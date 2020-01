Attività fisica prima di andare a lavoro: sì o no?

Fare attività fisica la mattina prima di andare a lavoro comporta tutta una serie di benefici, tra cui il notevole miglioramento delle prestazioni lavorative

L’attività fisica è parte importantissima nella nostra vita. Non è una novità che svolgere regolarmente uno sport possa giovare al nostro benessere psico-fisico, soprattutto se questo è accompagnato ad una sana ed equilibrata attività fisica. Fare attività fisica prima di andare a lavoro migliora le performance professionali? Secondo gli ultimi studi effettuati sì. Concedersi una corsa mattutina, prima di iniziare la giornata lavorativa, giova alle performance professionali.

L’indiscussa importanza dell’attività fisica

Fare sport e regolare attività fisica fa bene al corpo ed alla mente. Non è una novità, in quanto già da diverso tempo, gli studi scientifici hanno affermato più volte tutti i benefici che derivano da una sana attività fisica accompagnata da un’equilibrata alimentazione. Il numero delle persone che pratica sport aumenta sempre di più, a dimostrazione di quanto sia importante prendersi cura di se stessi, partendo da piccoli gesti quotidiani. Secondo i dati Istat, già nel 2015 più di 20 milioni di italiani praticavano sport sia in maniera continua che saltuaria. Tuttavia la percentuale degli appassionati di sport ed attività fisica aumenta sempre di più e non solo tra i giovani. Le ricerche hanno messo in evidenza un altro aspetto particolarmente interessante, ossia i benefici che l’attività fisica svolta prima di andare a lavorare, portano sulle performance professionali.

Attività fisica prima di andare a lavorare, un vero toccasana

Anche la scienza lo afferma. Fare regolare attività fisica prima di andare a lavorare, comporta tutta una serie di benefici fisici e mentali, che influenzano in maniera positiva le performance lavorative. Lo sport, il movimento, rilasciano nel nostro organismo una serie di sostanze in grado di farci sentire letteralmente meglio, come ad esempio la famosa serotonina. Facendo attività fisica scarichiamo tutte le nostre tensioni, distendiamo i muscoli ed attiviamo la circolazione nella maniera più naturale possibile. Ovviamente c’è bisogno anche di una grande forza di volontà per fare sport la mattina presto, prima di andare a lavoro. Bisogna prima di tutto alzarsi prima, cosa che potrebbe pesare a molti, bisogna prepararsi tutto la sera prima, quando magari si è distrutti e stanchi, spesso bisogna portarsi il cambio dietro. Insomma, si tratta di un impegno in più, che tuttavia ci ripaga da punto di vista del benessere e della performance lavorativa.

Chi fa attività fisica prima di andare a lavoro migliora le sue performance professionali

Anche se fare sport prima di andare a lavoro potrebbe sembrare una fatica in più, in realtà si tratta di un vero e proprio toccasana. Infatti, vari studi hanno appurato che l’attività fisica prima di andare a lavoro o a scuola, migliora la nostra capacità di concentrazione e di conseguenza le nostre performance lavorative. Per questo motivo, sono sempre di più le persone che la mattina, decidono di correre o camminare nelle strade delle città semi deserte, vivendo un’esperienza unica e molto salutare. Ed ancora, in alcune nazioni fare attività fisica prima del lavoro è diventato un vero e proprio rito a cui tanti non possono assolutamente rinunciare.

Una prima motivazione che ci può incentivare a fare sport la mattina è che si è sicuri di farlo. Infatti, dopo una lunga giornata di lavoro, con tutta la stanchezza e lo stress addosso, possono insorgere altri programmi che fanno saltare le ore da dedicare all’attività fisica, spiega Antonio Paoli, professore delegato per sport e benessere presso l’Università di Padova.

L’attività fisica mattutina ci aiuta a carburare meglio

Fare sport o movimento di prima mattina, può essere anche un modo per carburare meglio ed iniziare nel miglior modo possibile la giornata. E’ come se si mettesse in moto il nostro stesso organismo, andando a migliorare l’attività cardio-circolatoria, portando dei vantaggi, soprattutto alle persone che faticano a carburare al mattino. Le attività fisiche che si possono svolgere sono tante, dalla semplice camminata mattutina, alla corsa, dallo yoga al nuoto, dagli esercizi a corpo libero alla palestra vera e propria. Insomma la scelta è davvero ampia, non vi resta che armarvi di pazienza ed iniziare la vostra attività fisica mattutina.