l’esposizione dei prodotti per valorizzarli al meglio

accogliere e accompagnare il cliente in ogni sua fase presso l’area di servizio

svolgere operazioni di pulizia delle attrezzature, delle zone di produzione e dell’area di vendita

Principali requisiti richiesti:

capacità di lavorare in squadra

ottime doti comunicative e relazionali

passione per il servizio al cliente

disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e giorni festivi

conoscenza di almeno una lingua straniera sarà considerata requisito preferenziale.

La ricerca è attiva in tutta Italia.

Operatore Pluriservizi

Principali attività:

attività operative di produzione, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto degli standard aziendali

curare la preparazione e l’esposizione dei prodotti per valorizzarli al meglio.

accogliere e accompagnare il cliente in ogni sua fase all’interno del punto vendita

svolgere operazioni di pulizia delle attrezzature, delle zone di produzione e dell’area di vendita

Principali requisiti richiesti:

capacità di lavorare in squadra

ottime doti comunicative e relazionali

passione per il servizio al cliente

disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e giorni festivi

conoscenza di almeno una lingua straniera sarà considerata requisito preferenziale.

La ricerca è attiva in tutta Italia.

Responsabile di Punto Vendita

Autogrill ricerca Manager e Direttori di punto vendita da inserire all’interno del team di direzione dei punti vendita Autogrill della rete in Italia.

Principali attività:

gestire la performance economica del locale assicurando l’allineamento agli standard aziendali e migliorando la performance attraverso l’adeguata gestione dell’offerta e delle risorse

coordinare l’organizzazione del lavoro e gestire lo staff

garantire ai clienti la miglior esperienza possibile

Principali requisiti richiesti:

essere un professionista con almeno 3 anni di esperienza di gestione di punti vendita del settore ristorazione e del retail

dinamismo e voglia di mettersi in gioco in un percorso di crescita professionale

disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale.

La ricerca è attiva in tutta Italia.

Operatori Pluriservizio per Punto Vendita KFC

Autogrill sta ricercando lo staff del nuovo punto vendita KFC della stazione di Milano Centrale. In particolare queste sono le figure ricercate:

Front Of House Staff

Gli addetti al Front hanno cura dei nostri clienti dal momento in cui entrano nel punto vendita al momento in cui pagano, forniscono un servizio al cliente eccellente e rapido e gestiscono la somministrazione di cibi e bevande.

Back Of House Staff

Gli addetti al Back preparano gli eccellenti prodotti del menù KFC assicurando sempre i massimi standard di pulizia e igiene della cucina e gestiscono le scorte seguendo le procedure operative.

Team Leaders

I Team Leaders forniscono supporto al Direttore del punto vendita, garantiscono l’efficiente operatività dello store, coordinano e motivano lo staff per assicurare il miglior servizio al cliente.

Principali requisiti richiesti:

passione per la ristorazione

orientamento al cliente

capacità di lavorare in squadra

ottime doti comunicative e relazionali

disponibilità a lavorare su turni compresi i week end e giorni festivi

conoscenza di almeno una lingua straniera sarà considerata requisito preferenziale.

Posizione aperta a Milano.

Posizioni aperte in sede

Autogrill ricerca giovani talenti, motivati, curiosi ed appassionati del mondo Food&Beverage da inserire in stage presso il Centro Direzionale, un ambiente giovane e dinamico, dal respiro internazionale, confrontandosi con un mercato in costante evoluzione. Il Centro Direzionale di Autogrill si trova a Rozzano, periferia sud di Milano. Tutti gli stage in Autogrill hanno generalmente una durata di 6 mesi e prevedono un rimborso spese pari a 700 euro mensili ed accesso alla mensa aziendale. Ecco i profili ricercati:

JR. Accountant

La risorsa sarà inserita all’interno del Dipartimento di Amministrazione, Finanza e Controllo Italia, con l’obiettivo di acquisire nozioni di contabilità generale e principi contabili internazionali con particolare riferimento alla gestione di Rents & Royalties.

Principali attività:

supporto alla gestione amministrativa e interpretazione dei contratti con le concedenti; inserimento dei contratti in SAP ai fini del calcolo degli affitti

comunicazione degli incassi alle concedenti e quadratura con i corrispettivi

analisi e controllo dei costi a livello di consuntivo, forecast, budget in ottica di supporto ai Dipartimenti Sviluppo e Controllo Gestione

Principali requisiti richiesti:

laureando/laureato in Economia o Ingegneria Gestionale

ottime capacità di analisi

attitudine a lavorare in team

conoscenza dei principi contabili internazionali IFRS

buona conoscenza del Pacchetto Office in particolare Excel.

JR. Finance Controller

L’obiettivo formativo dello stage sarà quello di acquisire le competenze tipiche relative al ruolo di Controller / Financial Planner. In particolare, il candidato supporterà il Finance Manager in tutte le attività di monitoraggio del business e di pianificazione strategico / finanziaria.

Principali attività:

processi di controlling, budgeting, forecasting e di financial planning

attività di reporting economico e finanziario (chiusure mensili, semestrali, annuali)

specifiche analisi economico/finanziarie nell’ambito dei progetti di investimento

specifiche analisi ed attività a livello di business controlling con l’obiettivo di garantire il monitoraggio di singoli KPI e il miglioramento della loro efficacia

collaborazione con le altre funzioni amministrative del Gruppo, nonché con il resto del team del controllo di gestione Italia

interfaccia con il CEO e le divisioni operative nelle attività day-by-day e nella definizione / monitoraggio del sistema incentivante.

Principali requisiti richiesti:

laureandi o neo-laureati in economia da non oltre 12 mesi

ottime capacità analitiche

buona attitudine a lavorare in team, gestione del tempo

conoscenza del Pacchetto Office (Excel, PowerPoint).

HR Generalist

All’interno dell’Ufficio Risorse Umane – Dipartimento Persone e trasformazione del gruppo, la risorsa selezionata supporterà il tutor nella gestione di progetti e processi con un perimetro globale.

Principali attività:

Recruiting & Employer Branding

Talent Development & Succession

Internal Communication

Employee Engagement

Principali requisiti richiesti:

laurea triennale o magistrale in materie umanistiche o Economia con specializzazione in gestione delle risorse umane, preferibilmente con master delle risorse umane

mentalità internazionale Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese

buona padronanza di Microsoft Office (in particolare Excel e PowerPoint).

buone capacità organizzative

forte orientamento ai risultati

capacità di gestire più progetti contemporaneamente

HR Organization

All’interno dell’Ufficio Risorse Umane – area Sviluppo organizzativo, la risorsa selezionata supporterà il tutor per garantire la continua ottimizzazione dei processi e delle strutture organizzative in Azienda.

Principali attività:

analisi organizzativa e al processo di riprogettazione dei progetti (strutture, dimensionamento, ruoli e responsabilità)

fornire approfondimenti, analisi comparative, analisi e report specifici per progetti di innovazione e cambiamento

mantenimento delle descrizioni dei lavori e dei grafici organizzativi aggiornati

produrre relazioni periodiche e analisi e presentazioni ad hoc a beneficio dei nostri stakeholder interni.

Principali requisiti richiesti:

Master preferibilmente in discipline quantitative (Economia, Commercio, Management, Ingegneria)

ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese

mentalità internazionale

capacità di comunicazione verbale e scritta e impegno a collaborare con le persone

capacità organizzative e attenzione ai dettagli

orientamento ai risultati e approccio proattivo

competenze avanzate su Microsoft Excel e PowerPoint.

Processo di selezione

L’iter di selezione è articolato in diverse fasi e considera oltre che le attitudini e le competenze dei candidati, anche il loro allineamento rispetto a cultura e valori aziendali.

La ricerca dei CV più attinenti alle posizioni aperte avviene attraverso diversi canali:

il database candidature

la pubblicazione dell’offerta su job board online

il contatto con Agenzie per il lavoro e head hunters

la partecipazione a Career Days o eventi universitari

La fase di selezione si suddivide in:

Colloquio con i selezionatori (attraverso interviste approfondiamo le competenze, le esperienze del candidato e le sue motivazioni.)

Test on line

Definizione di una rosa di candidati

Uno o più colloqui motivazionali (con diverse figure-Risorse umane, manager di linea e/o di punto vendita, a seconda del profilo ricercato).

Completato il processo di selezione, il candidato prescelto riceverà dalle Risorse Umane di competenza un’offerta di lavoro e maggiori informazioni sull’ingresso nel team.

Opinioni sul lavoro in Autogrill

Raccogliamo qui alcune testimonianze di dipendenti (o ex dipendenti) di Autogrill:

“Bell’ambiente di lavoro, stimolante e divertente!”. Marco L., Barista in uno dei punti Autogrill sulla rete autostradale, ci parla così del suo lavoro: “Questo lavoro, seppur faticoso a volte e stressante, mi diverte e mi piace un sacco! Sono sempre a contatto con gente che arriva da tutto il mondo, turisti, uomini d’affari…tutti si fermano qui! Mi piace, quando riesco, scambiare due parole con loro. Con i colleghi siamo una bella squadra, si lavora bene”.

“Azienda seria e buono stipendio”. Paola T., Operatrice pluriservizio da oltre 5 anni per Autogrill, parla così della sua esperienza: “ Il mo è un parere positivo su Autogrill, ci lavoro da diversi anni e ho potuto fare esperienza in tutti gli ambienti del punto vendita. Non ci si annoia mai, è una struttura grande, ad alta frequenza di clienti. Lo stipendio non è male, con gli straordinari arrivi ad una bella cifra. Lo consiglio come lavoro, per chi cerca nel settore”.

“Azienda innovativa e stimolante”. Parla così un Manager in ambito Comunicazione con esperienza in azienda di oltre 10 anni: “Lavorando in una grande azienda di respiro internazionale, gestisco numerosi progetti e mi confronto quotidianamente con il mio team formato da professionisti altamente qualificati e validi. Il nostro è un lavoro di squadra, dove ci si confronta e si discute su nuove idee e progetti innovativi. E’ davvero stimolante!”.

“Bella esperienza, formativa!”. Francesco L., Barman presso un locale gestito da Autogrill in un aeroporto del nord Italia, ci racconta la sua esperienza estiva: “Ho lavorato durante la stagione estiva come Barman e possono ritenermi soddisfatto di questa esperienza. Oltre all’ambiente che ritengo affascinate, l’aeroporto, ho guadagnato bene e ho maturato esperienza lavorando sempre a contatto con clienti da tutto il mondo, anche con esigenze particolari e “strane”, possiamo definirle così, che ho saputo gestire grazie anche al supporto degli altri colleghi”.

Come candidarsi in Autogrill

Puoi consultare nel dettaglio tutte le posizioni aperte Autogrill e candidarti direttamente alla pagina aziendale dedicata al “Lavora con noi”. Qui, previa registrazione, è possibile inviare il tuo curriculum vitae aggiornato. In alternativa, puoi inviare una candidatura spontanea sia per lavorare nei punti vendita / ristorazione del gruppo o nel centro direzionale.

